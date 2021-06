Pas de masques COVID, de savon pour les mains dans le centre de détention ICE, selon une plainte

Leer en espagnol

Une plainte déposée auprès du Department of Homeland Security Office of Civil Rights and Civil Liberties affirme que la vie des immigrants est en danger sous la garde de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans une prison du comté de l’Indiana en raison du manque de précautions pour empêcher la propagation de COVID-19[FEMININE

Le National Immigrant Justice Center a déposé la plainte le 28 mai au nom de deux immigrantes détenues par ICE à la prison du comté de Clay au Brésil, dans l’Ind. La plainte vise à ouvrir une enquête sur l’état du COVID-19 dans la prison.

La plainte, obtenue par IndyStar, allègue que les immigrants qui sont testés pour COVID-19 ne reçoivent pas leurs résultats de test; s’ils sont positifs, ils ne reçoivent pas de médicaments contre la douleur ; et les détenus ne reçoivent pas de masques faciaux ni de savon pour les mains. Les gardiens ne portent souvent pas de masques faciaux et il y a peu ou pas de mesures de distanciation sociale en place, allègue également la plainte.

« ICE continue de mettre leur vie – et celle des autres détenus à la prison – en danger en détenant des personnes dans des quartiers proches où la distanciation sociale est en grande partie impossible », indique la plainte, « et en retenant des informations sur la façon dont les personnes en détention peuvent obtenir COVID. -19 tests. »

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à IndyStar, la responsable des affaires publiques de l’ICE, Alethea Smock, a déclaré que les tests de dépistage du COVID-19 sont conformes aux directives des Centers for Disease Control et que les détenus qui répondent aux critères du CDC pour le risque épidémiologique d’exposition au COVID-19 sont hébergés séparément de la population générale.

« ICE examine quotidiennement les directives du CDC et continue de mettre à jour les protocoles pour rester cohérent avec les directives du CDC », a déclaré Smock dans l’e-mail. « Grâce à un programme d’inspections agressif, ICE s’assure que ses installations respectent les normes nationales de détention de l’ICE. L’unité de conformité aux normes de détention des opérations d’application et de retrait garantit que les détenus placés sous la garde de l’ICE résident dans des environnements sûrs, sûrs et humains et dans des conditions de confinement appropriées. »

« La prison devrait faire plus pour protéger les gens »

Les femmes ont demandé à n’être identifiées que par leur prénom par crainte de représailles. Leurs affaires d’immigration sont toujours pendantes et ils n’ont pas été reconnus coupables d’un crime.

Michelle est une mère de quatre enfants âgée de 28 ans qui est en famille d’accueil depuis qu’elle a été détenue par l’ICE en janvier. En avril, Michelle a été testée pour COVID-19 et placée en quarantaine avec 16 femmes dans son bloc cellulaire, mais n’a pas reçu les résultats de ses tests.

« Le personnel pénitentiaire n’a pas séparé les personnes positives au COVID ou présentant des symptômes de COVID du reste d’entre nous », a déclaré Michelle dans une déclaration écrite. « Ils ne nous ont pas donné de masques à porter les uns autour des autres, même la personne qui est positive pour COVID ne reçoit de masque à porter. Et il n’y a aucun moyen pour nous de nous distancer socialement les uns des autres. Certains membres du personnel pénitentiaire portent des masques, mais certains n’en portent pas. Et parfois, lorsque le personnel pénitentiaire porte des masques, ils ne se couvrent pas le nez et la bouche.

Détention de l’ICE dans l’Indiana : Malgré les appels au changement, la prison du comté de Marion continuera à détenir des immigrants pour ICE

Maria est une mère célibataire de 31 ans de deux jeunes citoyens américains placés en famille d’accueil depuis sa détention en février. Dans une déclaration écrite, Maria a déclaré que la prison devrait faire plus pour protéger les personnes qui n’ont pas de COVID contre les personnes qui en ont.

« La prison ne nous a pas fourni assez de savon pour nous laver les mains régulièrement. Ils nous ont juste donné des petits bars que l’on voit dans les hôtels ou les motels qui ne durent que quelques jours », a-t-elle déclaré dans une déclaration écrite. « Donc, nous avons dû acheter notre propre savon au commissariat. Ils ne nous laissent pas de désinfectant pour les mains car il contient de l’alcool, donc le savon est le seul moyen de garder nos mains propres. »

La plainte allègue également que les détenus de l’ICE ne sont pas séparés des détenus faisant face à des accusations criminelles.

