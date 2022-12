Pas de nourriture en 9 jours pour 19 prisonniers du Nevada en grève de la faim

LAS VEGAS (AP) – À travers des sanglots étouffés, Nina Fernandez a décrit vendredi une version des événements différente de celle partagée par les responsables de la prison du Nevada quant aux raisons pour lesquelles son fils et des dizaines d’autres ont entamé une grève de la faim dans une prison à sécurité maximale pendant plus de une semaine.

Le département pénitentiaire du Nevada a déclaré que la manifestation avait été déclenchée en grande partie par des plaintes concernant des portions de repas inadéquates d’un nouveau vendeur de nourriture, Aramark Correctional Services, selon des déclarations publiées depuis que les prisonniers de la prison d’État d’Ely ont cessé de manger le 1er décembre.

Mais lors d’un appel téléphonique le deuxième jour de la grève de la faim, Fernandez a déclaré que son fils Sean Harvell, 35 ans, lui avait dit que la manifestation concernait ce qu’il a qualifié de conditions de vie dangereuses et inhumaines.

Harvell allègue des abus physiques de la part du personnel pénitentiaire, des confinements excessifs et des périodes d’isolement cellulaire déraisonnablement longues, en plus des problèmes alimentaires.

Vendredi, un haut responsable correctionnel a affirmé que les portions de repas avaient conduit à la grève à la prison à environ 250 miles (400 kilomètres) au nord de Las Vegas.

“Je ne suis pas au courant des droits violés”, a déclaré Brian Williams, directeur adjoint du département d’État des services correctionnels, ajoutant que l’agence “va faire ce qui est dans le meilleur intérêt des délinquants”.

Williams a été parsemé de questions de la part des défenseurs de la réforme pénitentiaire et des journalistes à l’extérieur d’un établissement de logement de transition géré par l’État à Las Vegas. Une douzaine de personnes s’étaient rassemblées pour montrer leur soutien aux prisonniers d’Ely au neuvième jour de leur grève de la faim.

Selon le Département des services correctionnels, deux douzaines de personnes participaient à la grève de la faim vendredi matin. Parmi eux, 19 ont refusé de manger pendant neuf jours consécutifs, depuis le 1er décembre.

Les commentaires de Williams n’ont pas fait grand-chose pour apaiser les tensions à l’extérieur de l’établissement de Las Vegas, et alors qu’il retournait à l’intérieur, Fernandez a déclaré qu’elle s’était souvenue d’une conversation récente avec son fils, qui est incarcéré à Ely depuis fin 2016.

“Il a dit:” Maman, si je ne m’en sors jamais, sache juste que je t’aime “”, se souvient Fernandez, une mère de 13 enfants. “C’est triste de dire en tant que parent que votre enfant est venu à vous comme ça.”

À proximité, un homme qu’elle n’avait jamais rencontré lui a ouvert les bras pour l’embrasser et Fernandez a accepté en pleurant contre sa poitrine.

L’homme, Marcus Kelley, a déclaré avoir purgé près d’une décennie dans une prison du Michigan avant d’être libéré en février 2021. Kelley a déclaré à Fernandez qu’il avait également participé à des grèves de la faim en 2014 provoquées par des problèmes avec Aramark, le vendeur de nourriture. Ceux-ci comprenaient des substitutions de menus non approuvées et des fautes professionnelles. Dans un cas, un employé de cuisine a été licencié pour avoir ordonné de servir aux prisonniers un gâteau qui semblait avoir été grignoté par des rongeurs.

Le Michigan a finalement résilié son contrat de 145 millions de dollars avec Aramark 14 mois et demi plus tôt.

Le vendeur de nourriture n’a pas renvoyé de demandes de commentaires sur les nouvelles allégations au Nevada.

Dans un communiqué publié quelques heures après la manifestation de Las Vegas, William Gittere, directeur par intérim du système pénitentiaire du Nevada, a annoncé un changement de politique vers les “sanctions administratives” à la lumière de la grève de la faim.

Il a déclaré qu’à partir de vendredi, le personnel pénitentiaire n’imposera pas plus d’une sanction à la fois aux détenus. Les sanctions comprennent la révocation du temps de téléphone et des privilèges du commissaire.

Avant la grève de la faim, les prisonniers pouvaient être punis de sanctions “concurrentes”, ce qui signifie que plusieurs privilèges pouvaient être retirés à un prisonnier en même temps, selon le communiqué.

Gittere a décrit la nouvelle politique comme un “changement significatif”.

Return Strong, un groupe de défense des droits des prisonniers qui a été en contact avec les manifestants d’Ely, a partagé une liste de revendications compilée par les prisonniers avant la manifestation de vendredi.

Parmi les changements qu’ils souhaitent voir, selon Return Strong, figurent la fin de «l’isolement cellulaire de facto» et des punitions de groupe, et «l’intervention immédiate» de l’État pour répondre aux problèmes de santé et de sécurité.

Gittere est intervenu en tant que directeur par intérim après que l’ancien chef du système pénitentiaire, Charles Daniels, a été invité à démissionner par le gouverneur Steve Sisolak. Cela fait suite à l’évasion très médiatisée d’un meurtrier reconnu coupable qui a posé une bombe activée par le mouvement dans un parking de casino en 2007, tuant une personne. L’évasion est passée inaperçue pendant quatre jours.

Rio Yamat, L’Associated Press