Pas de médicaments, pas de problème : la femme d’Armstrong fête son 100e anniversaire

Esther Hoffman est l’image de la santé à 100 ans.

Hoffman, qui est née dans le sud du Manitoba le 12 janvier 1923, a célébré jeudi son 100e anniversaire entourée de sa famille et de ses amis à la Heaton Place Retirement Community à Armstrong.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son secret pour une longue vie, Hoffman était perdue. “Je n’en ai aucune idée,” dit-elle. “Je n’aurais jamais pensé que je vivrais aussi longtemps.”

Quelle que soit la clé de la longévité pour Hoffman, ce ne sont certainement pas les médicaments ; le centenaire ne prend aucun médicament. Elle est malentendante, mais elle se déplace bien avec sa marchette malgré une fracture de la hanche il y a quatre ans.

« Ils ont dit que je ne marcherais pas », se souvient-elle, après avoir défié ce pronostic.

Hoffman a une grande famille. Elle était l’un des 13 frères et sœurs, avait cinq enfants, a 11 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants.

Beaucoup de ces membres de la famille faisaient partie de la foule de 50 personnes qui se sont rassemblées pour célébrer son anniversaire marquant, avec un gâteau d’anniversaire assez grand pour nourrir un bataillon.

Pour les proches qui habitent loin, elle reste en contact via son iPad.

“Elle adore FaceTime, c’est sa méthode de communication préférée”, a déclaré la fille de Hoffman, Eileen Tomlinson. “Ce matin, nous avons en fait parlé à sa nièce à Londres (Angleterre) et avons vu ses deux petits enfants.”

Hoffman est un délice à Heaton, selon la coordonnatrice des relations avec les résidents, Carrie O’Neill.

“Elle est une présence tranquille à Heaton Place et nous l’aimons tout simplement.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle préférait vivre à Heaton, Hoffman a tout de suite répondu : “Je n’ai pas besoin de cuisiner.”

Hoffman a rencontré son défunt mari, un ancien combattant, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont mariés en 1946 et ont été mariés pendant 73 ans.

Au fil des ans, elle a passé la majeure partie de son temps à élever leurs cinq enfants. Elle faisait la cuisine, la couture et la mise en conserve.

«Je me souviens de maman en conserve, je me souviens d’elle utilisant un poêle à bois», a déclaré Tomlinson, repensant à son enfance dans leur maison à Eagle Rock, au nord de Vernon. “Elle avait un grand jardin et avait quelques animaux dont elle s’occupait.”

Le soir, elle se mettait au travail en confectionnant de toutes pièces les vêtements de ses enfants.

“Je ne pense pas que j’ai acheté une chemise avant d’être probablement adolescent”, a déclaré son fils Doug Hoffman. « Un pull en laine, elle peut en tricoter un en trois jours environ. Elle vous regardait et elle disait “c’est ce dont vous avez besoin”.

Hoffman a résisté à de nombreuses périodes difficiles de sa vie, depuis son enfance à l’époque de la Grande Dépression jusqu’à la gestion de cinq enfants exubérants.

“Avec cinq d’entre nous, il n’y avait pas de moments ennuyeux”, a ri Doug.

Brendan Shykora

JalonsDistrict régional de North OkanaganCarte d’anniversaire senior