Lisa Chun, l’avocate des femmes au National Immigrant Justice Center, a déclaré à IndyStar qu’il s’agissait de la deuxième plainte déposée pour enquêter sur les conditions dans la prison au Brésil. Une plainte similaire a été déposée en mars, a-t-elle déclaré.

Chun a déclaré que les détenus de l’immigration n’avaient pas été reconnus coupables d’un crime et ne devraient pas être détenus dans un centre de détention et avec des détenus faisant face à des accusations criminelles dans une prison du comté.

« L’administration Biden continue de soumettre les gens à la détention punitive de l’ICE, où les conditions mortelles et la négligence médicale sont endémiques », a déclaré Chun. « Les déclarations fournies dans cette plainte doivent être prises au sérieux et alerter l’administration pour qu’elle libère d’urgence les personnes dans leurs communautés et réduise considérablement le système abusif de détention des migrants. »

La prison du comté de Clay détient des personnes pour ICE en vertu d’un contrat avec le US Marshals Service. Le shérif du comté de Clay, Paul Harden, a déclaré à IndyStar qu’il n’était pas au courant qu’une plainte avait été déposée. Il a déclaré que les détenus et les détenus de l’ICE reçoivent des masques faciaux, du savon pour les mains et que ceux qui souhaitent se faire vacciner contre le COVID-19 y ont accès.

« Des coups de feu COVID sont offerts et ceux qui le veulent ont leurs coups », a déclaré Harden. « Nous essayons de travailler avec l’ICE et la sécurité intérieure et la sécurité de toute personne dans notre établissement est très importante pour nous. Nous accordons beaucoup d’importance au fait de prendre soin des personnes qui sont ici. »

Pics de COVID-19 dans les installations de l’ICE

Au 4 juin, l’ICE a signalé qu’un détenu de la prison du comté de Clay était atteint de COVID-19, sur un total de 28 cas signalés depuis février 2020.

Les données publiées sur le site Web d’ICE montrent que des pics de COVID-19 se produisent dans plusieurs centres de détention pour immigrants détenus et exploités par des entreprises privées à but lucratif qui passent un contrat avec ICE. Ces établissements comprennent trois établissements détenus et exploités par CoreCivic, basé à Nashville : le centre correctionnel de La Palma et le centre de détention Eloy, tous deux situés à Eloy, en Arizona, et le centre correctionnel du comté d’Adams à Natchez, dans le Mississippi.

Les responsables de l’ICE attribuent les pics aux immigrants nouvellement arrivés transférés dans les centres de détention de l’ICE depuis les installations de la patrouille frontalière près de la frontière avec le Mexique, où il y a eu un afflux de migrants et de demandeurs d’asile, selon un rapport de USA Today.

Les experts médicaux craignent que les récentes épidémies dans certains centres de détention de l’ICE mettent non seulement en danger la santé des détenus et du personnel, mais puissent se propager aux communautés environnantes à un moment où de plus en plus d’États assouplissent les précautions de sécurité liées au COVID-19, indique le rapport USA Today.

Depuis le 13 mai, toute personne âgée de 12 ans ou plus peut se faire vacciner contre la COVID-19 dans l’Indiana.

Les services de santé du comté de l’Indiana ont fourni des vaccins aux détenus éligibles des prisons du comté, a déclaré à IndyStar un porte-parole du ministère de la Santé de l’Indiana. Le département de la santé du comté de Clay a fourni des vaccins COVID-19 aux détenus qui le souhaitent, a déclaré un porte-parole du département de la santé du comté de Clay.

Le gouverneur Eric Holcomb a signé le 28 mai un décret exécutif supprimant le mandat du masque à partir du 1er juin dans les installations de l’État, à l’exception des bâtiments de rassemblement tels que les prisons d’État, les hôpitaux publics, l’Indiana Veterans Home et l’Indiana Law Enforcement Academy. Les masques sont toujours requis dans les cliniques de test COVID et de vaccination.

Holcomb a annoncé que les employés de l’État commenceraient à retourner au bureau le 7 juin et seraient de retour le 6 juillet. Holcomb demande toujours aux résidents de suivre les directives des Centers for Disease Control pour les personnes entièrement vaccinées et non vaccinées concernant les masques et autres mesures de protection.

La journaliste IndyStar Natalia Contreras peut être jointe au 317-518-2829 ou à natalia.contreras@indystar.com. Suivez-la sur Twitter, @NataliaECG.