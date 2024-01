Pas de Kel’el Ware, éjection de Gunn

UI perdu confortablement vendredi soir, 91-79, au Wisconsin. Voici trois raisons pour lesquelles :

Kel’el Ware manquant

Kel’el Ware a été une omission surprise de l’alignement vendredi soir, laissant les Hoosiers en désavantage numérique ainsi que parmi les outsiders à Madison.

Ware a été répertorié comme douteux sur le rapport de disponibilité d’avant-match, puis est apparu à l’arène dans une botte de marche. Il a fini par regarder à côté de son coéquipier blessé Jakai Newton à cause de ce que l’émission a décrit comme une blessure au bas de la jambe subie lors de l’entraînement.

Insider :Quand cela compte, cette équipe d’IU recule à partir du moment.

Un gâchis « déconnecté ».19 matchs après le début de la saison, IU ne sait pas ce que c’est.

Cela n’a pas aidé contre les Badgers, leaders du Big Ten. Indiana espère qu’avec une semaine et un jour entre les voyages à Madison et Champaign, la jambe de Ware aura le temps de se réparer. Il est crucial pour le succès de cette équipe à l’avenir, en particulier avec l’Illinois.

Problèmes en 3 points

L’amélioration de l’Indiana derrière la ligne des 3 points n’a pas toujours suivi les Hoosiers sur la route. Vendredi soir a suivi ce scénario.

Lorsque le match était en jeu, le Wisconsin a armé l’arc grâce à Max Klesmit (26 points, cinq réussis 3), réalisant des tirs clés pour freiner l’élan d’IU à chaque fois qu’il commençait à monter.

À l’autre bout de la salle, les Hoosier ne trouvaient pas de réponses. Mackenzie Mgbako et Trey Galloway, deux des tireurs à 3 points les plus dangereux de cette équipe ces derniers temps, se sont combinés pour terminer seulement 4 sur 10, trop d’entre eux venant avec IU poursuivant de loin derrière. Indiana a terminé avec 12 points d’écart à distance, un refrain trop familier pour une équipe qui a du mal à trouver des résultats de qualité, notamment à l’extérieur de Assembly Hall.

IU a perdu partout vendredi. Mais un soir où les Hoosier avaient besoin d’un coup de poing offensif, ils n’ont encore une fois absorbé que les coups corporels derrière l’arc.

Un manque d’aplomb inquiétant

L’éjection de CJ Gunn pour une faute Flagrant 2, le troisième standard flagrant d’IU au cours de ses quatre derniers matchs et la deuxième faute digne d’éjection dans cette séquence, fera la une des journaux. Ce n’était en réalité qu’un espace réservé à la performance d’une équipe qui manque clairement de solidité, de cohésion ou d’équilibre à un moment de la saison où les trois sont le plus nécessaires.

Quelle que soit votre opinion sur l’expulsion de Gunn – il a clairement pris contact avec Klesmit avec son coude, quelles que soient ses raisons – ce n’était qu’un moment dans une soirée pleine d’exemples d’Indiana perdant tout sens d’elle-même et sa ténacité collective en tant que groupe.

Les courses du Wisconsin semblaient compter pour double sur le psychisme d’une équipe dont la propre conviction (et, par conséquent, les efforts) augmentait et diminuait à la moindre adversité. Les questions sur le leadership ne feront que s’approfondir après des capitulations consécutives face à l’opposition la plus coriace du Big Ten. Tout sentiment que cette équipe était prête à faire ses preuves lors de deux opportunités de Quad 1 indispensables cette semaine a été dissipé de manière aussi catégorique qu’inquiétante.

Mike Woodson a un travail à accomplir dans les semaines à venir qui transcende les X et les Os. Son équipe se désagrège bien trop facilement lorsque les choses se compliquent, et les choses sont sur le point de le devenir encore plus. S’il ne parvient pas à maintenir les Hoosiers ensemble, cette saison se terminera mal.

Suivez le journaliste d’IndyStar Zach Osterman sur Twitter : @ZachOsterman.