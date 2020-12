Le professeur Michael McFaul de Stanford a été surpris par le nombre de commentaires négatifs qu’il a reçus après avoir déclaré qu’il ne peut y avoir de bonnes relations entre Washington et Téhéran tant que l’Iran «ne deviendra pas une démocratie».

L’observation, que le diplomate de l’ère Obama a partagé vendredi avec ses abonnés Twitter, a provoqué une avalanche de réponses critiques. McFaul a même dit plus tard qu’il était surpris que son «Déclaration analytique» qui ne faisait que reformuler une théorie selon laquelle les démocraties s’entendent généralement bien a été considérée comme une suggestion politique à Téhéran.

Les relations américano-iraniennes ne seront jamais stables et pacifiques tant que l’Iran ne deviendra pas une démocratie. – Michael McFaul (@McFaul) 11 décembre 2020

C’est une hypothèse scientifique que les démocraties s’entendent mieux les unes avec les autres que les démocraties et les dictatures. Rien à voir avec les normes – Michael McFaul (@McFaul) 12 décembre 2020

Exprimé sous peu dans une affirmation qui «Les démocraties ne se font pas la guerre», la théorie a de nombreux partisans, mais est également sujette à de nombreuses critiques. Définitions de « la démocratie » et « guerre » ainsi que la causalité entre un système politique et une politique étrangère pacifique sont tous discutables.

La remarque de l’ancien ambassadeur des États-Unis en Russie et maintenant d’un tweeter prolifique a été distinguée à plusieurs niveaux. On a rappelé à McFaul que, pour commencer, ce sont les États-Unis qui ont activement étouffé une démocratie naissante en Iran en soutenant un coup d’État contre le Premier ministre élu Mohammad Mosaddegh en 1953, faisant du pays une monarchie dictatoriale. La révolution islamique de 1979, qui a donné naissance au gouvernement actuel de Téhéran, a été un coup de fouet pour cette aventure.

hey question rapide, quel était le pays qui a mis fin à la démocratie iranienne en 1953 et installé un dictateur favorable à l’Occident afin de se garantir les droits pétroliers? – Opinion Haver (@AsInMarx) 11 décembre 2020

Il y a aussi beaucoup d’alliés américains qui se tiennent beaucoup plus loin d’avoir un système démocratique que l’Iran. McFaul pense qu’à long terme, les relations américaines avec des pays comme l’Arabie saoudite se détérioreraient. Il a même cité l’assassinat en 2018 du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi par les agents de Riyad comme un exemple de la façon dont les relations américano-saoudiennes sont censées être sur un terrain rocheux.

Fort comme un rocher? Tu te fous de moi. #Khashoggi . Prédiction: Les relations USA-KSA seront confrontées à une route très difficile dans les décennies à venir, SURTOUT si l’Iran a fait une transition vers la démocratie. Le pouvoir compte. Les régimes comptent aussi. https://t.co/iwi22ALcLq – Michael McFaul (@McFaul) 12 décembre 2020

Le meurtre ne semble pas avoir affecté la capacité de l’Arabie saoudite à compter sur l’Amérique et ses alliés pour une assistance militaire ou d’autres types d’aide.

L’idée que les démocraties ne combattent pas a été approuvée par les républicains et les démocrates aux États-Unis. Et cela n’a jamais empêché le pays d’être un faucon mondial et un interventionniste, ciblant les nations opposées à Washington quelle que soit la façon dont elles ont choisi leurs dirigeants. Si quoi que ce soit, on peut dire que «Promouvoir la démocratie» a longtemps été un prétexte utile pour défendre les intérêts impériaux américains.

Si je me souviens bien, c’est nous qui avons détruit cela. Souvent, lorsque les États-Unis disent que nous voulons la démocratie, ce que nous voulons vraiment dire, c’est que nous voulons des démocraties où les gens que nous aimons sont ceux qui sont élus démocratiquement. Iran, Chili, etc. – Marianne Williamson (@marwilliamson) 12 décembre 2020

La propre marque de démocratie américaine est également en question. McFaul a facilement accepté l’idée que ce n’était pas le meilleur moment pour faire la leçon à quiconque sur la façon de conduire les élections – un coup apparent à Donald Trump et son refus de céder à Joe Biden.

Sur ce point, nous sommes d’accord. Peut-être pas le "pire" dans le monde, mais nous n’avons aucune crédibilité à l’étranger pour soutenir la démocratie si nous ne pouvons pas améliorer notre démocratie chez nous. & ce projet ne va pas bien pour le moment. https://t.co/7wQvhzjEhC – Michael McFaul (@McFaul) 11 décembre 2020

Mais tout comme l’interventionnisme agressif, le soutien aux grandes entreprises et aux donateurs politiques aux dépens des Américains de la classe ouvrière est une politique bipartisane depuis des décennies, indépendamment de qui a occupé la Maison Blanche. Biden, par exemple, n’a pas gagné le surnom «Sénateur de MBNA» en défendant le petit gars des prédateurs de cartes de crédit.

Cela suppose que les États-Unis sont une démocratie. C’est ça? pic.twitter.com/dTOwJbPCzH – Michael Tawiah3 (@ MichaelTawiah31) 11 décembre 2020

Inutile de dire que l’idée que les relations américano-iraniennes pourraient être normalisées si les États-Unis cessaient d’imposer leur volonté au Moyen-Orient, n’est pas populaire à Washington. McFaul, par exemple, estime que les intérêts américains passent avant tout et que la diplomatie ne consiste pas du tout à améliorer les relations.

NOUS-#L’Iran les relations ne seront jamais stables et pacifiques jusqu’à ce que les États-Unis cessent d’essayer de dominer la région. La démocratie n’est pas le problème. Nous avons des relations stables et pacifiques avec certaines des dictatures les plus rétrogrades du monde – en fait, nous les armons et les soutenons. Arrêtez d’intérioriser l’empire. – Pouya Alimagham پويا عالي مقام (@iPouya) 11 décembre 2020

Je crois également que «l’amélioration des relations» ne devrait jamais être l’objectif de la diplomatie américaine, mais un moyen d’atteindre des objectifs américains plus concrets en matière de sécurité, d’économie et de normalisation. https://t.co/37brNffIsG – Michael McFaul (@McFaul) 12 décembre 2020

