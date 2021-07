Pas de Lionel Messi avant janvier ? Barcelone fait face au mur de briques dans l’enregistrement d’un nouvel accord

Barcelone a rencontré une grosse pierre d’achoppement dans sa tentative d’enregistrer le nouveau contrat de Lionel Messi – Insider Notebook d’ESPN a le dernier. PLUS : Une ancienne star de Man United recherchée par Chelsea.

Aller à: Romero a Chelsea, cible de la Juve après la sortie de United | Les craintes COVID des clubs de Premier League | Le Barça quitte la collaboration avec H&M | La mission jeunesse de Vieira cible l’étoile montante de Man City | Les espoirs de Bale en Coupe du monde sont perturbés

Affaires Messi: Barcelone a du mal à financer un accord

La volonté de Barcelone de réduire sa masse salariale a rencontré un obstacle important alors qu’ils luttent pour faire de la place pour enregistrer leurs nouvelles signatures et le nouveau contrat de Lionel Messi, ont déclaré diverses sources à ESPN. Le club doit réduire ses dépenses pour s’assurer qu’il respecte les limites de dépenses de la Liga la saison prochaine. S’ils ne le peuvent pas, ils risquent de ne pas pouvoir enregistrer le nouveau contrat de Messi ou les nouvelles recrues Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia et Emerson Royal.

Le Barça a jusqu’à la fin de la fenêtre de transfert le 31 août pour soumettre l’accord de Messi et leurs nouvelles recrues à la Liga, mais en interne, ils veulent que tout soit résolu avant le 15 août, date à laquelle ils lanceront leur saison de championnat à domicile contre la Real Sociedad. Le président de la Ligue, Javier Tebas, a déclaré qu’il n’assouplirait pas les règles pour Barcelone, et un échec dans la mise en ordre de leurs finances pourrait voir Messi, s’il signe l’accord de cinq ans révélé par ESPN la semaine dernière, incapable de jouer avant au moins janvier, comme cela s’est produit avec le milieu de terrain de Getafe Pedro Leon en 2014.

Le Barça a réussi à déplacer plusieurs jeunes et joueurs marginaux plus tôt dans la fenêtre de transfert, y compris le transfert de l’international américain Konrad de la Fuente à Marseille, mais ils ont du mal à se débarrasser des gros revenus. Le club n’a pas non plus accepté les conditions d’une baisse de salaire avec les joueurs de longue date Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergi Roberto. Des sources ont déclaré que le directeur du football, Mateu Alemany, s’était entretenu avec les agents du trio, mais aucun n’a encore manifesté l’envie de réduire ses revenus pour aider le club. Busquets gagne environ 16 millions d’euros par an au club, tandis qu’Alba gagne 13 millions d’euros et Roberto 10,5 millions d’euros.

ESPN a précédemment expliqué que le moyen le plus rapide de réaliser ces économies était de passer par Antoine Griezmann, mais les pourparlers pour que l’attaquant revienne à l’Atletico Madrid sont au point mort. Le Barça et l’Atletico étaient en négociations sur un accord d’échange, qui verrait le milieu de terrain Saul Niguez se déplacer dans l’autre sens vers le Camp Nou, mais ils ne peuvent pas s’entendre sur les évaluations des joueurs.

Griezmann, qui souhaiterait revenir à l’Atletico pour un changement de Premier League, selon des sources ESPN, ne veut pas prendre un coup sur son salaire d’environ 35 millions d’euros par an, ce qui signifie que le Barça devra peut-être contribuer à son salaire en afin de faire passer n’importe quel accord. Ils ont fait quelque chose de similaire lorsque Luis Suarez est parti pour l’Atletico Madrid l’été dernier.

Miralem Pjanic et Samuel Umtiti ont été informés qu’ils n’avaient pas d’avenir au club, mais ni l’un ni l’autre n’est encore sur le point de partir. Comme Griezmann, Pjanic, qui suscite l’intérêt de l’Italie, ne veut pas subir de baisse de salaire. Des sources affirment qu’aucun des clubs qui veulent le milieu de terrain bosniaque ne peut égaler ses gains.

