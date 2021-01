Un travailleur de la santé s’occupe d’un patient Covid-19 au Providence St. Mary Medical Center à Apple Valley, Californie, le 11 janvier. Ariana Drehsler / AFP via Getty Images

Lorsque les hôpitaux se remplissent, le risque de décès des patients atteints de coronavirus augmente, selon de nouvelles études.

Les médecins préviennent depuis des mois que, même s’ils sont meilleurs pour sauver la vie de patients gravement malades de Covid-19, ces gains vont s’estomper si les hôpitaux sont débordés comme ils l’ont fait au début de la pandémie.

Avec la flambée des décès dus aux coronavirus aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, cette prédiction peut se jouer: l’écrasement des nouveaux patients de l’hôpital Covid-19 entraîne probablement plus de décès.

Lorsque les unités de soins intensifs passent de zéro lit occupé à chaque lit plein, les patients ont un risque accru de 92% de décès par Covid-19, selon un pré-imprimé publié mercredi sur MedRxiv. (Le document doit être évalué par des pairs.)

Cela signifie que lorsque les hôpitaux sont poussés à la capacité maximale des soins intensifs, le pire des cas est un quasi-doublement du risque de décès pour les patients gravement malades, selon l’étude. Par exemple, un homme de 40 ans dans une unité de soins intensifs complète aurait le même risque de décès qu’un homme de 51 ans, les auteurs de l’étude – des chercheurs d’institutions britanniques telles que l’Imperial College de Londres, l’University College London et le Wellcome. Confiance – estimée.

Ces risques se situaient le long de la pente: à mesure que les taux d’occupation augmentaient, le risque de décès des patients atteints de Covid-19 augmentait également. Une deuxième nouvelle pré-impression, analysant les données de près de 20000 patients atteints de Covid-19 en Israël, est arrivée à une conclusion similaire:

Notre nouvelle pré-impression montrant que pendant la charge de patients élevée de la deuxième vague d’Israël, et maintenant pendant la troisième, le taux de mortalité COVID-19 augmente, même en ajustant pour l’âge, le sexe et le statut à l’hospitalisation Pré-impression + code source: https: //t.co/vCQU6MV2v3 Fil détaillé ci-dessous https://t.co/4ovp4d7bOy pic.twitter.com/68keoHjetO – Eran Segal (@segal_eran) 13 janvier 2021

Les études sont particulièrement pertinentes à un moment où plus d’un cinquième des hôpitaux aux États-Unis dotés d’unités de soins intensifs signalent des taux d’occupation des lits en USI d’au moins 95%. Ils sont également un sombre rappel de la raison pour laquelle il est si dangereux de laisser le virus sévir, alors même que les médecins ont de meilleurs traitements pour la maladie et les vaccins sont en cours de déploiement dans le monde entier.

« Je dis [high] l’occupation entraîne la mortalité », a déclaré Bilal Mateen, auteur d’un article britannique et clinicien-chercheur qui travaille au Wellcome Trust et au Kings College Hospital de Londres. «De sorte que même si le virus ne vous tue pas directement, des facteurs indirects – comme le niveau de remplissage d’une unité de soins intensifs le jour de votre arrivée à l’hôpital – vont probablement changer votre risque.»

Les agents de santé traitent mieux Covid-19 – mais ils ont besoin de temps et de ressources pour le faire

Les hospitalisations liées à Covid-19 ont eu un lourd tribut sur les systèmes hospitaliers dans le monde. Mais avec toutes les terribles nouvelles concernant la pandémie de Covid-19, il est facile d’oublier les progrès incroyables que les médecins ont accomplis dans la compréhension et le traitement de la maladie.

Au début de la pandémie, la communauté médicale comprenait à peine la nouvelle maladie. Les médecins pensaient avoir affaire à une pneumonie virale affectant principalement les poumons. «Nous n’avons pas pensé à cela comme une agression virale du corps entier – et pourtant c’est ce que nous avons», a déclaré Lewis Kaplan, président de la Society of Critical Care Medicine, à Vox en octobre. «Il n’y a pratiquement aucun système organique – de la peau aux vaisseaux sanguins, du cerveau au nez – qui ne soit impliqué d’une manière ou d’une autre.

Il y a encore beaucoup à apprendre sur Covid-19, mais même ce changement de compréhension s’est accompagné d’une amélioration des soins médicaux. Les agents de santé disposent désormais de nombreux outils factuels pour sauver davantage de vies. Par exemple, il existe des preuves solides que les stéroïdes courants comme la dexaméthasone peuvent réduire le risque de mortalité chez les patients hospitalisés gravement malades. Il existe également des preuves solides de l’existence d’anticorps monoclonaux, tels que le tocilizumab et le sarilumab, qui sont généralement utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde.

Mettre les patients au repos sur le ventre plutôt que sur le dos (une pratique connue sous le nom de pronation) semble également aider, et certains types de plasma de convalescence sont désormais prometteurs.

Dans l’ensemble, les progrès médicaux expliquent pourquoi – avant la flambée actuelle de cas aux États-Unis et à l’étranger – les médecins de l’USI ont déclaré à Vox qu’ils s’attendaient généralement à ce que leurs patients survivent à la maladie.

Mais les agents de santé ont également averti que ces gains pourraient disparaître à mesure que les cas recommenceraient à s’accumuler – et que les médecins, les inhalothérapeutes et les infirmières dans les hôpitaux seraient sous tension.

