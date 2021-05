«  Pas de place dans la société  »: un club irlandais publie une déclaration après avoir affirmé qu’un jeune joueur était impliqué dans un horrible incident dans la gare (VIDEO)

Les images de vidéosurveillance sont devenues virales en Irlande ces derniers jours à la suite d’un incident survenu le mois dernier dans une gare du nord de Dublin dans lequel un gang de jeunes hommes se livraient à des comportements antisociaux répétés, ce qui a conduit au moins deux femmes à être agressées – dont l’une était a trébuché et est tombé dans un espace entre un train à l’arrêt et le quai.

Une autre femme a semblé avoir reçu des coups de pied à la tête alors qu’elle se précipitait vers le train par un autre jeune.

An Gardai, la police irlandaise, a ouvert une enquête sur l’incident survenu le 1er avril vers 21 heures, heure locale, mais aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Cependant, les images de l’incident ayant été visionnées plus de 5 millions de fois au cours des seuls derniers jours, il semble que certains habitants de Dublin aient lancé une campagne pour identifier et punir les responsables – un coupable présumé prétendu être un jeune joueur prometteur pour Dublin. club de football Shelbourne FC.

Une pétition en ligne hébergée par Change.org prétend identifier l’un des jeunes présumés responsable et le nomme comme faisant partie des livres de l’équipe irlandaise de football. L’objectif déclaré de la pétition est de faire renvoyer le joueur du club de football.

« [Name redacted] a été impliquée dans l’agression et le harcèlement dégoûtants d’un certain nombre de jeunes filles dans la station DART de Howth. Cette pétition est un effort pour s’assurer qu’il est expulsé de son équipe de football: Shelbourne Football Club», lit-on dans le texte d’introduction.

La pétition a été lancée dimanche et a déjà dépassé son objectif initial de 5 000 signatures, et a fixé un nouvel objectif de 7 500.

Déclaration du Shelbourne FC: https: //t.co/JCmnFTXtAy – Shelbourne FC (@shelsfc) 10 mai 2021

La liste des signatures a également attiré l’attention de Shelbourne, l’équipe de la ville de Dublin ayant publié une déclaration lundi après-midi pour dire que la violence à l’égard des femmes ne sera tolérée par aucun membre de son club.

« Le Shelbourne FC condamne toutes les formes de violence et de comportement antisocial, » ils ont écrit. « Shelbourne compte 150 membres féminins et est l’un des principaux clubs de football féminin d’Irlande. La violence à l’égard des femmes n’a pas sa place dans la société ou dans le football.

« En tant que club de football irlandais de premier plan, le Shelbourne FC dispose d’un vaste programme communautaire et d’inclusion sociale.

« Le Shelbourne FC a connaissance d’images, de publications et de vidéos circulant sur les réseaux sociaux en relation avec un incident à Howth Dart Station au cours duquel une jeune femme a été agressée.

« Le Shelbourne FC déplore et condamne le comportement montré dans la vidéo et les images.

« Le principe de respect signifie le respect des droits de toutes les personnes impliquées, y compris les droits d’une personne à une procédure régulière, quelle que soit la façon dont son comportement peut paraître odieux. Cela est d’autant plus vrai lorsque les allégations concernent un mineur.

« Le Shelbourne FC traitera cette question rapidement, correctement et équitablement.«

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Shelbourne Football Club (@shelsfc)

La déclaration du club implique que le joueur en question est âgé de moins de 18 ans et devrait avoir le droit de se défendre dans les canaux appropriés – mais certains des signataires de la pétition exigent que toute personne jugée responsable soit traitée durement, indépendamment de qu’ils soient un footballeur prometteur ou non.

« Les misogynes violents doivent être poursuivis lorsqu’ils commettent des attaques potentiellement mortelles contre les transports publics. Pas traité comme des héros du football», a écrit une personne de Californie, reflétant l’attention internationale que la séquence vidéo a reçue.

« Ces jeunes hommes doivent être tenus responsables de leurs actes violents», acquiesça un autre.

« C’est un acte horrible, qui aurait pu conduire à un meurtre. J’espère vraiment que vous l’expulserez de l’équipe, car alors quel exemple donnez-vous en l’ayant là-bas?« ajouta un troisième.