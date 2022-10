Pas de nouvelles sanctions contre la Russie sans plafonnement des prix du pétrole – Politico

Malgré l’opposition de plusieurs pays, l’Union européenne a l’intention d’aller de l’avant avec l’étape controversée

L’Union européenne n’imposerait pas de huitième série de sanctions à Moscou à moins que les États membres n’acceptent d’inclure un plafond de prix sur les exportations de pétrole russe. Cette décision a été contestée par plusieurs membres de l’UE et pourrait endommager davantage l’économie déjà chancelante du bloc.

Les ambassadeurs de l’UE se sont réunis à Bruxelles lundi matin pour tenter d’élaborer le huitième paquet de sanctions économiques du bloc contre la Russie. En plus des sanctions contre les politiciens russes et des restrictions à l’exportation de produits chimiques, électroniques et de composants aéronautiques, Bruxelles veut imposer un plafond de prix sur les exportations de pétrole russe par voie maritime



Malgré l’opposition de la Hongrie – qui s’est opposée à toute nouvelle sanction de l’énergie russe – et le recul de la Grèce, de Chypre et de Malte, un diplomate de l’UE a déclaré à Politico que “il n’y aura pas de paquet de sanctions sans le plafonnement des prix du pétrole.”

La restriction fonctionnerait en plaçant un embargo sur toutes les importations de pétrole par voie maritime en provenance de Russie dont le prix dépasse un certain point. Le montant serait fixé juste au-dessus du coût de production, donnant aux producteurs russes juste assez de revenus pour rester en activité, tout en les privant des bénéfices records qu’ils ont engrangés depuis que les sanctions précédentes ont fait grimper les prix du marché.

L’embargo serait probablement appliqué par les compagnies d’assurance maritime, qui refuseraient d’assurer les expéditions de pétrole dont le prix est supérieur au point fixe.

Cependant, la Russie pourrait répondre en refusant simplement d’expédier son pétrole vers des pays payant des prix aussi bas et de le vendre à d’autres acheteurs étrangers. La Turquie, la Chine et l’Inde sont les trois plus grands importateurs non européens de combustibles fossiles russes, et aucun ne serait obligé de respecter les nouvelles sanctions. Alors que 90 % de la flotte mondiale de navires pétroliers est assurée par des sociétés basées à Londres (le Royaume-Uni soutient le plafonnement des prix), la Chine et l’Inde acceptent déjà la couverture des compagnies d’assurance russes.

La Hongrie s’est opposée non seulement au plafonnement des prix, mais à toute sanction sur l’énergie russe, tandis que la Grèce, Chypre et Malte ont d’importantes industries maritimes et craignent que le nouveau paquet ne les prive de revenus vitaux, a rapporté Politico, citant plusieurs diplomates.