«Lorsque l’hôpital se remplit, tout est perturbé et une sorte de« rationnement en douceur »entre en jeu», a déclaré Lakshman Swamy, qui travaille avec la Cambridge Health Alliance, à Vox. «L’USI doit élever la barre sur le degré de maladie dont vous avez besoin pour entrer à l’USI. Si vous ajoutez du personnel étendu … vous finissez par offrir des soins plus lents et moins idéaux à tout le monde, y compris aux patients les plus malades. Et cela peut augmenter le risque de décès des patients.

Les gouvernements doivent éviter le stress sur les hôpitaux

Les nouvelles études ont quantifié le point auquel les décès commencent à augmenter – et il n’est pas nécessaire que les hôpitaux atteignent leur capacité maximale.

Avec la pré-impression britannique, Mateen et ses collègues ont utilisé les données de la première vague Covid-19 au Royaume-Uni, d’avril à juin, pour modéliser l’occupation des unités de soins intensifs – en particulier, le nombre de patients dans des lits avec ventilateurs – au moment où une personne a été admis dans un hôpital et l’a lié à leurs chances de survie.

Il y avait 4 032 patients avec Covid-19 confirmé ou suspecté au cours de la période d’étude. Les chercheurs ont ajusté les comorbidités et l’âge des patients pour s’assurer que ces facteurs n’affectaient pas le taux de survie.

La principale conclusion de l’étude: un patient admis à l’hôpital lorsque le taux d’occupation était supérieur à 85% avait un risque de décès accru de près de 20% par rapport à ceux admis lorsque le taux d’occupation était d’environ 45%. Ainsi, même à des taux d’occupation de 85%, le risque de décès d’un patient avait augmenté.

Mais passer de zéro pour cent d’occupation aux soins intensifs à 100 pour cent le jour de l’admission d’un patient était lié à une augmentation encore plus spectaculaire du risque de décès de 92 pour cent.

«Chaque jour, nous retardons [strong anti-virus measures] dans le contexte d’un taux d’occupation de 90%, il y a probablement des gens qui meurent en conséquence », a déclaré Mateen. Au 7 janvier, 79% des lits en USI étaient occupés à travers les États-Unis, selon le New York Times, un cinquième des hôpitaux dotés d’unités de soins intensifs rapportant des niveaux d’occupation des lits en USI de 95% ou plus.

Les chercheurs du journal israélien – qui comprenait les 19336 patients de Covid-19 hospitalisés en Israël de mi-juillet 2020 à début janvier 2021 – ont également ajusté l’âge, le sexe, ainsi que l’état de santé du patient le premier jour de l’hospitalisation. Ils ont constaté que même dans les conditions que le gouvernement israélien juge gérables pour un traitement adéquat – 500 patients gravement malades hospitalisés dans tout le pays – le taux de mortalité des patients atteints de Covid-19 commence à augmenter.

Leora Horwitz, une professeure de médecine à NYU qui a étudié la mortalité de Covid-19 et qui n’a pas été impliquée dans les nouvelles pré-impressions, a noté qu’il pourrait y avoir d’autres explications à l’augmentation du risque de décès à mesure que les hôpitaux se remplissent. Par exemple, il pourrait y avoir un biais de sélection potentiel qui se produit dans l’unité de soins intensifs: si des patients plus malades sont admis, par rapport à des jours moins sollicités, cela entraînerait également une augmentation de la mortalité.

Même ainsi, a-t-elle déclaré, «la souche hospitalière contribue probablement» et l’implication ne saurait être plus claire: les gouvernements doivent faire tout leur possible pour prévenir les infections dès maintenant.

«L’idée derrière l’aplatissement de la courbe était que même si nous devons avoir le même nombre d’infections – si nous pouvons les étaler dans le temps, nous pouvons empêcher nos hôpitaux d’être [overwhelmed]», A déclaré Horwitz. «Maintenant que nous avons un vaccin, nous pouvons faire encore mieux que d’aplatir la courbe – nous pouvons réduire considérablement le nombre total d’infections», car les gens peuvent éviter de contracter la maladie.

Pour ce faire, les communautés doivent réduire les infections grâce à la distanciation sociale et au port de masques, et les gouvernements doivent déployer rapidement le vaccin Covid-19.

Mais dans le monde entier, ces mesures ne se produisent pas assez rapidement ni assez efficacement – comme Mateen le voit de première main à Londres. Il est censé retourner au travail à temps partiel pour aider à traiter les patients de Covid-19 vendredi, mais le contexte est différent de ses derniers changements d’hôpital à l’automne. Une personne sur 30 à Londres est maintenant testée positive pour le virus – à la suite de l’arrivée d’une nouvelle variante très contagieuse au Royaume-Uni – et le maire de la ville vient de déclarer l’état d’urgence, avertissant que « plus de personnes mourront » alors que les hôpitaux sont débordés .

Les amis médecins de Mateen – qui «assument un énorme fardeau» depuis des mois – font circuler anxieusement des histoires sur les hôpitaux britanniques devant rationner l’oxygène là où les stocks s’épuisent.

«Il y a une voix émotionnelle dans votre tête qui vous dit ‘pourquoi diable sommes-nous obligés d’avoir cette conversation [about rationing care]», A déclaré Mateen,« quand il n’y a aucune raison légitime d’être arrivé à ce point. »