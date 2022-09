Pas de monolithe millénaire alors que les dirigeants de la génération Y se lèvent à l’ONU – Kelowna Capital News

Un jeune président à l’Assemblée générale des Nations Unies a vanté des symboles de statut millénaire comme le café, l’aventure en plein air et le Bitcoin. Un autre a avoué devant la fameuse bille verte qu’il était plus difficile de gouverner un pays que de protester dans ses rues. Un ministre des Affaires étrangères, autrefois boudé pour n’avoir qu’un baccalauréat, a mis en garde contre l’indifférence.

Façonnée par l’Internet sans frontières, les inégalités économiques croissantes et une crise climatique de plus en plus grave, la cohorte de présidents, premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et autres « excellences » de la génération Y fait sa marque lors du plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux.

Cette semaine aux Nations Unies offre un aperçu de la dernière génération de dirigeants au pouvoir, alors qu’une masse critique d’entre eux – nés généralement entre 1981 et 1996 – viennent représenter des pays des Amériques, d’Europe, d’Asie et d’Afrique.

Certains dirigeants du millénaire faisaient leurs débuts dans l’institution diplomatique de 77 ans construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tandis que d’autres notables ne se sont pas présentés mais étaient déjà arrivés sur la scène mondiale. Ceux-ci incluent Kim Jong Un, qui a repris la Corée du Nord recluse dans la vingtaine, et la Première ministre finlandaise de 36 ans, Sanna Marin, qui a récemment fait l’objet d’une controverse pour une vidéo d’elle dansant lors d’une soirée privée qui est devenue virale.

Jennifer Sciubba, auteure et démographe politique affiliée au Wilson Center, un groupe de réflexion basé à Washington, DC, a déclaré que beaucoup sont arrivés au pouvoir soutenus par la désaffection de leur génération pour le statu quo, et en ce sens, la génération Y et les baby-boomers sont des échos de chacun. autre. Une différence frappante : la vie s’améliorait dans la plupart des mesures après la Seconde Guerre mondiale, mais de nombreux jeunes d’aujourd’hui ne nourrissent pas le même espoir.

“Une erreur serait de dire:” Les jeunes générations, elles sont plus libérales “, et nous verrons donc un virage à gauche à mesure que ces personnes atteindront l’âge de l’influence”, a déclaré Sciubba. “Ils ne sont pas monolithiques. L’insatisfaction à l’égard du statu quo – elle peut apparaître à chaque extrémité du spectre politique.

Sciubba a également noté que ce n’était qu’une question de temps avant que les millénaires ne prennent leur place dans l’ordre mondial. Elle a dit que la définition des générations est “arbitraire, un raccourci pour nous permettre de comprendre les gens”. C’est une vérité évidente sur la scène de l’ONU, où les différentes idéologies de la même génération Y étaient pleinement exposées.

Mardi, lors de la première journée de l’Assemblée générale, deux jeunes présidents ont brisé ce mythe du monolithe millénaire lorsqu’ils ont évoqué leurs situations difficiles.

Il y avait le président chilien de 36 ans, Gabriel Boric, qui a utilisé son temps d’antenne pour panser ses blessures après que les citoyens aient massivement rejeté une nouvelle constitution progressiste qu’il avait défendue.

“En tant que jeune qui manifestait dans la rue il n’y a pas si longtemps, je peux vous dire qu’il est beaucoup plus facile de représenter les troubles que de trouver des solutions”, a déclaré Boric.

La proposition échouée visait à remplacer une constitution de l’époque de la dictature par une nouvelle charte qui aurait fondamentalement changé le pays pour inclure l’égalité des sexes, la protection de l’environnement et les droits des autochtones. La perte cuisante n’était pas inattendue, les partisans accusant la désinformation en ligne d’avoir érodé le soutien dont elle bénéficie.

Le plus jeune président du Chili a déclaré que la leçon qu’il avait apprise était que la démocratie rend humble.

