Pas de masques obligatoires dans les écoles de l’Ontario cet automne, selon le ministère de l’Éducation

Les masques ne seront pas obligatoires dans les écoles de l’Ontario en septembre, selon le ministère de l’Éducation de la province.

Dans un courriel à CBC Toronto lundi, le ministère a déclaré que la plupart des exigences en matière de santé et de sécurité pour la prochaine année scolaire resteront inchangées par rapport à la fin de l’année scolaire 2021-22, qui comprend l’utilisation volontaire de masques.

“Le gouvernement continuera de fournir gratuitement des masques de haute qualité aux étudiants et des N95 au personnel, s’ils choisissent de les utiliser, tout cela reste inchangé par rapport à l’année scolaire 2021-22”, lit-on dans l’e-mail.

“Les conseils scolaires continueront d’avoir accès à des tests antigéniques rapides à utiliser conformément aux directives provinciales en matière de tests.”

Le ministère ajoute que des experts médicaux de premier plan, dont la Children’s Health Coalition et des médecins hygiénistes, ont été consultés dans le plan de santé et de sécurité de cette année.

La nouvelle survient quelques jours après que le médecin hygiéniste en chef de la province a annoncé la septième vague de COVID-19 en Ontario a culminé.

Cependant, lorsque le mandat du masque a été levé dans les écoles l’année dernière, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario a qualifié cette décision de “prématurée” et a déclaré qu’elle exposerait les élèves au risque de voir à nouveau l’apprentissage en personne perturbé.

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a déclaré fin juillet que la priorité de la province était de garder les élèves en classe pour l’apprentissage en personne au cours de la prochaine année scolaire. (Susan Goodspeed/CBC)

À la fin du mois dernier, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, s’est engagé à garder les deux millions d’élèves de l’Ontario en classe pour l’apprentissage en personne cette année scolaire.

“Nous avons pris des mesures en déployant plus de 100 000 unités de filtrage HEPA autonomes dans les salles de classe et les espaces d’apprentissage, en améliorant le nettoyage et en continuant l’accès aux tests antigéniques rapides”, a déclaré Lecce dans un communiqué.

“Notre gouvernement reste concentré sur l’offre aux élèves d’une expérience scolaire positive, sûre et normale.”

‘Notre tête dans le sable’ : expert

Depuis que l’Ontario a abandonné les tests COVID-19 à grande échelle en décembre, les experts médicaux disent qu’il est difficile de connaître le nombre réel de cas de COVID-19 dans la communauté.

“Nous sommes essentiellement la tête dans le sable, vous savez, parce que nous ne le testons pas”, explique le Dr Anna Banerji, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques.

Dans cet esprit, Banerji affirme que les masques sont la chose la plus intelligente à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des enfants, d’autant plus que de nombreux enfants en Ontario ne sont pas encore vaccinés contre le COVID-19.

“Je pense que l’utilisation de masques est une chose facile à faire pour la plupart des gens, pour leur donner une protection supplémentaire”, a déclaré Banerji à CBC Toronto.

“En regardant ce qui va se passer à l’automne, où nous avons déjà eu une septième vague et nous allons probablement avoir une huitième vague … Je pense que c’est une chose intelligente à faire.”

L’Ontario a élargi l’admissibilité au vaccin COVID-19 aux enfants âgés de 5 à 11 ans en novembre de l’année dernière. (Evan Mitsui/CBC)

Banerji dit que si les mois d’été baissent la garde de tout le monde, les parents doivent savoir que les enfants risquent toujours de contracter le COVID-19, en particulier lorsqu’ils retournent en classe.

“Nous savons que de plus en plus d’enfants contractent un long COVID, que les enfants contractent des syndromes inflammatoires, alors faites vacciner vos enfants.”

Pas une surprise pour le conseil scolaire, le syndicat

Robin Pilkey, commissaire de l’école Parkdale High Park pour le Toronto District School Board, dit qu’elle n’a pas été surprise par la nouvelle.

“Il n’y a en fait aucune différence entre le moment où les gens sont partis en juin et ce qui va se passer en septembre”, a déclaré Pilkey.

Pilkey dit que jusqu’au printemps dernier, les conseils scolaires avaient la possibilité d’imposer des masques pour tout le personnel et les élèves, même si la province ne spécifiait des masques obligatoires que pour certaines classes ou certains âges. Mais depuis que les mandats de masque ont été levés au printemps dernier, elle dit que la législation actuelle a supprimé cette option.

“Nous ne pouvons pas soudainement dire:” Oh, nous voulons que tout le monde porte un masque “car en vertu de la législation, nous ne pouvons pas faire cela”, a déclaré Pilkey à CBC Toronto.

Pilkey dit que les écoles continuent de suivre tous les mandats en vertu des directives provinciales, y compris les exigences de ventilation, pour assurer la sécurité des écoles. Elle note que tout le monde est invité à porter un masque si nécessaire.

“Dans des circonstances où les gens avaient l’impression de ne pas pouvoir retourner à l’école, l’enseignement en ligne existe. Nous faisons ce que nous pouvons avec cela.”

Karen Littlewood, présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, dit également qu’elle n’a pas été surprise par la nouvelle. Malgré cela, elle dit que le syndicat a beaucoup de préoccupations à l’approche de l’automne, notamment les taux de vaccination contre le COVID-19, une résurgence des cas, l’éloignement dans les salles de classe, une ventilation adéquate, la perturbation de l’apprentissage en personne et même des cas émergents de monkeypox.

“Nous devons nous assurer que les gens sont informés et qu’ils bénéficient de toutes les protections dont ils ont besoin”, a déclaré Littlewood.

Littlewood dit qu’à l’avenir, le syndicat continuera de consulter des experts médicaux pour s’assurer que les écoles restent sûres.

“Je pense que nous nous trouvons dans une position intermédiaire où les gens vont décider, et j’espère que personne ne sera honteux ou gêné parce qu’il choisit de porter un masque”, a déclaré Littlewood.

“Mais plus il y a de gens qui portent des masques, plus les gens sont vaccinés, mieux tout le monde sera protégé.”