«Pas de nazis à Nashville! Les manifestants assiègent un magasin de chapeaux, les marques coupent les liens avec le propriétaire qui a brandi une étoile jaune «  non vaccinée  » – RT USA News

Les manifestants se sont rassemblés devant le magasin hatWRKS à Nashville, tandis que plusieurs marques se sont précipitées pour se distancier du scandale concernant un patch anti-vaccin, ressemblant à la tristement célèbre étoile jaune de David que les nazis avaient imposée aux juifs.

Samedi, des foules de manifestants et de journalistes ont envahi le point de vente de la 8e Avenue S., après que son propriétaire ait fait sensation en ligne avec une publication controversée sur Instagram qui cherchait à promouvoir un nouvel article en stock – conçu autour de l’un des symboles les plus connus de la Holocauste.

Manifestation se déroulant maintenant à l’extérieur de HatWRKS à la suite d’une publication controversée sur Instagram qui montrait le propriétaire de la boutique portant un patch jaune ressemblant à l’étoile de David qui lisait les mots «non vacciné».@WKRN pic.twitter.com/vVhDqb6RvD – Nikki McGee (@NikkiMcGeeWKRN) 29 mai 2021

Faisant face à une vague d’indignation, le propriétaire du magasin a supprimé le message d’origine, mais a riposté aux critiques, se demandant s’ils l’étaient de la même manière. «Indigné par la tyrannie que vit le monde», faisant apparemment référence aux restrictions gouvernementales imposées par la pandémie de Covid-19.

Les manifestants ont encerclé un magasin de chapeaux de Nashville samedi après que le propriétaire de hatWRKS ait publié une photo sur Instagram la montrant portant un patch jaune ressemblant à l’étoile de David avec les mots «non vaccinés» .https: //t.co/6MZNDlF1GH – Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) 30 mai 2021

Son manque apparent de « remords » a incité les militants à doubler leurs appels au boycott, auxquels plusieurs marques ont déjà répondu.

« En raison du contenu offensant et des opinions partagées par HatWRKS à Nashville, Stetson et nos partenaires de distribution cesseront la vente de tous les produits Stetson, » a déclaré une entreprise américaine qui était autrefois la plus grande entreprise de chapeaux au monde, ajoutant qu’elle «Condamne l’antisémitisme et la discrimination de toute nature.»

En raison du contenu offensant et des opinions partagées par HatWRKS à Nashville, Stetson et nos partenaires de distribution cesseront la vente de tous les produits Stetson. Nous vous remercions de votre soutien continu et de votre patience. – John B. Stetson (@StetsonUSA) 29 mai 2021

«Goorin Bros est horrifié par l’affichage et la vente de l’insigne juif par HatWRKS, un magasin de Nashville dans le Tennessee, qui vend certains de nos chapeaux», a déclaré une autre marque de chapeau célèbre. «Nous examinons toutes les options pour corriger et résoudre cette situation malheureuse.»

Un fabricant de chapeaux australien Akubra s’est également précipité pour se distancier de HatWRKS, affirmant que le «Le contenu, les opinions et la valeur de ce stockiste ne sont pas partagés par Akubra et, par conséquent, nous avons pris des mesures pour cesser de négocier avec eux.»

En attendant, Bailey Hats a déclaré que le «L’utilisation de l’étoile de David par notre client comme une déclaration contre la vaccination était non seulement insensible, mais irrespectueuse et erronée. Nous avons encouragé notre cliente à présenter des excuses sincères pour son erreur et avons suspendu son compte entre-temps. «







La propriétaire du magasin, Gigi Gaskins, qui a fait plusieurs tentatives pour rationaliser ses intentions, a en effet présenté des excuses samedi soir, ce qui n’a cependant pas de chance d’apaiser ses détracteurs.

« Je n’avais en aucun cas l’intention de banaliser l’étoile de David ou de manquer de respect à ce qui est arrivé à des millions de personnes … Je m’excuse sincèrement pour toute insensibilité, » a-t-elle déclaré dans un post Instagram.

Mon intention n’était pas d’exploiter ou de réaliser un profit. Mon espoir était de partager ma véritable inquiétude et ma peur, et de faire tout ce que je peux pour m’assurer que rien de tel ne se reproduise.

