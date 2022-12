Pas de “mauvais sang” avec Klopp sur la sortie de Liverpool

Loris Karius a déclaré qu’il n’y avait pas de “mauvais sang” entre lui et le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, alors qu’il tentait de relancer sa carrière dans le football anglais avec Newcastle United – plus de quatre ans après avoir disputé son dernier match pour Liverpool lors de la finale de la Ligue des champions 2018. défaite contre le Real Madrid.

L’ancien gardien de but de Mayence a été blâmé pour deux erreurs lors de la défaite finale 3-1 à Kyiv, notamment en concédant un tir de 40 mètres de Gareth Bale, mais malgré les révélations ultérieures selon lesquelles Karius avait été commotionné plus tôt dans le match, Klopp l’a remplacé par Alisson semaines plus tard et ne l’a plus sélectionné pour la première équipe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Karius a un contrat à court terme à Newcastle depuis septembre, et des sources ont déclaré au manager d’ESPN, Eddie Howe, qu’il souhaitait prolonger le contrat du gardien de but, qui expire fin décembre, jusqu’à la fin de cette saison.

Après avoir passé trois saisons en prêt loin de Liverpool depuis la défaite de Madrid – deux saisons à Besiktas et un an à Union Berlin – Karius a vu la dernière année de son contrat à Anfield sans une seule apparition la saison dernière.

Mais s’il a admis que la finale de la Ligue des champions lui avait coûté sa carrière à Liverpool, Karius a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec la façon dont il avait été traité par Klopp lors de sa dernière saison au club.

Loris Karius est sous contrat de prêt à court terme à Newcastle United depuis septembre. Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

“Mon temps à Liverpool était terminé et je cherchais à passer à autre chose [in 2021]mais ensuite il y a eu des difficultés pour effectuer un transfert”, a déclaré Karius. “Je me suis retrouvé dans une situation où je devais rester à Liverpool, sachant que je n’aurais pas ma chance.

“Cela a été discuté ouvertement avec le manager. Il n’y a pas de mauvais sang, mais connaître la situation depuis le début était difficile.

“La saison dernière, étant exclu de l’équipe de la journée, vous perdez un peu le sentiment que vous avez lorsque vous gagnez, perdez et voyagez avec l’équipe.

“Ça vous manque. Ce n’est alors pas facile de rester positif et de continuer à travailler parce que vous savez évidemment que vous n’allez pas être impliqué. J’ai beaucoup appris de cela et j’ai fait de mon mieux à l’entraînement et je reste positif sur le plan mental.

“J’ai disputé plus de 200 matchs en première division et en équipes nationales, donc je connaissais mes qualités.

“Je savais que j’avais beaucoup à offrir. Je n’ai que 30 ans et ce n’est pas vieux pour un gardien, mais bien sûr, la saison dernière a été difficile.”

Karius, dont la seule apparition pour Newcastle à ce jour était lors d’un match amical contre Al Hilal en Arabie saoudite plus tôt ce mois-ci, a déclaré que sa carrière reprenait de l’avant, bien qu’il accepte qu’il ne puisse échapper aux souvenirs de la finale de la Ligue des champions contre Madrid.

“Cela m’a fait aller dans un autre club”, a ajouté Karius. “C’était peut-être un mouvement qui ne se serait pas produit autrement.

“J’ai tout dit à ce sujet [the 2018 Champions League final]. Pour moi, c’est fatigant de continuer à en parler, c’est le football et il se passe des choses.

“Dans mon cas, il y a eu beaucoup de choses malheureuses, mais je n’y pense plus. Quatre ans dans le football, c’est comme huit ou 12.

“J’étais loin des projecteurs en Turquie et en Allemagne, donc je n’ai pas été en Angleterre. Mais les gens me connaissent en Angleterre.

“Je suis prêt, j’avais besoin de m’entraîner et j’avais besoin de temps pour m’adapter [at Newcastle] parce que je m’entraînais seul pendant trois mois.

“Je suis maintenant très satisfait de l’entraînement et je sais maintenant que je peux le faire dans un match à venir.

“Cela a été quelques mois formidables. Bien sûr, je ne joue pas encore, mais la façon dont je me suis entraîné, la façon dont j’ai été accueilli par tout le groupe me fait croire que je peux accomplir plus de choses ici.

“C’est mon objectif, être ici pour un long projet au lieu d’un court.”