Philippe Coutinho, qui gagne environ 24 M€ par an, et Neto (6,5 M€) sont deux autres candidats au départ cet été, mais ils pourraient finir par rester. Le Barça ne veut pas prendre un gros coup sur les 142 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Liverpool pour Coutinho en 2018, comme l’a révélé ESPN, et l’entraîneur Ronald Koeman hésite à laisser Neto partir avec le gardien de premier choix Marc-Andre ter Stegen blessé. — Sam Marsden et Moises Llorens

Lionel Messi a peut-être accepté un nouvel accord, mais Barcelone a des problèmes de financement. AP Photo/Jeanne Monfort

Chelsea et la Juventus tiennent à Romero, ancien gardien de Man Utd

Sergio Romero suscite l’intérêt de Chelsea et de la Juventus après son départ de Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN.

Le gardien de but s’est entraîné en Argentine pendant qu’il prépare son prochain coup après avoir quitté Old Trafford cet été à la fin de son contrat. Le joueur de 34 ans a fait 61 apparitions en six ans à Old Trafford.

Les poids lourds européens Chelsea et la Juventus font partie des nombreux clubs à avoir manifesté leur intérêt pour l’international argentin. La partie espagnole de Grenade surveille également sa situation.

Contrairement aux rumeurs, des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait pas eu de contact avec Leeds United, alors qu’un déménagement potentiel à Everton est considéré comme peu probable après avoir signé Asmir Begovic, 34 ans, pour un transfert gratuit de Bournemouth.

Malgré la sortie de Romero, United a toujours quatre gardiens seniors dans ses livres. Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a sanctionné l’arrivée de Tom Heaton cet été tout en accordant à Lee Grant un nouveau contrat d’un an. La saison dernière, David De Gea et Dean Henderson ont concouru pour le maillot n°1. – Rob Dawson

Les clubs de Premier League craignent le chaos du COVID

Une série de grands clubs de Premier League craignent le chaos du COVID-19 avant la nouvelle saison, ont déclaré des sources à ESPN.

Presque toutes les restrictions sur les coronavirus au Royaume-Uni ont été levées le 19 juillet – surnommée « Freedom Day » – malgré une augmentation continue du nombre d’infections.

Les joueurs de Premier League sont toujours testés deux fois par semaine afin que les infections – asymptomatiques ou non – soient détectées immédiatement, et les clubs craignent que les préparatifs de pré-saison ne soient entravés si les joueurs sont obligés de s’isoler. Ils pourraient également être laissés pour jouer à des matchs avec des équipes épuisées lorsque la nouvelle saison de Premier League commencera le 14 août.

Plus de 600 000 personnes utilisant l’application COVID-19 du National Health Service en Angleterre et au Pays de Galles ont reçu des alertes d’auto-isolement la semaine dernière. L’auto-isolement pour les personnes entièrement vaccinées et alertées par l’application car les contacts étroits d’un test positif doivent être supprimés d’ici le 16 août. Le gouvernement enregistre environ 40 000 nouveaux cas de coronavirus par jour.

Arsenal a déjà été contraint d’annuler son voyage de pré-saison en Floride en raison d’un « petit nombre » de cas positifs au sein de son équipe. Manchester City a également dû annuler un match amical avec Troyes en raison de nouvelles règles gouvernementales concernant le retour au Royaume-Uni depuis la France. Le match devait se jouer le 31 juillet mais a été annulé après que City a été informé que les joueurs et le personnel devraient se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur retour à Manchester.

Il n’a laissé qu’un seul match à l’équipe de Pep Guardiola – contre l’équipe de championnat Preston North End le 27 juillet – avant leur affrontement Community Shield contre Leicester à Wembley le 7 août. – Rob Dawson

Barcelone se retire de l’accord avec H&M

Barcelone s’est retirée d’un accord avec la société de vente au détail de vêtements H&M, craignant qu’un partenariat ne nuise à leur réputation en Chine, a confirmé une source à ESPN. Les pourparlers étaient à un stade avancé sur une collaboration qui aurait vu H&M fournir des vêtements de loisirs à porter par les joueurs de la première équipe du Barça lorsqu’ils se rendaient aux matchs.

Cependant, comme l’a révélé pour la première fois Diario ARA, le Barça s’est retiré des négociations lorsqu’un employé de son bureau de Hong Kong a fait part de ses inquiétudes quant aux répercussions que la collaboration pourrait créer en Chine.

Les ventes de H&M en Chine ont diminué et le cours de l’action a fortement chuté en mars, lorsque la société a fait part de ses inquiétudes concernant les violations présumées des droits humains contre les musulmans ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang, ainsi que d’autres grandes marques de vêtements comme Nike, Burberry et Adidas. H&M, une entreprise suédoise, a déclaré qu’elle ne s’approvisionnerait pas en produits du Xinjiang, une région productrice de coton, pour cette raison.

