Pas de nucléaire? La guerre entre l’Ukraine et la Russie façonnera les arsenaux mondiaux

Les gros titres des kiosques à journaux de Séoul ont lancé de nouveaux avertissements sur un éventuel essai nucléaire de la Corée du Nord.

Sur les trottoirs, Lee Jae Sang, employé de bureau de 28 ans, avait déjà une opinion sur la manière de répondre à la capacité croissante de la Corée du Nord à lancer des bombes nucléaires à travers les frontières et les océans.

« Notre pays devrait aussi développer un programme nucléaire. Et préparez-vous à une éventuelle guerre nucléaire », a déclaré Lee, exprimant un désir qui, selon un sondage de février, était partagé par 3 Sud-Coréens sur 4.

C’est un point que les gens et les politiciens des puissances non nucléaires dans le monde soulèvent plus souvent, à ce qui est devenu un moment déstabilisant en plus d’un demi-siècle d’efforts mondiaux de non-prolifération nucléaire, un moment aggravé par l’exemple quotidien de la Russie nucléaire déchirant non -l’Ukraine nucléaire.

Cette reconsidération par les États non nucléaires se joue en Asie. La région abrite une Corée du Nord, une Chine, une Russie et un Iran de plus en plus affirmés – trois puissances nucléaires et une puissance quasi nucléaire – mais n’est pas protégée par le type de parapluie nucléaire et la large alliance de défense qui, pendant des décennies, ont protégé les pays de l’OTAN.

Les pays vulnérables se tourneront vers les leçons de l’Ukraine – en particulier si la Russie réussit à avaler de gros morceaux de l’Ukraine tout en brandissant son arsenal nucléaire pour tenir d’autres nations à distance – alors qu’ils envisagent de conserver ou de poursuivre des armes nucléaires, disent les experts en sécurité.

Tout aussi important, disent-ils, est la capacité des États-Unis et de leurs alliés à persuader d’autres partenaires en Europe, dans le golfe Persique et en Asie de faire confiance au bouclier des arsenaux nucléaires et conventionnels dirigés par les États-Unis et de ne pas poursuivre leurs propres bombes nucléaires.

Pour les dirigeants inquiets au sujet de voisins hostiles dotés d’armes nucléaires, « ils diront à leur public national : ‘S’il vous plaît, soutenez notre armement nucléaire parce que regardez ce qui est arrivé à l’Ukraine’, n’est-ce pas ? » a déclaré Mariana Budjeryn, chercheuse du projet sur la gestion de l’atome à la Kennedy School of Government de Harvard.

En tant qu’écolière dans l’Ukraine de l’ère soviétique des années 1980, Budjeryn a expliqué comment panser les brûlures par rayonnement et autres blessures potentielles d’une guerre nucléaire, à une époque où ce pays abritait quelque 5 000 armes nucléaires de l’Union soviétique. Son pays a renoncé au développement d’armes nucléaires après l’éclatement de l’Union soviétique, optant pour l’assistance économique et l’intégration avec l’Occident et des garanties de sécurité.

« En fin de compte, je pense que beaucoup dépend du résultat de cette guerre en termes de compréhension de la valeur des armes nucléaires », a déclaré Budjeryn.

Partout dans le monde, l’armée américaine rassure ses partenaires stratégiques qui font face à des rivaux soutenus par le nucléaire.

Près de la frontière nord-coréenne ce mois-ci, des missiles balistiques chauffés à blanc ont traversé le ciel nocturne alors que les États-Unis rejoignaient la Corée du Sud lors de leurs premiers lancements d’essais balistiques conjoints en cinq ans. C’était une réponse pointue au lancement par la Corée du Nord d’au moins 18 missiles balistiques cette année.

En Europe et dans le golfe Persique, le président Joe Biden et des généraux, diplomates et troupes américains font la navette vers les pays voisins de la Russie et vers les pays producteurs de pétrole voisins de l’Iran. Biden et ses principaux lieutenants promettent que les États-Unis s’engagent à bloquer les menaces nucléaires de l’Iran, de la Corée du Nord et d’autres. En Chine, le président Xi Jinping associe une politique étrangère agressive à l’une des plus grandes poussées de son pays sur les armes nucléaires.

Certains anciens hauts responsables asiatiques ont cité l’Ukraine en disant qu’il est temps que davantage de pays non nucléaires envisagent d’acquérir des armes nucléaires ou d’en héberger des américaines.

« Je ne pense pas que le Japon ou la Corée du Sud soient impatients de devenir des États dotés d’armes nucléaires. Ce sera extrêmement douloureux sur le plan politique et source de divisions internes. Mais quelles sont les alternatives ? » a déclaré l’ancien ministre des Affaires étrangères de Singapour, Bilahari Kausikan, lors d’un forum sur la défense en mars.

Pour ceux qui espèrent que la Corée du Nord renoncerait à ses armes nucléaires, l’exemple fourni par l’invasion de l’Ukraine par la Russie est « un autre clou dans ce cercueil », a déclaré Terence Roehrig, professeur de sécurité nationale à l’US Naval War College, lors d’un autre forum sur la défense à Avril.

« L’Ukraine va être un autre exemple pour la Corée du Nord d’États comme l’Irak et la Libye, qui ont renoncé à leur capacité nucléaire – et regardez ce qui leur est arrivé », a déclaré Roehrig.

