Pas de nouveau procureur spécial – Shaw Local

Chester Weger n’aura pas de nouveau procureur spécial, a déclaré mardi un juge.

Mardi, le libéré conditionnel de 84 ans a comparu devant le tribunal de circuit du comté de La Salle et a demandé au juge Michael C. Jansz de retirer l’actuel procureur spécial, le bureau du procureur de l’État du comté de Will, et d’attribuer le cas de Weger à une autre agence.

Jansz ne le ferait pas. Le juge a statué qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts réel avec le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, ce qui signifie que Glasgow et son personnel resteront dans l’affaire.

Suivant : Weger et ses avocats demanderont à Jansz d’envoyer des preuves supplémentaires des meurtres de Starved Rock en 1960 à un laboratoire pour de nouveaux tests. Weger espère prouver qu’il a été condamné à tort pour les meurtres. Une audience sur l’opportunité d’envoyer le prochain lot au laboratoire aura lieu à 14h30 le 19 juillet.

L’avocat de Weger, Andy Hale, était devenu frustré par Glasgow et avait demandé son renvoi, alors même qu’il reconnaissait qu’il cherchait une « réparation extraordinaire » en exigeant un nouveau procureur spécial.

Lors des plaidoiries mardi, Hale a déclaré que le comté de Will était tenu par la loi d’enquêter à nouveau sur l’affaire Weger – « Le comté de Will ne peut pas rester assis là et ne rien faire » – mais le bureau a toujours échoué ou refusé de le faire.

« Quelque chose ne va pas », a déclaré Hale. « Pourquoi n’ont-ils fait aucune de ces choses fondamentales auxquelles vous vous attendez et qu’ils sont tenus de faire? »

Il a ajouté plus tard : « C’est, pour moi, un manquement scandaleux au devoir – un manque d’intérêt à aller au fond des choses. »

Hale a demandé que Glasgow soit mis à la barre et obligé de répondre pourquoi il a refusé de poursuivre l’enquête et d’expliquer des commentaires dédaigneux sur le fond de l’affaire.

En réponse, l’avocate adjointe de l’État du comté de Will, Colleen Griffin, a déclaré que la loi exige que Hale montre un conflit d’intérêts réel ou l’apparence d’une irrégularité et Hale n’a montré ni l’un ni l’autre.

« La défense est en train de monter une attaque contre M. Glasgow », a déclaré Griffin, ajoutant plus tard, « M. La déclaration de Hale selon laquelle l’État n’a rien fait dans cette affaire est tout simplement incorrecte.

Au contraire, a déclaré Griffin, l’État a examiné l’affaire et n’est tout simplement pas d’accord avec les conclusions de Hale. Hale, a-t-elle dit, a également exagéré l’état des preuves matérielles ainsi que l’admissibilité des déclarations par ouï-dire de témoins décédés.

« Toutes les personnes qui témoigneraient que cela [was] un coup de foule de 1960 est mort », a déclaré Griffin, distinguant l’une des théories énoncées de Hale. « L’État ne peut pas vraiment enquêter sur la foule des années 1960. »

Weger a été condamné à la prison à vie pour le meurtre en 1960 de Lillian Oetting, qui a été retrouvée matraquée à mort avec deux compagnons. Il a avoué les meurtres mais s’est rétracté et a passé les six dernières décennies à essayer de faire annuler sa condamnation.

Plus récemment, les avocats de Weger ont demandé de nouveaux tests sur les preuves de 1960, arguant que les progrès scientifiques ont permis d’obtenir des résultats qui étaient autrefois impossibles à obtenir.