“Pas de nids-de-poule, pas de circulation” au milieu des pluies de Gurugram ? Les internautes ne sont pas d’accord avec ce tweet

S’adressant à Twitter, un utilisateur a partagé des images des routes de Gurgaon au milieu des pluies. Il a mentionné que la “meilleure” partie du nouveau Gurgaon est une bonne quantité de pluie, “pourtant pas de nids-de-poule, pas de circulation, un mouvement fluide”. Cependant, de nombreuses personnes n’ont pas pu digérer cela et ont répondu avec des images et des vidéos d’engorgement de l’eau. Un utilisateur a même partagé un tweet de l’agence de presse IANS qui disait : « Plus de six heures de pluie jeudi ont entraîné une forte saturation en eau et une situation semblable à une inondation sur plusieurs tronçons et zones de #Gurugram. Selon l’administration du district, le district de Gurugram a enregistré 395 mm de précipitations jusqu’à 17 heures.

La meilleure partie du nouveau Gurgaon, une bonne quantité de pluie, mais pas de nids-de-poule, pas de circulation, un mouvement fluide pic.twitter.com/CUXYV8R2MZ —Gabbbar (@GabbbarSingh) 22 septembre 2022

“À quelques kilomètres de là, l’histoire semble être bien différente”, a écrit un utilisateur de Twitter en partageant une vidéo d’une route gorgée d’eau. Voici quelques réactions :

A quelques kilomètres de là, l’histoire semble bien différente… https://t.co/8KE2Lzf4t1 – offtomoon (@offtomoon) 23 septembre 2022

Gurgaon peut avoir le pire type de système de drainage dans tout le pays, qu’il s’agisse de l’ancienne ou de la nouvelle ville… les prix de l’immobilier ? Mon Dieu.https://t.co/mozeGoKi7a — md🇮🇳 (@md1990_) 22 septembre 2022

Cela survient alors que de fortes pluies ont frappé jeudi certaines parties de Delhi-NCR. Selon les prévisions d’IMD, de légères pluies sont également probables à Delhi vendredi et au cours du week-end également. Alors que peu ont profité du temps agréable, beaucoup ont dû lutter en raison de l’engorgement. Au milieu du chaos, de nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter et ont comparé l’état de Delhi à celui de Bengaluru. Les gens ont souligné que c’est exactement la même chose partout.

“haha ! Ce n’est pas la Silicon City mais la capitale, IIT Delhi pour être précis. Pourquoi les ‘migrants’ de namma bengaluru devraient-ils s’amuser », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Où sont ceux qui dénigraient Bangalore ? Chaque ville flippante, c’est la même histoire inondée. Développement au hasard et changements climatiques, ces choses vont se produire régulièrement.

Pendant ce temps, plus tôt en mai, certaines parties de la capitale nationale ont reçu des tempêtes de grêle et des précipitations. Les habitants des quartiers Rohini, Pitampura et Paschim Vihar de la ville ont signalé des orages de grêle vers 14 heures, ainsi que des pluies et des vents violents. En outre, le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte jaune et a averti d’une tempête de poussière, d’un orage ou d’une tempête de grêle avec des vents soufflant jusqu’à 50 kilomètres par heure à Delhi. Il a ensuite mis à jour l’alerte dans la catégorie orange. Bengaluru Twitter n’avait eu un flex similaire que récemment, et maintenant c’est au tour de Delhi.

