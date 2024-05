Pas de missiles à longue portée pour l’Ukraine – Scholz — RT World News

La chancelière allemande a déclaré que Berlin devrait sélectionner lui-même les cibles russes s’il devait fournir les systèmes Taurus.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la nature même des missiles à longue portée Taurus, que l’Ukraine réclame depuis des mois, empêche Berlin de les fournir. Il a affirmé que l’utilisation de ces armes, d’une portée de 500 kilomètres (310 miles), risquerait de déclencher une confrontation directe entre l’OTAN et la Russie.

Alors que l’Allemagne a généreusement fourni à l’Ukraine du matériel militaire, Scholz a catégoriquement refusé de suivre la France et la Grande-Bretagne dans la fourniture de missiles à longue portée.

La Russie a averti à plusieurs reprises qu’en dotant l’Ukraine d’armes toujours plus sophistiquées, l’Occident se rapprocherait d’une implication directe dans les hostilités, avec des conséquences potentiellement désastreuses.

Vendredi, lors d’une séance de questions-réponses à Berlin, un jeune réfugié ukrainien a demandé au chancelier pourquoi il n’était toujours pas disposé à fournir à Kiev des missiles Taurus malgré la reprise des activités russes dans la région de Kharkov.

Scholz a répondu que « Chaque décision doit être soigneusement pesée » ajoutant qu’il est de sa responsabilité d’empêcher un scénario « il s’agit d’une escalade de la guerre, d’une guerre entre la Russie et l’OTAN. »

Quant aux missiles Taurus en particulier, « il ne serait tenable que de livrer [this weapon] si nous déterminons et définissons nous-mêmes les objectifs, ce qui n’est pas possible si vous ne voulez pas faire partie de ce conflit », il expliqua.

Le dirigeant allemand a mis en avant la contribution de son gouvernement à la défense de l’Ukraine jusqu’à présent, soulignant que Berlin avait réservé 28 milliards d’euros (30,4 milliards de dollars) à l’assistance militaire, ce qui en fait le deuxième bailleur de fonds de Kiev.















Le chancelier Scholz a conclu en déclarant que « Nous avons vraiment poussé les limites de ce que nous pouvions faire. »

Dans un article d’opinion publié jeudi dans The Economist, Scholz a écrit que « Il est important d’être parfaitement clair sur le fait que l’OTAN ne cherche pas la confrontation avec la Russie. » Il a juré que Berlin « ne fera rien qui puisse faire de nous une partie directe à ce conflit ».

Plus tôt cette semaine, le chancelier Scholz a critiqué une proposition de zone d’exclusion aérienne imposée par l’OTAN au-dessus de l’Ukraine, présentée par l’ancien chef du bloc militaire, Anders Fogh Rasmussen, en collaboration avec le gouvernement ukrainien.

« Encore et encore, il y a ceux qui disent qu’il faut faire ceci ou cela. J’ai le sentiment qu’on ne parle pas mieux quand on a de l’écume à la bouche.» » a déclaré Scholz, qualifiant l’idée de dangereuse.