L’Asie est considérée comme un marché important pour le Barça. Le sponsor principal du club est la société japonaise Rakuten, et ils ont également un partenariat avec le China Taiping Insurance Group. En 2014, le club catalan a ouvert un bureau à Hong Kong pour accompagner le développement du club sur le continent. — Sam Marsden et Moises Llorens

Patrick Vieira met sa marque dans l’équipe de Crystal Palace. Ira L. Black/Corbis via Getty Images

La révolution Vieira prend forme au Palace

L’intention de Patrick Vieira d’insuffler une nouvelle vie à Crystal Palace l’a amené à cibler la star montante de Manchester City, Morgan Rogers, ont déclaré des sources à ESPN.

L’ancien patron du New York City FC, Vieira, a remplacé Roy Hodgson cet été et a décidé de réduire l’âge de l’équipe du Palace dont il a hérité. Les données compilées par l’Observatoire du football CIES la saison dernière ont révélé qu’à un âge moyen de 29,2 ans, Palace avait l’équipe la plus ancienne de la Premier League.

Vieira a réagi en faisant deux signatures accrocheuses – le défenseur très apprécié Marc Guehi (21 ans) de Chelsea pour environ 18 millions de livres sterling et le milieu de terrain Michael Olise (18 ans) de Reading. Le prochain joueur pourrait être l’attaquant de Manchester City Rogers, 18 ans, qui a impressionné lors d’un prêt à League One Lincoln City la saison dernière. Rogers a marqué six buts au troisième niveau et pourrait trouver des opportunités à City difficiles à trouver dans les années à venir, le club poursuivant Jack Grealish d’Aston Villa.

Pendant ce temps, City ne signera pas l’arrière gauche Nuno Mendes du Sporting Lisbonne cet été, ont déclaré des sources à ESPN. City a été fortement lié au joueur de 19 ans au Portugal, mais en privé, les champions de Premier League ont nié avec force qu’ils détenaient un quelconque intérêt. Des sources ont ajouté que leur objectif cet été est de renforcer leur attaque. – Rob Dawson

Gareth Bale espère une dernière chance d’atteindre la Coupe du monde. Photo de KOEN VAN WEEL/POOL/AFP via Getty Images

Une alerte à la bombe jette une ombre sur les plans de Bale pour la Coupe du monde

Les espoirs de Gareth Bale d’un adieu à la Coupe du monde avec le Pays de Galles à Qatar 2022 sont perturbés lors du prochain tour des éliminatoires en raison de la perspective que son rival de qualification, la Biélorussie, soit contraint d’organiser ses matchs à domicile dans un pays neutre. La Coupe du monde de l’année prochaine pourrait être le dernier espoir de Bale de participer au tournoi, avec l’ailier du Real Madrid 33 l’année prochaine.

Le Pays de Galles, qui doit se classer parmi les deux premiers du groupe E pour se qualifier directement ou se qualifier pour les séries éliminatoires, devrait reprendre sa campagne de qualification en affrontant la Biélorussie à Minsk le 5 septembre. Mais la Football Association of Wales attend toujours la confirmation. d’un lieu en raison de l’interdiction de tous les vols dans l’espace aérien biélorusse par le Royaume-Uni et l’Union européenne à la suite de l’atterrissage forcé d’un vol Ryanair à Minsk en mai, lorsque les autorités biélorusses ont mis en garde contre une alerte à la bombe contre l’avion avant de procéder à l’arrestation d’un militant de l’opposition voyageant dans l’avion une fois au sol.

La Biélorussie doit accueillir le Pays de Galles et la Belgique à Minsk lors du prochain tour des matches internationaux, mais des sources ont déclaré à ESPN que les matchs seraient déplacés vers un lieu neutre si l’interdiction de vol n’est pas levée dans les semaines à venir.

L’UEFA a contraint les champions de Biélorussie Shakhtyor Soligorsk à organiser leur premier tour de qualification de la Ligue des champions à domicile contre l’équipe bulgare Ludogorets à Belgrade, en Serbie, plus tôt ce mois-ci en raison de la situation actuelle, et des sources ont déclaré qu’il y avait peu d’optimisme quant au changement du paysage politique en temps pour la Biélorussie d’affronter le Pays de Galles et la Belgique à Minsk. –Marc Ogden