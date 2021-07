Pas de Kylian Mbappe alors que la poursuite de l’or olympique de la France est menée par des stars du Tigre, des jeunes prometteurs

La France avait voulu présenter les meilleurs joueurs possibles pour la première apparition de l’équipe masculine aux Jeux Olympiques depuis 1996. L’entraîneur-chef de la France U21, Sylvain Ripoll, qui est en charge de l’équipe olympique masculine, rêvait d’amener Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar et Amine Gouiri au Japon cet été.

Au lieu de cela, les meilleurs clubs européens refusant de laisser leurs meilleurs joueurs partir après l’Euro 2020 et avant le début de la nouvelle saison dans moins d’un mois, l’équipe de Ripoll a été constituée à la dernière minute. Les Bleus se rendra aux Jeux pour affronter le Mexique, l’Afrique du Sud et accueillera le Japon en phase de groupes sans Mbappe, sans superstars et une multitude de visages inconnus.

Le milieu de terrain montpelliérain Teji Savanier campait avec ses amis dans le sud de la France, buvant un apéritif, lorsque son téléphone a sonné. C’était Ripoll sur la ligne.

2 Liés

« J’étais très heureux mais j’ai été surpris de l’entendre. Je ne m’y attendais pas du tout. Je ne pensais pas que je jouerais un jour aux Jeux Olympiques avec la France », a expliqué Savanier à ESPN lors d’une conférence de presse la dernière semaine. Pour lui, peut-être plus que d’autres, c’est un rêve devenu réalité.

Savanier, qui aura 30 ans en décembre, est l’un des joueurs les plus doués de Ligue 1. Génie du ballon, le milieu de terrain n’est pas assez reconnu pour son talent car il a toujours considéré le football comme un jeu et non un métier. Il n’a jamais été particulièrement ambitieux ou motivé ; il mange ce qu’il veut, vit comme il veut et a par exemple toujours joué pour un club près de chez lui quitte à descendre dans les divisions inférieures (Arles, Nîmes et Montpellier.) En effet, il vit toujours avec toute sa famille à le domaine social où il a grandi à Montpellier.

Il est le footballeur le plus normal que vous puissiez rencontrer, mais Savanier aura désormais la chance de jouer pour son pays dans un grand tournoi.

– Calendrier et calendrier des matchs de football des Jeux Olympiques masculins

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le tournoi olympique masculin exigeant que les joueurs aient moins de 23 ans, à l’exception de trois participants plus âgés, Ripoll a choisi Savanier aux côtés de deux stars exerçant désormais leur métier en Liga MX. Florian Thauvin, 28 ans, a remporté la Coupe du monde 2018 avec la France mais n’a plus joué pour son pays depuis 2019, tandis que l’attaquant de 35 ans André-Pierre Gignac faisait partie de l’équipe qui a perdu la finale de l’Euro 2016 contre le Portugal lors de son dernier match. casquette.

« Dieu merci pour les Tigres ! Nous ne savons pas ce que nous aurions fait sans eux », a déclaré à ESPN une source au sein du camp de France. Le club mexicain était heureux de laisser partir ses joueurs, malgré la Liga MX Apertura qui a débuté le 22 juillet.

Gignac a été immense depuis son départ de Marseille en 2015, marquant 149 buts en 261 matchs et aidant les Tigres à remporter trois titres d’Apertura, un Clausura, trois trophées Campeon de Campeones et la Ligue des champions de la CONCACAF 2020. L’habile ailier Thauvin l’a rejoint sur un transfert gratuit lorsque son contrat marseillais a expiré à la fin de la saison dernière et espère avoir un impact similaire. Jouer aux Jeux Olympiques était une trop belle opportunité pour refuser, mais par coïncidence, le premier match de la France le 22 juillet sera contre le Mexique.

Florian Thauvin (photo) et André-Pierre Gignac dirigent une équipe de talents non éprouvés. JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images

Le reste de l’équipe de France est rempli d’histoires intéressantes, de personnages et, surtout, de talent. Il n’y a peut-être pas de superstars d’un bout à l’autre, mais le maillot national signifiera beaucoup pour beaucoup de ces joueurs.

Prenez Enzo Le Fee, par exemple. Le milieu de terrain de Lorient, 21 ans, est plein de promesses mais a eu une éducation difficile. Son père Jeremy Lampriere a été incarcéré la majeure partie de sa vie pour violence, drogue et possession d’une arme à feu. Enzo manquait des séances d’entraînement pour aller rendre visite à Lampriere en prison, alors qu’il était élevé par sa mère et sa grand-mère – dans sa maison parce que sa mère ne pouvait pas se payer sa propre place – et une fois qu’il a signé son premier contrat professionnel, il acheté à tout le monde une grande maison. Mais en avril dernier, son père, tout juste sorti de prison, s’est tragiquement suicidé à l’âge de 41 ans.

Le milieu défensif du Hertha Berlin Lucas Tousart, 24 ans, et le gardien d’Angers Paul Bernardoni, 24 ans, seront de bons atouts pour l’équipe, tandis que le défenseur central Modibo Sagnan, 22 ans, a été l’une des révélations de la Liga avec la Real Sociedad la saison dernière. Pendant ce temps, la France a fait venir ses joueurs les plus talentueux de la génération 2002 : Isaac Lihadji (Lille), Timothée Pembele (PSG) et Nathanael Mbuku (Reims).

Sorti de nulle part, Randal Kolo Muani, 22 ans, a connu une saison décisive en Ligue 1 avec Nantes, marquée par un doublé au Parc des Princes face au PSG. Il a également marqué lors de la victoire 2-1 à l’échauffement contre la Corée du Sud la semaine dernière, grâce à une passe décisive d’Anthony Caci, avant que Mbuku ne frappe le vainqueur à la 89e minute.

Muani et Mbuku font partie des sept joueurs nés et élevés à Paris — Bernardoni, Pembele, Sagnan, Alexis Beka Beka et Arnaud Nordin sont les autres — dans l’équipe sur 22. Les prochains Jeux Olympiques auront lieu à Paris en 2024 et vous pouvez parier que Mbappe, qui aura 25 ans quand il roulera, voudra en faire partie à domicile. Si les joueurs inconnus de la France peuvent tenter leur chance cet été, ils pourraient bien avoir la chance de le rejoindre.