La querelle entre les lutteurs indiens et la Fédération indienne de lutte avait saisi la nation dans les mois précédant les Jeux asiatiques. Les lutteurs indiens ont manifesté dans les rues, et il y a eu quelques images laides de manifestations qui ont secoué le pays, montrant la lutte entre les lutteurs et les forces de police.

Lors de la manifestation des lutteurs qui a débuté en janvier de cette année, brièvement interrompue avant que les lutteurs ne retournent dans la rue, leur préparation pour les Jeux asiatiques a été entravée.

Sur les 18 lutteurs présélectionnés pour participer aux Jeux Asiatiques, seuls les six lutteurs concourant dans la catégorie gréco-romaine ont pu participer aux camps de préparation. Aucun camp national ou international n’a été organisé pour les 12 lutteurs restants, hommes et femmes.

Le résultat? L’Inde n’a réussi à remporter que six médailles à Hangzhou, Deepak Punia a remporté une médaille d’argent après avoir perdu contre l’Iranien Hassan Yazdani qui s’est imposé 10-0 dans la finale masculine des 86 kg libre, tandis que cinq autres lutteurs ont remporté des médailles de bronze.

Outre Deepak, le lutteur gréco-romain Sunil Kumar, les lutteurs libres Aman Sehrawat et les lutteuses Antim Panghal, Sonam Malik et Kiran Bishnoi ont remporté des médailles pour l’Inde aux 19e Jeux asiatiques.

La lutte a donné à l’Inde jusqu’à 12 médailles aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, mais un an plus tard, aucune médaille d’or n’a été remportée dans ce sport aux Jeux asiatiques.

Ainsi, il était facile de cartographier l’impact que la dispute du WFI avait eu sur la préparation des lutteurs indiens et alors que l’Inde terminait sa campagne à Hangzhou samedi, de nombreux fans ont déploré sur les réseaux sociaux ce qui aurait pu se passer s’il n’y avait pas eu de politique interne impliquée.

Vérifiez comment les fans ont réagi :

L’Inde a terminé sa campagne aux Jeux asiatiques avec un total de 107 médailles, le plus élevé jamais remporté par le pays, et il faut se demander combien de plus le contingent indien aurait pu gagner si les lutteurs indiens avaient performé comme ils l’ont fait aux Jeux du Commonwealth l’année dernière.