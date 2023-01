Pas de Messi, pas de Neymar alors que le PSG subit sa première défaite de la saison

Le Paris Saint-Germain, sans le vainqueur de la Coupe du monde Lionel Messi et Neymar, a perdu pour la première fois dans une compétition depuis le 20 mars de l’année dernière, lors de sa défaite 3-1 à Lens dimanche.

“Lens méritait sa victoire”, a déclaré l’entraîneur du PSG Christophe Galtier.

Lois Openda en a marqué un et en a créé un autre alors que Lens, qui n’a perdu qu’une seule fois en Ligue 1 cette saison, a réduit l’écart sur le PSG en tête à quatre points après 17 journées.

“Nous sommes heureux d’avoir quatre points de retard”, a déclaré l’entraîneur de Lens Franck Haise. “Cette victoire prouve que nous pouvons battre n’importe qui dans ce championnat.”

La dernière défaite du PSG remonte à plus de neuf mois lorsqu’il s’est incliné 3-0 à Monaco en Ligue 1, même si cela lui laissait encore 12 points d’avance en tête du classement.

Dimanche à Lens, le PSG était privé de Messi et du Brésilien Neymar suspendu, mais Kylian Mbappe, le Soulier d’Or au Qatar, a été chaleureusement accueilli par les supporters lensois à l’échauffement.

Galtier a déclaré qu’il espérait que les fans français donneraient à Messi un accueil similaire.

“Il va nous rejoindre le 3 janvier, dans 48 heures”, a déclaré Galtier. “J’espère que Leo sera bien accueilli. Il a remporté le plus beau trophée en étant très bon. On sait que c’est un grand joueur décisif donc on espère qu’il seront évidemment bien reçus.”

“Kylian a travaillé”, a déclaré Galtier. “Il a montré une très bonne attitude.”

“Leo et ‘Ney’ n’étaient pas là mais ce n’est pas une excuse.”

Lens a pris les devants après cinq minutes lorsque le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma a bloqué un effort de Massadio Haidara à Przemyslaw Frankowski qui a marqué.

Hugo Ekitike répliquait trois minutes plus tard, balançant fort alors que Brice Samba plongeait pour récupérer un centre et propulsait le ballon entre les mains du gardien lensois.

Lens a pris le contrôle après 28 minutes. Seko Fofana a pris possession du ballon au bord de sa propre surface, a traversé quelques défis puis a mesuré une passe entre les défenseurs centraux du PSG vers Openda. La Belgique a sprinté sans faute et a réussi un tir sous Donnarumma.

Lens a pressé dès le début de la seconde mi-temps et à la 48e minute a pris possession du ballon au fond de la moitié de terrain du PSG.

Le ballon a atteint Openda dans la surface, sa talonnade a laissé la défense de plain-pied et a permis à Alexis Claude Maurice de prendre une touche et de marquer à bout portant.

– ‘Semaine de célébration’ –

La ligue française prend normalement congé des vacances, mais avec des matches à rattraper après la Coupe du monde, elle a disputé un tour immédiatement après Noël et un autre dimanche et lundi.

Ils ont surnommé les jeux “Celebration Week”, en anglais, comme un clin d’œil à la tradition anglaise des jeux du Boxing Day, mais de nombreux fans sont méfiants ou hostiles.

Parmi les bannières de protestation déployées par les supporters dans une tribune presque vide à Nantes, où l’équipe locale a battu Auxerre 1-0, il y en avait une qui se plaignait que la ligue et les diffuseurs les “tuaient”.

À Monaco, Aleksandr Golovin a marqué le seul but hors de la surface de réparation alors que l’équipe locale a fait juste assez pour battre Brest 1-0 et resserrer son emprise sur la quatrième place.

Angers reste ancré au fond après avoir subi une neuvième défaite consécutive, s’inclinant 2-1 face à Lorient qui a battu sa propre série de six matchs sans victoire.

Les stars de la Coupe du monde marocaine de l’équipe locale Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, qui viennent de rentrer de vacances et qui auraient été promis à des transferts lucratifs, ont été honorés avant le match mais ne se sont pas présentés.

“J’étais content de voir Sofiane et Azzedine”, a déclaré l’entraîneur d’Angers Abdel Bouhazama. “Pour le moment, ils sont là. Pour le reste, je laisse ça aux dirigeants du club. Je m’occupe de ce qui se passe sur le terrain.”

