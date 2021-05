Pas de masque pour les membres vaccinés après la mise à jour du CDC

Costco, qui a été l’un des premiers détaillants à obliger les acheteurs à porter des masques, a abandonné son obligation de couvrir le visage pour ceux qui sont entièrement vaccinés.

Le club de gros a déclaré avoir mis à jour sa politique vendredi, qui est maintenant en vigueur dans certains endroits, a écrit le PDG Craig Jelinek dans une lettre aux membres.

Walmart, Sam’s Club et Trader Joe’s n’ont plus besoin de masques pour être entièrement vaccinés après que les Centers for Disease Control and Prevention aient publié jeudi de nouvelles directives de masquage.

«Dans les endroits Costco où l’État ou la juridiction locale n’a pas de mandat de masque, nous autoriserons les membres et les invités qui sont entièrement vaccinés à entrer dans Costco sans masque ni écran facial», a écrit le PDG Craig Jelinek dans une lettre aux membres vendredi.

Cependant, les masques seront toujours nécessaires dans toutes les pharmacies du club, les départements d’optique et de prothèse auditive.

Jelinek a déclaré que les clubs n’exigeraient pas de preuve de vaccination mais que la société demandait « une coopération responsable et respectueuse des membres avec cette politique révisée ».

Dans les clubs qui ont encore un mandat, Jelinek a déclaré que la société « suivra les réglementations nationales ou locales et continuera d’exiger que les membres et les invités portent un masque ou un écran facial ».

Les enfants de moins de 2 ans continuent d’être dispensés de porter un masque facial.

Costco a commencé à exiger des masques au début de mai 2020. En novembre, il a mis à jour sa politique pour exiger que tous les membres, invités et employés, y compris ceux souffrant de problèmes de santé, portent un masque facial ou un écran facial.

Le CDC a déclaré jeudi que les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans des espaces bondés.

Mais les entreprises privées peuvent toujours avoir besoin de masques, ce que la plupart des plus grands détaillants du pays ont commencé à imposer l’été dernier. Il existe d’autres exceptions lorsque le CDC recommande des masques tels que dans les établissements de soins de santé, les centres de transport tels que les aéroports et les gares, les avions et les transports en commun.

De nombreux détaillants, y compris Target, CVS et Walgreens, évaluent toujours les directives du CDC, mais disent qu’ils pourraient mettre à jour les politiques.

«Comme auparavant, notre objectif est de continuer à fournir un environnement de magasinage sûr à nos membres et à nos invités et de fournir un environnement de travail sûr à nos employés, tout en suivant les conseils de santé publique et les lois applicables», a déclaré Jelinek.

