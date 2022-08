Pas de perturbations commerciales notables en raison des tensions en Chine

Selon l’enquête, 17 % des personnes interrogées ont déclaré avoir déjà subi des perturbations dans leur activité, dont un tiers ont déclaré faire face à des coûts d’expédition ou d’assurance plus élevés et à des retards dans la chaîne d’approvisionnement.

Selon l’association professionnelle, les personnes interrogées ont soulevé les questions suivantes lorsqu’elles ont été interrogées sur le « spectre de menaces » spécifique qui les inquiétait : les préoccupations concernant la désinformation et les campagnes psychologiques ciblant Taïwan ; contraintes ou barrières à la périphérie de l’île ; et “sanctions, interdictions de voyager, boycotts et embargos contre les produits et les habitants de Taiwan”.