L’Ukraine n’a jamais eu de bombes nucléaires prêtes à exploser – du moins, aucune qu’elle ne pouvait tirer par elle-même.

L’effondrement de l’Union soviétique a laissé l’Ukraine avec le troisième plus grand arsenal nucléaire du monde. Mais l’Ukraine n’avait pas de contrôle opérationnel. Cela lui a laissé la main faible dans les années 1990 lorsqu’il a négocié avec les États-Unis, la Russie et d’autres sur sa place dans le monde post-soviétique et sur le sort de l’arsenal soviétique. L’Ukraine a obtenu des assurances mais aucune garantie concernant sa sécurité, a déclaré Budjeryn.

« Un morceau de papier », c’est ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l’une de ces assurances, signée en 1994.

Les États-Unis eux-mêmes ont donné aux pays nucléaires et curieux du nucléaire de nombreuses raisons de s’inquiéter de renoncer aux armes les plus meurtrières du monde.

L’Occident a contraint le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi à abandonner le programme d’armement nucléaire rudimentaire de son pays en 2003. Quelques années plus tard, le fils de Kadhafi, Saif al-Islam, a partagé avec le chercheur Malfrid Braut-Hegghammer la plus grande inquiétude de son père à ce sujet – que les nations occidentales soutiendraient un soulèvement contre lui.

« Et voilà, quelques années plus tard, en 2011, vous avez vu ce qui s’est passé », a déclaré Braut-Hegghammer, aujourd’hui professeur de stratégie nucléaire et de sécurité à l’Université d’Oslo.

Ce qui s’est passé, c’est que l’OTAN, à la demande des États-Unis, est intervenue dans un soulèvement interne de 2011 contre Kadhafi. Un avion de combat de l’OTAN a bombardé son convoi. Les rebelles ont capturé le dirigeant libyen, l’ont agressé sexuellement et l’ont tué.

En Irak, les États-Unis ont joué un rôle central en forçant Saddam Hussein à abandonner son programme de développement nucléaire. Puis les États-Unis ont renversé Saddam en 2003 sur une fausse affirmation qu’il était en train de réassembler un effort d’armement nucléaire. Trois ans plus tard, alors que l’Irak était toujours sous occupation américaine, Saddam a plongé à travers une potence.

La chute et la mort brutale des dirigeants du Moyen-Orient ont assombri les efforts de dénucléarisation avec la Corée du Nord. De rares pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord en 2018 se sont effondrés après que l’administration Trump a évoqué à plusieurs reprises le « modèle libyen » et que le vice-président Mike Pence a menacé Kim Jong-un du sort de Kadhafi. « Ignorant et stupide », a répondu le gouvernement nord-coréen.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie « ne fait que souligner à certains pays, au moins, que si vous avez un programme d’armes nucléaires, et que vous êtes assez loin avec cela, y renoncer est une idée terrible », a déclaré Braut-Hegghammer.

Les neuf puissances nucléaires du monde – les États-Unis, la Russie, la France, la Chine, le Royaume-Uni, le Pakistan, l’Inde, Israël et la Corée du Nord – détiennent quelque 13 000 armes nucléaires. Israël ne reconnaît pas son programme nucléaire.

Les plus grandes puissances nucléaires ont historiquement cherché à contrôler quels pays peuvent licitement rejoindre le club. Les pays qui continuent malgré tout, y compris l’Iran et la Corée du Nord, sont isolés et sanctionnés.

Les experts nucléaires mentionnent la Corée du Sud et l’Arabie saoudite parmi les pays les plus susceptibles d’envisager des armes nucléaires. En 2018, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman s’est engagé à acquérir immédiatement des bombes nucléaires si l’Iran le faisait.

Il est surprenant que davantage de pays n’aient pas acquis de bombe, a déclaré Jessica Cox, chef de la direction nucléaire de l’OTAN, lors du forum d’avril.

« Si vous le regardez d’un point de vue historique, il n’est pas du tout clair dans les années 1950 et 1960 qu’il y aurait moins de 10 nations armées d’armes nucléaires dans le monde… 70 ans plus tard. »

Ce qui a fait la différence en Europe, c’est la dissuasion nucléaire de l’OTAN – 30 nations partageant la responsabilité et la prise de décision pour un arsenal nucléaire qui dissuade toutes les attaques, a déclaré Cox.

Beaucoup pensent que l’Ukraine a pris la bonne décision lorsqu’elle a évité un éventuel isolement en renonçant à un avenir nucléaire. Cela a donné à l’Ukraine trois décennies pour s’intégrer à l’économie mondiale et nouer des alliances avec des nations puissantes qui l’aident désormais à se défendre contre la Russie.

En tant que jeune femme en Ukraine, Budjeryn s’est rendu compte à un moment donné après les accords des années 1990 que son propre travail, alors dans le développement des affaires, était financé par l’administration Clinton, dans le cadre des récompenses de l’Occident à l’Ukraine pour l’accord nucléaire.

« Si l’Ukraine l’emporte », a-t-elle dit, « alors elle communiquera que les armes nucléaires sont inutiles ».

« Mais si l’Ukraine tombe, l’histoire sera très différente », a-t-elle déclaré.

___

Chang a rapporté de Séoul.

Ellen Knickmeyer et Yong Jun Chang, Associated Press