Josep Borrell estime que le bloc devrait saluer les actions de la CPI contre le Premier ministre israélien et le président russe

Il ne devrait pas y avoir de double standard dans le traitement des décisions de la Cour pénale internationale, qu’elle agisse contre la Russie pour ses actions en Ukraine ou contre Israël pour ses opérations à Gaza, a déclaré le haut diplomate européen Josep Borrell. Il a également appelé à ce qu’une pression internationale soit exercée sur Israël pour l’obliger à mettre fin à son opération militaire contre le Hamas et à garantir la création d’un État palestinien.

Lundi dernier, le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a déclaré qu’il cherchait à obtenir des mandats d’arrêt contre plusieurs hauts dirigeants israéliens et du Hamas, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Il y a « des motifs raisonnables de croire » que ces personnes sont responsables de « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » à Gaza et en Israël, a affirmé Khan. L’émission effective du mandat d’arrêt peut toutefois prendre des mois avant qu’un collège de trois juges ne rende son verdict.

Alors qu’Israël, les États-Unis, la Chine et la Russie, ainsi que d’autres pays, ne reconnaissent pas la compétence de la CPI, 124 pays, dont tous les États membres de l’UE, ont signé et ratifié le Statut de Rome. Si des mandats d’arrêt étaient émis au nom de hauts responsables israéliens, cela limiterait probablement leurs possibilités de voyage.

S’exprimant samedi lors du forum sur la sécurité du Shangri-La Dialogue à Singapour, Borrell a noté que l’Ukraine « Ce n’est pas le seul endroit où le droit international est violé », ajoutant que l’UE doit « éviter les doubles standards » en ce qui concerne la situation à Gaza.















« Et si nous applaudissons lorsque la Cour pénale internationale agit contre [Russian President Vladimir] Poutine, nous devrions pouvoir faire la même chose lorsque le même tribunal agit contre d’autres acteurs au Moyen-Orient », il a dit.

Les États-Unis, le principal allié d’Israël, ont appelé le « La demande de mandat d’arrêt du procureur de la CPI contre des dirigeants israéliens est scandaleuse. » avec le président Joe Biden s’est engagé lundi dernier à « toujours être aux côtés d’Israël ».

Selon Fox News, un groupe bipartisan de sénateurs américains travaille sur une résolution qui exhorterait la Maison Blanche et le Congrès à «imposer des sanctions financières et des interdictions de visa aux fonctionnaires de la CPI».

Commentant la réaction américaine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi dernier que « La situation est plus que curieuse compte tenu de l’attitude des États-Unis et de leur volonté d’utiliser des méthodes de sanctions, même à l’égard de la CPI. »

Le 17 mars 2023, la CPI a émis des mandats d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova pour avoir prétendument participé à l’attentat. « illicite » déportation d’enfants ukrainiens vers la Russie.

Moscou a déclaré la décision nulle et non avenue, insistant sur le fait que les enfants avaient été évacués des régions de première ligne dans un souci de sécurité.

Les autorités russes ont également ouvert une enquête pénale contre plusieurs procureurs à l’origine de ces accusations.