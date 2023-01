Pas de nouvelle entrée, réservation d’hôtel à Mussoorie et Nainital le soir du Nouvel An

Les fêtards du Nouvel An et les touristes qui veulent passer la soirée dans les belles villes de Mussoorie et Nainital devront changer leurs plans s’ils n’ont pas de réservations préalables dans les hôtels car l’administration a décidé d’interdire l’entrée les 30 et 31 décembre pour personnes sans réservation préalable pour réduire le chaos de la circulation.

Dans un communiqué publié par l’administration, les responsables ont déclaré que cette décision avait été prise pour mettre fin à la situation de surpeuplement et gérer correctement le trafic dans ces destinations touristiques.

Cette décision a été prise lors d’une réunion d’examen concernant les dispositions de circulation en vue des célébrations du Nouvel An présidée par le directeur général de la police de l’Uttarakhand, Ashok Kumar.

Des policiers des districts de Dehradun, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal et Nainital ont participé à la réunion par vidéoconférence.

Uttarakhand DGP Ashok Kumar a tenu une réunion d’examen avec les officiers des districts de Dehradun, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Nainital par vidéoconférence concernant les dispositions de circulation en vue des célébrations du Nouvel An pic.twitter.com/oIxhGhMWuT — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 29 décembre 2022

“La police a mis à disposition des parkings adéquats dans les deux destinations touristiques en prévision des célébrations du Nouvel An”, a déclaré le chef de la police d’État.

Le DGP d’Uttarakhand a également diffusé un message vidéo aux touristes, les exhortant à coopérer avec la police et à éviter de causer des nuisances.

Son tweet en hindi, une fois traduit en anglais, se lit comme suit : “Profitez du réveillon du Nouvel An sans chaos. Mon message à tous les touristes et résidents locaux venant à Uttarakhand”.

Neuf places de stationnement ont été désignées autour de la ville, selon un communiqué de presse du bureau d’Akshay Konde, le surintendant de la police (circulation).

Dans l’un des quartiers les plus fréquentés et les plus animés de Mussoorie, Mall Road, le service de police a décidé à l’avance d’un plan pour lutter contre le trafic.