“Pas de lits, pas assez de médecins”: la crise des soins de santé au Royaume-Uni mise à nu

Alors que les infirmières se sont mises en grève mercredi, en mettant l’accent sur les bas salaires, l’ampleur de la crise à laquelle sont confrontés les patients au Royaume-Uni Le service national de santé géré par l’État est mis à nu.

Les familles racontent comment elles ont perdu leurs proches en attendant une ambulance ou des hôpitaux qui ne pouvaient pas les admettre en raison d’une pénurie de personnel de santé et de ressources.

La situation est décrite comme la pire crise depuis la création du NHS en 1948.

Yusuf Mahmud Nazir, cinq ans, est décédé d’une pneumonie après avoir été renvoyé chez lui, malgré le fait qu’un médecin ait décrit son amygdalite comme la pire qu’il ait jamais vue.

Martin Clark, 68 ans, a été conduit à l’hôpital par sa famille après avoir attendu 45 minutes pour une ambulance lorsqu’il a souffert de douleurs à la poitrine à la maison. Il est décédé plus tard après un arrêt cardiaque.

“Nous allons travailler tous les jours en tant qu’infirmières, et nous faisons de notre mieux, et notre meilleur n’est pas suffisant en ce moment, et c’est parce que notre charge de travail ne cesse d’augmenter et que nos ressources ne correspondent pas à cela”, Orla Dooley, un accident une urgence infirmière, a déclaré à l’AFP.

“Il (la grève) concerne les mères des gens qui sont à la maison dans la communauté qui ont des crises cardiaques et qui ne reçoivent pas de traitement parce qu’il n’y a pas d’ambulance pour les rejoindre.

“C’est à propos de ton père qui ne se fait pas opérer du cancer, parce qu’il n’y a pas de lit où aller après son opération.

“Et c’est à propos de ta grand-mère qui meurt toute seule dans un service parce qu’il n’y a pas d’infirmière pour lui tenir la main parce qu’il n’y a tout simplement pas assez d’infirmières. C’est de cela qu’il s’agit.”

‘Souffrance’

La situation est décrite comme la pire crise depuis la création du NHS en 1948, avec un accent particulier sur les accidents et les urgences (A&E) mais qui comprend également des temps d’attente plus longs pour d’autres rendez-vous et traitements.

Selon le NHS England, un record de 54 532 personnes en décembre ont attendu plus de 12 heures une fois arrivées à A&E.

L’attente moyenne d’une ambulance pour les patients de catégorie deux – qui comprend les accidents vasculaires cérébraux ou les crises cardiaques suspectés – est de plus de 90 minutes. Le temps imparti est de 18 minutes.

Le médecin A&E Waheed Arian a déclaré au Times cette semaine qu’il avait déjà été confronté à 14 ambulances alignées devant son hôpital de Coventry, dans le centre de l’Angleterre.

Il a dit:

J’ai dû ouvrir chaque ambulance et regarder à l’intérieur et décider quel patient pouvait entrer parce que nous n’avions que deux lits. Ils souffraient tous, ils auraient tous dû avoir un lit. Le NHS subit un tel stress qu’on nous demande de faire des choses que nous ne devrions pas faire.

À Rotherham, dans le nord de l’Angleterre, l’oncle du jeune Yusuf, Zaheer Ahmed, a déclaré qu’on leur avait dit qu’il n’y avait “pas de lits et pas assez de médecins” lorsqu’ils ont supplié qu’il soit admis.

“Ils n’arrêtaient pas de nous dire : ‘nous avons un médecin. Que voulez-vous que nous fassions ? Nous n’avons pas de lits disponibles'”, a-t-il déclaré aux médias britanniques.

La famille de Clark dans l’East Sussex, dans le sud de l’Angleterre, a déclaré qu’il était un homme en forme, mais ils se sont demandé s’il aurait pu survivre s’il avait reçu un traitement rapide.

“Le NHS est brisé”, a déclaré sa veuve Ann à la BBC. “Tout le monde a peur s’il tombe malade. Où peuvent-ils se tourner ? Quelque chose doit changer.”

Décès excédentaires

Les ambulanciers, qui ont lancé une première série de grèves en décembre et devraient repartir dans les semaines à venir, attribuent la situation aux retards des admissions à l’extérieur d’A&E.

Le gouvernement attribue les difficultés aux effets de la pandémie, mais une augmentation des décès excédentaires l’année dernière a également été en partie imputée à la crise des effectifs.

Quelle que soit la raison, ce n’est pas une consolation pour Matthew Simpson, dont l’épouse Teresa, 54 ans, souffrait de diabète et de la dystrophie myotonique, une maladie de fonte musculaire. Elle est décédée après près de 17 heures d’attente.

Simpson, 47 ans, de Hull, dans le nord de l’Angleterre, a déclaré avoir appelé le numéro d’urgence 999 après qu’elle soit devenue confuse.

Tous deux se sont endormis en attendant les ambulanciers, mais lorsque Simpson s’est réveillé, il a trouvé sa femme sans vie.

Les ambulanciers sont finalement arrivés alors qu’il tentait de la réanimer.

“Je crois à cent pour cent que s’ils arrivaient à ma femme dans six heures, elle serait toujours là”, a-t-il déclaré à Sky News.

Darrel Wilson, 54 ans, de Stockport, dit que les infirmières lui ont dit qu’il n’aurait pas survécu si sa femme ne l’avait pas conduit à l’hôpital elle-même.

Il a appelé une ambulance une nuit d’octobre vers 22h00 après avoir souffert d’essoufflement et de douleurs à la poitrine.

Sa femme Debbie a appelé le 999 huit fois de plus pendant la nuit avant de finalement le conduire à l’hôpital à seulement 20 minutes le lendemain matin.

Wilson a déclaré que les infirmières lui avaient dit qu’il “ne serait pas en vie” s’il avait attendu l’ambulance.