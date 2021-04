Alors qu’elle récupère après avoir perdu le combat de 10 rounds pour les poids coq des femmes WBA vacantes sur les cartes, le « bombardier blond » a déclaré qu’il y aurait « pas de mannequin pendant quelques jours », ajoutant une paire de smileys rieurs et ironiques alors qu’il plaisantait sur les photos brillantes qu’elle échange habituellement en ligne.

Bridges a même été contraint d’envoyer un message à un journaliste lui demandant s’il « a eu la moindre idée de comment entrer dans un ordinateur portable » après avoir oublié son code PIN et être incapable d’utiliser Face ID en raison de l’énormité de son œil droit grotesquement enflé.

«Quelle guerre – du sang, des tripes et cœur », a déclaré l’Australienne à propos de sa confrontation à la Copper Box de Londres. « Ce n’est plus un joli visage. Mes yeux sont plus gros que mes seins.

Pas de mannequinat pendant quelques jours 🤣😜 Quel sang de guerre les tripes et le cœur. pic.twitter.com/jzPIY3GIrQ – Blond bombardier 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) 10 avril 2021

Épargnez une pensée pour @EbanieBridges, m’a envoyé un message après son combat de samedi soir pour me demander si j’avais une idée de comment entrer dans un ordinateur portable quand elle a oublié son code PIN et que Face ID ne fonctionne pas 🤣🤣🤣🤣🤣 quel guerrier 👊🏼 pic.twitter.com/kS4pr6coTt – Colm McGuigan (@ColmMcGuigan) 12 avril 2021

«Je n’ai pas pu voir pendant les trois derniers tours, mais je n’ai aucun arrêt en moi. Félicitations à Shanny.

« Il en faut deux pour danser le tango, et j’espère que nous avons fait ce que j’ai dit que nous ferions. J’ai montré que les jolies filles se battent aussi fort. J’espère que c’était divertissant pour tout le monde. »

Bridges a reçu de nombreux conseils de la part de ses centaines de milliers d’admirateurs sur Twitter et Instagram.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Blonde Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️ (@ebanie_bridges)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Blonde Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️ (@ebanie_bridges)

« Certains Face ID fonctionnent si vous mettez des lunettes de soleil, » craqua un Irlandais, qui reçut un rire et des remerciements de la part du combattant.

D’autres ont lancé des appels plus larges pour que l’égalité des sexes soit payée au fond de la bataille.

« Et si ces femmes géniales commencent à être payées de la même manière que les hommes pour être montées sur le ring? » un spectateur a commencé.

Que diriez-vous que ces femmes géniales commencent à être payées de la même manière que les hommes pour monter sur le ring. Ces dames le brisent et mettent la boxe féminine sur la carte et leurs combats sont meilleurs que certains hommes. L’énergie que vous avez apportée à la carte était incroyable Ebanie ❤ – Shehan Berhardt (@ShehanBerhardt) 11 avril 2021

Similaire au football. Lorsque les dames peuvent commander des accords de parrainage similaires et vendre des stades, elles bénéficieront de la parité financière! Ne vous méprenez pas, ils étaient exceptionnels et je n’aimerais pas me battre contre l’un ou l’autre. Je joue juste l’avocat des démons. – Norfolknchance (@ Themaverick66) 11 avril 2021

« Ces dames sont en train de le casser et mettent la boxe féminine sur la carte et leurs combats sont meilleurs que certains des hommes. L’énergie que vous avez apportée à la carte était incroyable, Ebanie. »

« Semblable au football, » est venu une réponse. «Lorsque les dames peuvent commander des accords de sponsoring similaires et vendre des stades, elles bénéficieront de la parité financière.

« Ne vous méprenez pas, ils étaient exceptionnels et je n’aimerais pas combattre l’un ou l’autre. Je joue juste à Devil’s Advocate. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Blonde Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️ (@ebanie_bridges)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Blonde Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️ (@ebanie_bridges)

Bridges a l’intention de rester au Royaume-Uni pendant deux semaines après son combat, ce qui pourrait lui donner une chance de se familiariser plus étroitement avec Leeds – l’équipe de Premier League qu’elle a prétendu soutenir, un an après avoir demandé aux fans de choisir un club pour elle.

Certains voient sa démonstration de soutien au club du Yorkshire comme inconstante. « Elle n’a rien de commun avec mon club, » dit un fan des Blancs, accusant Bridges de « Soutenir Leeds pour les likes Twitter ».

« Elle ne comprenait pas le football, » répondit un apologiste du boxeur, en regardant en arrière sur le sondage qu’elle avait préparé.

« Elle a fait un excellent choix. Elle suit Leeds maintenant – je respecte cela. C’est bon de voir la famille Leeds lui apporter son soutien. Respecter là où le respect est dû. »

Elle n’a rien de commun avec mon club de football – soutient Leeds pour les likes Twitter pic.twitter.com/eFX19760eH – Jonathan Kelly (@Bleedingwhite) 11 avril 2021

C’était il y a environ un an, m8 Bomber demandant quelle équipe elle devrait soutenir, elle ne comprenait pas le football, elle a fait un excellent choix. #lufc elle suit Leeds maintenant je respecte que c’est bon de voir la famille de Leeds lui donner son soutien le respect où le respect est dû n’est que juste m8 #UNE LOI – 💛💙 El Loco Bielsa 💛💙 (@samlticktock) 11 avril 2021

Elle n’est fan de football que depuis 5 minutes. Elle a toujours été une fan de Leeds, elle a été fan de football. Ce n’est pas différent de devenir fan de Leeds à 5 ans, elle n’a tout simplement pas trouvé le sport avant la trentaine, et la première équipe qu’elle a choisi de soutenir était Leeds. – Joseph Matthews (@ JosephPSM99) 12 avril 2021

Un autre a curieusement suggéré: « Elle n’est fan de football que depuis cinq minutes. Elle a toujours été fan de Leeds. Elle a toujours été fan de football.

« Ce n’est pas différent de devenir fan de Leeds à cinq ans – elle n’a tout simplement pas trouvé le sport avant la trentaine, et la première équipe qu’elle a choisi de soutenir était Leeds. »

Bridges pourrait passer plus de temps en Angleterre après avoir obtenu un accord avec Matchroom Boxing, basé au Royaume-Uni, du moins elle voudrait nous le faire croire.

Sur Instagram, elle a posté une photo d’elle-même avec le nom du géant de la promotion éclaboussé dessus, et a exigé que son chef, Eddie Hearn, lui donne un appel, expliquant qu’ils « avoir des affaires à discuter. »