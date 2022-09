“Pas de nouveaux impôts”: Liz Truss se lie les mains sur le financement des plans de sauvetage de la crise énergétique

Liz Truss s’est fermement engagée à “pas de nouveaux impôts” si elle devient Premier ministre la semaine prochaine.

Mme Truss a également spécifiquement exclu une nouvelle taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques qui engrangent des bénéfices massifs en raison de la flambée historique des prix du gaz.

Et elle a promis qu’il n’y aurait pas de rationnement énergétique à la française cet hiver, lorsque le prix moyen du carburant domestique devrait atteindre 3 459 £ par an.

Ses engagements interviennent à un moment où les experts avertissent que le gouvernement est confronté au besoin de dizaines de milliards de fonds de soutien pour aider les ménages et les entreprises à maintenir le chauffage cet hiver.

Si elle est élue lundi comme successeur de Boris Johnson, ses promesses risquent de limiter considérablement sa marge de manœuvre alors qu’elle rédige une réponse aux avertissements de dénuement pour les familles et de fermeture pour les petites entreprises si le soutien n’est pas apporté.

Le rival à la direction de Mme Truss, Rishi Sunak, a clairement indiqué qu’il était prêt à imposer une nouvelle taxe sur les bénéfices exceptionnels aux géants de l’énergie, insistant sur le fait que c’était “absolument juste” à un moment où les entreprises “réalisent des milliards de bénéfices à cause de la guerre”.

Et il a déclaré qu’en tant que Premier ministre, il n’exclurait pas un rationnement énergétique du type envisagé par le français Emmanuel Macron.

“Nous ne devons rien exclure”, a déclaré M. Sunak. “Les défis auxquels nous sommes confrontés avec cette crise sont importants. De nombreux pays européens étudient comment nous pouvons tous optimiser notre consommation d’énergie, c’est une chose sensée que nous fassions en tant que pays. »

La crise énergétique est apparue au premier plan lors des dernières rafles de la campagne pour choisir un remplaçant pour M. Johnson, avec un petit homme d’affaires dans le public de 6 000 membres conservateurs à Wembley exigeant de savoir quelle aide lui sera offerte pour l’aider à payer des sommes astronomiques. factures.

Mme Truss a déclaré que le soutien direct aux ménages serait sa “troisième priorité” pour répondre à la crise énergétique, après les réductions d’impôts et les mesures visant à renforcer la sécurité d’approvisionnement.

Elle a déclaré qu’elle “chercherait absolument à agir sur les coûts énergétiques des entreprises”, mais a refusé de détailler ses plans avant le budget d’urgence qu’elle a promis peu de temps après son entrée au n ° 10.

“Lors d’un événement fiscal, la chancelière aborderait la question du soutien aux ménages”, a déclaré Mme Truss. Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait inclure une réduction de la TVA de 20 à 15 %, comme indiqué, elle a déclaré au modérateur Nick Ferrari de la radio LBC : “Je n’exclus pas les choses. Je ne suis pas assise ici à écrire un futur budget ou événement fiscal. »

Et mise au défi de savoir si elle pouvait égaler la promesse de “pas de nouveaux impôts” de M. Johnson en 2019, elle a répondu sans hésitation : “Oui. Pas de nouvelles taxes.

M. Sunak, qui s’est décrit comme “l’opprimé” dans une vidéo se présentant à la scène, a renouvelé son assaut contre les projets de réduction d’impôts de Mme Truss qui, selon lui, alimenteront la flambée de l’inflation.

Et le bailleur de fonds Michael Gove a martelé l’attaque, décrivant l’inflation comme “le voleur dans la nuit qui vole l’épargne et appauvrit tout le monde”.

Dans un coup apparemment dirigé contre l’insistance de Mme Truss sur le fait qu’elle pouvait réduire les impôts en toute sécurité à une époque de flambée des prix, M. Gove a déclaré: “Rishi, tout au long de son mandat au gouvernement, tout au long de son temps dans cette campagne, tout au long de toutes les années où je l’ai connu , il a toujours dit la vérité. C’est un leader auquel nous pouvons tous faire confiance.”

L’ancien chancelier a rendu hommage à ses parents, présents dans l’audience, pour avoir fait des sacrifices pour donner une vie meilleure à leurs enfants.

Et – dans ce qui est devenu une référence rituelle à sa petite taille – il a remercié sa femme Akshata pour “avoir abandonné les talons et tenté sa chance avec le petit garçon avec le sac à dos”.

Bien que les sondages suggèrent qu’il traîne derrière Mme Truss par une marge substantielle parmi les quelque 160 000 membres conservateurs ayant voté pour la direction, M. Sunak a reçu un accueil chaleureux de la foule de Wembley, avec des chants soutenus de « Rishi ! Rishi !”

Il a rendu hommage à M. Johnson, le remerciant abondamment pour son service dans une tentative apparente d’atténuer les accusations des conservateurs de base selon lesquelles il aurait trahi le Premier ministre en démissionnant de son poste de chancelier.

Mais il a jeté un coup d’œil voilé sur le comportement de Johnson au pouvoir, promettant: «Je dirigerai un gouvernement dirigé avec compétence, sérieux, et avec décence et intégrité au cœur de tout ce que nous faisons. C’est le changement que je vais apporter”.

Contrairement à Mme Truss, il s’est engagé à nommer un conseiller en éthique indépendant au n ° 10.

Et il a tenté de construire des ponts avec Mme Truss après leurs échanges brutaux «bleu sur bleu» au cours de la campagne de six semaines.

Dans ce qui a été immédiatement interprété comme une indication qu’il est prêt à occuper un emploi dans une administration Truss, il a déclaré: “Je suis d’accord avec Liz sur bien plus que nous ne sommes en désaccord – et je ne parle pas seulement de notre amour partagé pour Whitney Houston. et Taylor Swift. Quand ce sera fait, nous nous réunirons. »

Mme Truss a remporté de vifs applaudissements en promettant de diriger un gouvernement “sans vergogne pro-entreprises” et de s’attaquer à la “politique identitaire”, déclarant qu’elle ne croit pas qu’une femme trans est une femme.

Elle a également déclaré qu’elle abandonnerait l’expérience des autoroutes intelligentes, qui, selon elle, “n’a pas fonctionné”. Et elle a accepté de “regarder” la proposition d’un membre du public de rendre la limite de vitesse de 70 mph sur les autoroutes consultative plutôt qu’obligatoire.

Après avoir provoqué une prise de bec diplomatique en disant lors d’une campagne électorale précédente que le “jury est sorti” pour savoir si M. Macron est un “ami ou un ennemi”, Mme Truss a esquivé la même question concernant Donald Trump.

Et elle a refusé de dire si elle accepterait une invitation à des cocktails avec M. Trump ou l’ancien vice-Premier ministre Nick Clegg, affirmant que si elle était aux États-Unis, sa priorité serait de parler avec le président Joe Biden.