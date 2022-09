Pas de lune de miel pour Truss, car un sondage donne un coup de pouce au PM au cours de son premier mois de mandat

La plupart des nouveaux premiers ministres peuvent s’attendre à une période de lune de miel dans les mois qui suivent leur entrée en fonction. Mais un nouveau sondage pour L’indépendant suggère que Liz Truss arrivera à sa première conférence conservatrice après 25 jours en tant que chef dimanche avec une partie importante de l’électorat – et même les partisans de son propre parti – fermement opposés à elle.

Une série d’enquêtes publiées jeudi soir a montré que les conservateurs sous Truss étaient en retard sur les travaillistes entre 17 et 33 points – suffisamment pour envoyer Keir Starmer à Downing Street avec une majorité égale à la victoire historique de Tony Blair.

Maintenant un sondage Savanta pour L’indépendant révèle la profondeur du mécontentement des électeurs à l’égard du nouveau Premier ministre, qui a été choisi par un petit groupe de 175 000 membres conservateurs après la démission de Boris Johnson plus tôt cette année.

Prise au cours du week-end, suite aux turbulences du marché résultant du mini-budget mal accueilli de Kwasi Kwarteng mais avant les interventions du FMI et de la Banque d’Angleterre, l’enquête montre que les électeurs avaient déjà formé une impression profondément négative du nouveau Premier ministre.

Quelque 47% ont déclaré que ses politiques de réduction des impôts ne parviendraient pas à stimuler l’économie, contre 28% qui étaient d’accord avec elle. Et 45% ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’elle soit une mauvaise PM – dont 25% qui ont dit «très mauvaise» – contre seulement 33% qui pensaient qu’elle serait bonne.

Le sondage a donné une nette avance de 14 points aux travaillistes, contre 43% aux 29 des conservateurs et 12 aux libéraux démocrates. Plus d’un cinquième de ceux qui ont voté pour les conservateurs en 2019 avaient abandonné le parti, 16% déclarant qu’ils voteraient désormais pour les travaillistes et 6% pour les libéraux démocrates.

Plus inquiétant pour Mme Truss, plus d’un quart (27%) de ceux qui ont soutenu les conservateurs aux élections générales de 2019 – donnant à M. Johnson une majorité de 80 sièges – ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le nouveau chef se comporte mal en tant que Premier ministre et un tiers ( 33 pour cent) d’entre eux ont déclaré que ses politiques seraient mauvaises pour l’économie britannique.

Les électeurs conservateurs ont préféré M. Johnson au poste de Premier ministre, avec 36% de soutien, 26% de Truss et 16% son challenger à la direction Rishi Sunak, lorsqu’on lui a demandé de choisir entre les trois. Parmi l’électorat dans son ensemble, Sunak est arrivé en tête avec 23%, avec Johnson sur 21 et Truss à la troisième place sur 18.

Et le sondage a rendu un verdict accablant sur le parti conservateur alors qu’il entre dans une conférence annuelle sur laquelle on peut normalement compter pour donner une sorte de coup de pouce électoral.

Les électeurs ont jugé les conservateurs financièrement imprudents plutôt que prudents par une marge de 53-24 %, incompétents plutôt que compétents par 55-26, malhonnêtes plutôt qu’honnêtes par 56-20 et divisés plutôt qu’unis par 62-21. Quelque 68% ont déclaré qu’ils n’étaient pas en contact avec les gens ordinaires, contre 19% qui ont déclaré être en contact. Et 53% ont déclaré que leurs politiques n’étaient pas motivées par l’intérêt national du Royaume-Uni, contre 30% qui ont déclaré l’être.

De manière alarmante pour les chefs de parti, même parmi les électeurs conservateurs, 54% ont déclaré qu’ils étaient divisés, 54% déconnectés, 36% financièrement imprudents et 32% incompétents.

L’abolition controversée par Mme Truss du plafond des bonus des banquiers a rencontré l’opposition de 52% de l’électorat, contre 23% qui l’ont soutenu. Et les électeurs ont désapprouvé son refus d’étendre la taxe exceptionnelle sur les géants de l’énergie pour aider à payer les factures des ménages d’une marge de 48 à 22 % et se sont opposés à sa relance de la fracturation hydraulique de 34 à 31 %.

La politique la plus populaire de Mme Truss parmi les participants à l’enquête était le programme d’aide pour les factures d’énergie annoncé plus tôt ce mois-ci, ce qui équivalait à un énorme revirement sur son insistance pendant la campagne à la direction qu’elle n’offrirait pas de « aumônes ». Quelque 70% ont soutenu le paquet, estimé à 60 milliards de livres sterling au cours de ses six premiers mois, contre seulement 9% qui s’y sont opposés.

Sur une série de problèmes de caractère, Mme Truss a suivi Sir Keir, les électeurs le considérant comme plus compétent, fort, intelligent et honnête, plus en contact avec les gens ordinaires et plus motivé par les intérêts nationaux du Royaume-Uni. Le nouveau Premier ministre n’est arrivé en tête que sur le patriotisme.

Lorsqu’on leur a demandé si Mme Truss survivrait en tant que Premier ministre assez longtemps pour mener les conservateurs aux prochaines élections, les électeurs ont été divisés par 40 à 40 %. Près d’un tiers (30 %) des électeurs conservateurs s’attendaient à ce qu’elle soit expulsée avant le scrutin, prévu dans 20 mois en mai 2024. Et seulement 30 % des électeurs pensaient qu’elle serait Premier ministre après l’élection, avec 55 pour cent disant qu’elle sera abandonnée par son parti ou par l’électorat d’ici là.

Chris Hopkins de Savanta a déclaré: «La différence entre la lune de miel du premier ministre de Liz Truss et celle de Boris Johnson ne pourrait pas être plus frappante. Alors que Johnson a bénéficié d’un coup de pouce presque immédiat dans les sondages et du soutien uni de son parti, les politiques économiques de division de Truss ont signifié qu’elle n’a pas réussi à se faire aimer du pays et commence à creuser un fossé entre ses partisans, les députés et les électeurs conservateurs.

«Cela a permis aux travaillistes de combler un espace laissé vacant par les conservateurs, non seulement sur leur réponse à la hausse du coût de la vie, mais aussi sur la compétence économique plus largement. Truss a maintenant la conférence de son propre parti pour essayer de récupérer une partie de cette crédibilité, mais étant donné le récit de la supposée lune de miel de son mandat, il est difficile d’imaginer comment les choses pourraient reprendre dans un avenir immédiat.

– Savanta a interrogé 2 259 adultes en Grande-Bretagne les 24 et 25 septembre.