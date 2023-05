Pas de Nagelsmann pour Tottenham, alors que se passe-t-il ensuite ? Quarante-huit jours plus tard, la recherche continue

La nouvelle est apparue juste avant 18 heures vendredi soir que Julian Nagelsmann ne serait pas le prochain entraîneur-chef de Tottenham.

Nagelsmann était le plus grand nom lié au poste vacant depuis qu’Antonio Conte a quitté le club fin mars. Pour de nombreux fans des Spurs, Nagelsmann était le candidat le plus attractif en lice (ou autrement dit, le candidat le plus attractif autre que Mauricio Pochettino).

Cela avait commencé à ressembler à une idée plausible, peut-être la meilleure des options imparfaites des Spurs. Il était assez jeune à 35 ans pour représenter une nouvelle voix, un nouveau départ et pour offrir une injection d’énergie juvénile autour de l’endroit. Il était déjà assez expérimenté, ayant dirigé trois clubs de Bundesliga différents (Hoffenheim, RB Leipzig et Bayern Munich), pour savoir comment fonctionne un grand club. Si les Spurs voulaient quelqu’un dans cette carrière, ayant fait leur apprentissage tout en ayant encore leurs meilleures années devant lui, Nagelsmann aurait fait l’affaire.

S’il avait rejoint, Nagelsmann serait venu aux Spurs avec ses propres idées claires sur sa marque unique de football de possession. Il pourrait ramener Tottenham à la pointe du jeu moderne, qui, comme tous les fans le savent, n’est pas là où ils se trouvaient ces dernières années.

Nous devons également admettre qu’il y avait des inconvénients plausibles à ce que Nagelsmann accepte le poste. Ce que Tottenham recherche en ce moment, c’est une réinitialisation culturelle, un manager qui a le pouvoir charismatique de rassembler tout le monde – fans, joueurs, staff -. Ils veulent revenir à ce sentiment de Pochettino en 2014, quand tout le monde tirait dans la même direction. Et malgré toutes les forces évidentes de Nagelsmann en tant qu’entraîneur et tacticien, la gestion des personnes n’est peut-être pas son fort. Les affrontements qu’il a eus avec des joueurs seniors du Bayern Munich, le sentiment qu’il était trop autoritaire avec ses idées, auraient bien pu jouer contre lui. Peut-être n’était-il pas l’homme qu’il fallait pour reconstruire ces liens de connexion qui se sont tellement effilochés ces dernières années.

Toutes ces questions devront rester hypothétiques pour le moment car Nagelsmann ne prendra pas Tottenham pour la pré-saison, ne participera pas à sa tournée estivale en Asie-Pacifique et ne se tiendra pas dans l’abri lorsque sa saison de Premier League commencera le le week-end du 12 août. Tous les espoirs que les fans des Spurs avaient investis en lui devront être dénoués et investis dans quelqu’un d’autre.

Cela soulève la simple question de savoir ce qui s’est passé et pourquoi Nagelsmann ne prendra pas le relais. Il est naturel dans toute situation comme celle-ci – comme dans toute rupture – que chaque partie veuille se présenter comme étant celle qui a débranché la prise. Le mot émanant de vendredi soir était que le club n’offrirait pas d’interview à Nagelsmann, et que s’ils le respectaient lui et son travail, il n’était pas ce qu’ils recherchaient.

C’est peut-être vrai. Jusqu’à présent, Tottenham n’a été que patient dans ce processus. Conte a quitté Tottenham le 26 mars, deux jours après que Nagelsmann a été limogé par le Bayern et remplacé par Thomas Tuchel. Fabio Paratici, l’ancien directeur général du football des Spurs, dressait déjà une liste restreinte de remplaçants potentiels avant le départ de Conte. Il y a eu un processus de diligence raisonnable rigoureux pour décider quels candidats devaient passer l’étape de l’entretien.



Il se pourrait donc bien que Tottenham ait décidé au cours des dernières semaines que Nagelsmann n’était en fait pas ce dont ils avaient besoin pour faire avancer le club. Peut-être que les visions de Nagelsmann et de Daniel Levy ne correspondaient pas. Peut-être que Tottenham a simplement décidé – comme Chelsea l’a fait – que Nagelsmann était un très bon entraîneur mais pas tout à fait ce dont ils avaient besoin en ce moment.

De même, de nombreux fans se demanderont pourquoi Tottenham a décidé cela maintenant. Ils sont 48 jours dans leur recherche. De toute évidence, Nagelsmann était à l’étude. De toute évidence, il était un candidat sur la liste restreinte. Et il est clair qu’il y a eu des discussions, même si ce n’est pas au niveau d’un bon entretien d’embauche à l’ancienne. Et il n’est pas immédiatement évident pourquoi Tottenham aurait pas vous voulez même rencontrer le jeune manager le plus excitant et le plus innovant de leur liste ? Pourquoi ne mériterait-il pas une entrevue et une considération plus approfondie? Tottenham est-il tellement submergé par des candidats solides qu’ils ne pourraient pas se faufiler en quelques heures pour lui?

Il est naturel que les gens se demandent si en fait Nagelsmann avait lui-même des doutes sur le fait de travailler pour les Spurs, sur le fait que le club ait été créé ou non pour concourir, sur la structure du football, sur le manque de remplacement de Paratici jusqu’à présent.

Il y a donc beaucoup d’incertitude, pour ne pas dire plus, sur ce qui a exactement amené le processus à ce point. Il n’y a rien de nouveau dans la politique et le spin jouant un rôle dans les processus de recrutement managérial. Dans chaque club, les discussions avec et sur les candidats potentiels sont entourées de secret. Personne ne veut perdre la face. Et Tottenham ne veut certainement pas répéter sa recherche de 2021 alors qu’il a très publiquement basculé d’un candidat à l’autre pendant 72 jours avant de finalement nommer Nuno Espirito Santo.

Mais maintenant, ce ne sera pas Nagelsmann qui obtiendra le gros travail à la fin de cela, les fans se retrouvent avec une attente nerveuse pour savoir qui sera l’éventuelle personne nommée. Les autres candidats en lice – dont Arne Slot, Roberto De Zerbi, Xabi Alonso et Ruben Amorim – sont tous de très bons entraîneurs avec beaucoup pour eux. Si Tottenham veut trouver quelqu’un en phase avec Pochettino 2014, il a de très bonnes options.

Les Spurs doivent bien faire les choses, et peu de fans accorderont au club le bénéfice du doute jusqu’à ce que le nouveau manager soit dévoilé. Décider de ne pas revenir pour Pochettino était une décision compréhensible, mais cela a augmenté la pression sur le club. De même, ne pas interviewer Nagelsmann – quelle que soit la manière dont cela s’est produit – ajoute encore plus de pression pour bien faire les choses à la fin.

Tottenham est à 48 jours de sa recherche en 2023 d’un nouvel entraîneur-chef. Les fans voudront une réponse assez tôt.

