Pas de lion, le skipper est le vrai roi de la croisière dans la jungle

Et le clou de la visite : « Mesdames et messieurs, préparez-vous pour la huitième merveille du monde » dit-il, avançant vers le point culminant, alors que son bateau à vapeur branlant passe derrière une cascade de fortune. « Attendez-le… le derrière de l’eau ! »

En 1916 au Brésil, le skipper Frank Wolff organise la croisière dans la jungle la moins chère de l’Amazone. Et sans aucun doute le plus ringard, car il présente aux touristes les sites merveilleux de la rivière avec un baratin débordant de doozies.

Les invités de Frank peuvent gémir et lever les yeux au ciel à ses plaisanteries amusantes dans la « Croisière dans la jungle » de Disney, mettant en vedette Dwayne Johnson dans le rôle du skipper fanfaron et arrivant le 30 juillet sur Disney + et dans les cinémas. Mais les skippers et leurs baratins – blagues ringardes et mauvais jeux de mots, le plus grinçant, le mieux – ont été les vraies stars de la Attraction croisière dans la jungle depuis l’ouverture du premier à Disneyland en 1955. Emportez-les et le voyage en bateau fantastique de sept minutes le long des rivières d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique, inspiré en partie de «The African Queen», pourrait être juste une autre balade sur une fausse voie navigable avec de faux décors.

C’est également l’un des rares emplois de spectacle dans un parc à thème Disney où les skippers peuvent tisser leurs propres personnalités dans le script – de sec et geek à animé et flamboyant – et faire participer les invités à l’action. « C’est cette alchimie qui se produit » que peu d’attractions peuvent reproduire, explique Alex Williams, un ancien skipper qui travaille désormais pour le fan club Disney D23.

Avec le nouveau film ainsi que l’histoire fraîchement repensée du trajet, la croisière dans la jungle est désormais à l’honneur, et personne ne le ressent plus que les skippers eux-mêmes.

« Nous sommes tous vraiment ravis de pouvoir partager cette expérience avec tout le monde et d’être l’inspiration pour le film », a déclaré Flor Torres, « responsable » de l’attraction.