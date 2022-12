Pas de Messi, Mbappe se sépare après la finale de la Coupe du monde

Le patron du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a démenti les suggestions d’une rupture entre Lionel Messi et son coéquipier Kylian Mbappe après qu’ils se soient affrontés en finale de la Coupe du monde.

Messi a remporté son premier titre de Coupe du monde avec l’Argentine après avoir battu la France 4-2 aux tirs au but après un match nul 3-3 passionnant.

Le capitaine argentin a marqué deux fois tandis que Mbappe est devenu le deuxième joueur de l’histoire à réussir un tour du chapeau lors de la finale de la Coupe du monde masculine.

Mbappe a déjà fait son retour pour le PSG et devrait jouer contre Strasbourg mercredi. Galtier a déclaré que Mbappe était “très déçu” mais a salué l’attitude de l’attaquant français.

“Il n’y a aucune raison de tout mélanger dans la relation entre Kylian et Leo [Messi]”, a déclaré Galtier. “Kylian a une très bonne attitude après avoir perdu la Coupe du monde.

“Quand tu perds une finale de Coupe du monde, tu as une raison d’être très, très déçu. Il était très déçu, mais il savait continuer et se comporter, et avait beaucoup de classe pour féliciter Leo et c’est très bien pour le club et pour l’équipe.”

Messi reviendra au PSG début janvier, a déclaré Galtier mardi.

Le patron du PSG, Christophe Galtier, a déclaré qu'il n'y avait pas de rupture entre Lionel Messi et Kylian Mbappe.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or manquera le match de championnat à domicile du PSG contre Strasbourg mercredi et le déplacement à Lens dimanche.

“Il [Messi] a dû retourner en Argentine pour les célébrations, les réceptions et nous avons décidé qu’il serait absent jusqu’au 1er janvier”, a déclaré Galtier lors d’une conférence de presse.

“Et donc il viendra nous rejoindre, soit le 2, soit le 3, pour pouvoir reprendre la compétition avec nous, alors qu’il aura eu entre 13 et 14 jours de récupération.”

Galtier a également confirmé que Neymar allait “bien” après que le club ait surveillé de près une blessure à la cheville qu’il avait subie lors de la Coupe du monde.

“Concernant Ney [Neymar]nous avons vu sa blessure, mais après il a joué deux matchs”, a déclaré Galtier.

“Le premier sur un rythme modéré, le second était plus intense. Il a marqué un but magnifique, mais ensuite le Brésil est éliminé, alors il a pu prendre soin de lui.

“Surtout, il y a eu 12 jours d’inactivité. Bien sûr, il est resté au Brésil, mais toute l’équipe médicale est restée autour de lui pour s’occuper de sa cheville.

“Quand il est revenu ici le 22 décembre, il a travaillé à l’intérieur. Immédiatement après, il s’est entraîné à l’extérieur sans restrictions. Il va bien sur le plan physique, sa cheville va bien. Sur le plan mental : il veut vraiment jouer, c’est un bon signe.”

Le PSG a publié un communiqué indiquant que le défenseur Presnel Kimpembe poursuivra sa convalescence d’un problème de tendon d’Achille pendant quatre semaines, tandis que Nuno Mendes pourrait reprendre l’entraînement dans deux semaines après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers pendant la Coupe du monde.

Le PSG est en tête de la Ligue 1 avec 41 points après 15 matchs, cinq devant Lens, deuxième.