“Avec une grande humilité, je souhaite vous dire aujourd’hui qu’un gouvernement ne peut jamais se sentir vaincu lorsque le peuple parle”, a déclaré Boric. “Parce que contrairement au passé, où les différends au Chili étaient réglés par le sang et le feu, aujourd’hui, les Chiliens ont accepté de relever nos défis de manière démocratique. Et je vous en parle parce que je suis certain que l’un des défis majeurs de l’humanité aujourd’hui est celui de construire des démocraties qui parlent et écoutent vraiment les citoyens.

Pendant ce temps, le président salvadorien épris de selfie Nayib Bukele – sa femme glamour et sa jeune fille dans le public – a déclaré que les pays riches ne devraient pas interférer avec les pays en développement qui tentent de tracer leur propre voie. Son discours est intervenu quelques jours seulement après que l’homme de 41 ans a été accusé de pousser vers l’autoritarisme lorsqu’il a annoncé qu’il se présenterait à la réélection malgré une interdiction constitutionnelle.

Dans un langage et une métaphore à peine voilés, Bukele a repoussé les critiques que son administration a reçues des États-Unis et de l’Union européenne pour avoir concentré le pouvoir et plus récemment suspendu certains droits constitutionnels sous un état d’exception de six mois.

“Parce que si sur le papier nous sommes libres et souverains et indépendants, nous ne le serons vraiment que lorsque les puissants comprendront que nous voulons être leurs amis, que nous les admirons, que nous les respectons, que nos portes sont grandes ouvertes au commerce, pour qu’ils nous rendent visite, pour établir les meilleures relations possibles », a déclaré Bukele, dont le mandat actuel se termine en 2024. « Mais ce qu’ils ne peuvent pas faire, c’est venir chez nous pour donner des ordres – non seulement parce que c’est notre maison, mais parce que cela n’a aucun sens de défaire ce que nous faisons.

Bukele, qui est très populaire chez lui et sur les réseaux sociaux, a ensuite tweeté une vidéo de son apparition sur la chaîne câblée américaine conservatrice Fox News. Le jeune président a parlé de sa répression contre les puissants gangs de rue dans lesquels plus de 50 000 personnes ont été arrêtées. De récents sondages ont montré que ses actions bénéficiaient d’un large soutien, même si des organisations de défense des droits humains au Salvador et à l’étranger affirment que des personnes sont arrêtées et emprisonnées sans preuves.

Rosario Diaz Garavito, fondatrice de The Millennials Movement, une ONG qui s’efforce d’impliquer les jeunes d’Amérique latine dans les objectifs de l’ONU, a déclaré que les dirigeants divergents ont à la fois habilement perturbé la politique habituelle des partis chez eux et se sont avérés être parmi les dirigeants les plus polarisants. dans la région à un moment où le multilatéralisme doit être adopté.

«Nous avons tendance à passer de l’aile droite à l’aile gauche – tout le temps. Et cela nous sépare en fait », a déclaré Diaz Garavito. “Ils ont montré qu’ils pouvaient penser différemment, de différentes manières, mais nous devons maintenant être en mesure de trouver un terrain d’entente en tant que région.”

En tant que première génération de natifs numériques, un thème constant dans les fortunes et les malheurs politiques des dirigeants du millénaire a émergé dans les louanges et les périls d’Internet et des médias sociaux.

Mercredi, le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Jan Lipavský, a longuement parlé de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, et il a également déploré la façon dont la désinformation en ligne afflige la société tout en appelant à « l’humanisme numérique » et à des solutions pour préserver les droits de l’homme sur Internet.

« Un mensonge n’est pas une opinion. Pendant trop longtemps, nous avons négligé la propagation de la désinformation dirigée contre nos valeurs communes », a déclaré Lipavský. « N’oublions pas la désinformation liée au COVID. Nous avons dû apprendre à nos dépens lorsque la désinformation a commencé à coûter des vies humaines.

L’année dernière, l’homme de 37 ans a fait face à l’opposition du président de longue date du pays, qui a déclaré qu’il ne voulait pas nommer Lipavsky en raison de l’attitude réservée de Lipavsky envers Israël.

De plus, a-t-il noté, le leader du millénaire n’avait qu’un baccalauréat.

—Sally Ho, Associated Press

Les Nations Unies