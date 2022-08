Pas de jour férié pour marquer le triomphe des Lionnes à l’Euro

Boris Johnson a exclu un jour férié supplémentaire pour célébrer la victoire des femmes anglaises dans le tournoi de football Euros.

Mais le numéro 10 a clairement indiqué que le Premier ministre soutiendrait les honneurs des Lionnes, qui ont battu l’Allemagne 2-1 lors du match de dimanche.

Contrairement à l’apparition de l’équipe masculine lors de la finale de l’Euro 2020 l’année dernière, M. Johnson n’a pas assisté à l’affrontement passionnant à Wembley pour encourager les femmes.

Mais son porte-parole officiel a nié qu’il s’agissait d’un camouflet, affirmant que le Premier ministre avait regardé le match à la maison avec sa famille dans sa retraite de campagne Chequers. Le match a eu lieu un jour après que M. Johnson et sa femme Carrie ont organisé une célébration de mariage tardive dans la maison de campagne du donateur conservateur Lord Bamford.

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre déclarerait un jour férié national pour les fans afin de célébrer la victoire historique des femmes, le porte-parole a déclaré aux journalistes qu’il n’était “pas prévu de modifier le schéma actuel des jours fériés”.

Il n’est pas non plus prévu pour l’instant que l’équipe se rende au 10 Downing Street. M. Johnson est aujourd’hui en Irlande du Nord pour les funérailles de l’ancien chef de l’UUP, Lord Trimble, et partira mercredi pour de brèves vacances en famille jusqu’à dimanche.

Mais le porte-parole a souligné les célébrations d’aujourd’hui à Trafalgar Square, en partie financées par le ministère de la Culture. Et il a déclaré que les 23 membres de l’équipe des Lionnes seront reconnus en ayant des installations sportives de base dans leurs régions d’origine portant leur nom.

Le porte-parole a précisé que le Premier ministre examinerait favorablement les propositions d’honneurs pour les membres de l’équipe.

“Le Premier ministre voudrait certainement voir l’équipe recevoir la reconnaissance qu’elle mérite à juste titre pour sa victoire historique”, a-t-il déclaré.

“Il y a évidemment un processus pour le comité d’honneur indépendant, mais il est clair que le public veut voir les Lionnes être reconnues.”