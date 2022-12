Pas de place dans les auberges de Bethléem alors que les touristes reviennent pour la saison de Noël

Il n’y a plus de place à l’auberge de Bethléem alors que la ville palestinienne se prépare pour sa première saison de Noël après deux ans de restrictions pandémiques.

Au cours de la semaine de Noël de cette année, 120 000 touristes et pèlerins du monde entier devraient visiter la ville occupée de Cisjordanie, qui abrite l’église byzantine de la Nativité, qui se dresse à l’endroit où l’on pense que Jésus est né. Les chiffres prévus pour 2022 sont presque comparables à ceux de 2019, lorsque Bethléem a connu un record absolu de 150 000 visiteurs au cours de la même période et de 3 millions de visiteurs au total.

Par un après-midi doux et ensoleillé de la mi-décembre, des centaines de touristes locaux et internationaux se sont arrêtés pour regarder une crèche et ont posé pour des selfies devant l’immense arbre de Noël de la place Manger, adjacente à l’église. Alors que la lumière du jour commençait à s’estomper, des lumières festives brillaient dans tout le centre-ville et un groupe a commencé dans un restaurant voisin.

Historiquement l’un des centres les plus importants du christianisme, la majorité de la population de Bethléem est aujourd’hui musulmane, mais la ville abrite toujours une communauté chrétienne florissante et de nombreux ordres chrétiens..

« Je suis musulman mais j’adore Noël. Je viens à Bethléem chaque année depuis que je suis enfant », a déclaré le vendeur de rue Majed Hamdan, 21 ans, qui colportait des bonnets et des masques de Père Noël sur la place.

« Les gens sont définitivement de retour cette année. L’ambiance est très différente. »

Le tourisme est un secteur vital de l’économie palestinienne, représentant environ 15 % du produit intérieur brut de l’Autorité palestinienne. Étant donné que les territoires n’ont pas d’aéroport, la plupart des visiteurs internationaux entrent par Israël, en traversant des points de contrôle dans le mur israélien de Cisjordanie qui sépare les deux villes saintes de Jérusalem et de Bethléem malgré le fait qu’elles ne soient distantes que de 10 km. .

Covid-19 a décimé l’industrie touristique de Bethléem: les hôtels, les restaurants, la menuiserie d’oliviers et les boutiques de souvenirs ont perdu environ 200 millions de dollars (164 millions de livres sterling) pendant deux ans de fermetures, a estimé la municipalité locale. Contrairement à d’autres gouvernements, la faible Autorité palestinienne n’a pas offert d’aide financière aux propriétaires d’entreprises palestiniennes ou aux 8 000 travailleurs de la ville, faisant de la pandémie un défi épuisant.

Mais cette année, les 5 000 chambres d’hôtel de Bethléem affichent à nouveau complet. Certains visiteurs en Israël et dans les territoires palestiniens choisissent de rester dans la ville de Cisjordanie pendant la durée de leur voyage, car c’est beaucoup moins cher que Jérusalem.

« Covid a été très dur. Nous sommes une entreprise familiale, nous sommes ici depuis 90 ans. Les affaires montent et descendent avec la situation politique mais nous n’avons jamais rien eu de tel que la pandémie », a déclaré Nabil Giacaman, menuisier de troisième génération et propriétaire de la boutique d’art et de sculpture Il Bambino.

« Je suis toujours inquiet parce qu’il y a de l’inflation et des problèmes d’argent partout donc même si les touristes viennent ils n’ont pas autant à dépenser. Pourtant… maintenant c’est bien mieux qu’avant.

Bien que la pandémie se soit atténuée, 2022 a toujours été difficile ici : cette année a été la plus sanglante du conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies à Jérusalem et en Cisjordanie en 17 ans, avec environ 150 Palestiniens et 30 Israéliens tués. Les combats ont été en grande partie contenus dans le nord du territoire occupé, mais l’armée israélienne a tué un adolescent dans un camp de réfugiés à la périphérie de Bethléem au début du mois, ce qui a entraîné une grève d’une journée à travers la ville en signe de protestation.

Mais au milieu des mosaïques dorées, des bougies et de l’encens de l’église de la Nativité de l’empereur Justinien, vieille de 1 500 ans, aucun visiteur ne semblait s’inquiéter de la possibilité de violence. Des guides touristiques travaillant dans plusieurs langues différentes ont patiemment guidé des centaines d’étrangers à travers la minuscule entrée de l’église, expliquant les nombreuses couches de religion et d’histoire à l’intérieur.

“J’ai toujours voulu venir prier sous l’étoile où Jésus est né et maintenant j’en ai enfin la chance”, a déclaré Dorothy Wise, une Américaine de 70 ans en tournée avec son groupe religieux. “Nous avions en fait prévu cela il y a quelque temps, donc c’est génial d’être enfin ici.”

Fabio Vecchio, 36 ans, se promenait dans Bethléem avec un petit groupe d’amis milanais. « Je ne suis pas vraiment religieux mais nous apprécions notre visite. C’est spécial d’être ici pendant la saison de Noël », a-t-il déclaré.

Les habitants de Bethléem sont également déterminés à ce que les célébrations de cette année se poursuivent : le programme chargé de décembre comprend l’accueil de délégations internationales et des performances d’artistes et de chanteurs avant que les festivités ne culminent avec la messe de minuit la veille de Noël.

“Cette ville n’est rien sans pèlerins et bien sûr Noël est la meilleure période de l’année ici”, a déclaré William Ghattas, 54 ans, un frère de l’église buvant du café dehors au soleil. “C’est merveilleux d’accueillir à nouveau des gens.”