Pas de place pour le vice-président Duterte au sein du cabinet Marcos après la tirade familiale, dit Colmenares

MANILLE — Suite à la guerre des mots entre le président Ferdinand Marcos Jr. et son prédécesseur Rodrigo Duterte, la fille de ce dernier, la vice-présidente Sara Duterte, ne peut plus faire partie du cabinet de l’administration, selon un ancien législateur.

Duterte occupe actuellement le poste de secrétaire à l’éducation.

“C’est son choix, et c’est le choix du président Marcos. Ang sinasabi ko lang naman, comment pouvez-vous conserver votre position au sein du Cabinet après que votre père et votre frère ont dénoncé votre directeur parce qu’il était toxicomane et en même temps dapat mag-démissionner”, a déclaré le président de Bayan Muna, Neri Colmenares.

Au cours du week-end, l’ancien président Duterte a critiqué Marcos et l’a accusé de consommation de drogue.

Le maire de la ville de Davao, Sebastian Duterte, a également fustigé Marcos et appelé à sa démission au milieu d’un fossé grandissant entre les deux anciens alliés.

Marcos a rétorqué lundi que la tirade de l’ancien président pourrait avoir été provoquée par les effets du fentanyl, un puissant analgésique que Duterte a admis en 2016 avoir pris pour une blessure à moto.

La vice-présidente a quant à elle déclaré qu’elle comprenait d’où venait sa famille, ajoutant que cet appel à la démission pouvait avoir été motivé par “le traitement méprisable que je reçois de la part de certains secteurs du cercle du président”.

Elle a déclaré qu’elle resterait à son poste au ministère de l’Éducation à moins que Marcos Jr. ne lui dise de partir.

‘SÉJOUR À DEPED INTENABLE’

Mais Colmenares a déclaré qu’il n’était plus tenable que Duterte reste au gouvernement.

“Par conséquent, le vice-président ne peut pas continuer à faire partie du Cabinet ni le président Marcos… Hindi na yan tenable na mag-stay ka pa dyan. Que ferez-vous lors des réunions du Cabinet ? Puwede ba yun, wala nang tiwala Tu as dit ton bon Gabinete ? Colmenares a déclaré aux médias.

Le prédécesseur de Duterte, Leni Robredo, était à la tête du Conseil de coordination du logement et du développement urbain, mais on lui a demandé en décembre 2016 de cesser d’assister aux réunions du Cabinet en raison de « différences irréconciliables » avec l’administration Duterte.

Robredo, qui s’était heurté à Duterte sur des politiques telles que la soi-disant guerre contre la drogue et la campagne en faveur du rétablissement de la peine de mort, a rapidement démissionné du gouvernement.