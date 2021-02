MELBOURNE, Australie: Il y avait 160 joueurs à nouveau isolés parce qu’un employé de la quarantaine d’un hôtel a été testé positif au COVID-19.

Six tournois de mise au point ont été suspendus pendant une journée afin que 507 personnes liées à l’Open d’Australie puissent être testées pour le virus.

Apparemment, pas de soucis.

Les organisateurs de l’Open d’Australie n’ont pas du tout été découragés, jurant que le premier tournoi du Grand Chelem de l’année commencerait comme prévu lundi prochain, avec tous les tournois de mise au point terminés d’une manière ou d’une autre, des ajustements sont attendus entre vendredi et dimanche.

L’arrêt d’un jour a été déclenché par le premier ministre de l’État de Victoria, un responsable de la santé de premier plan et le directeur du tournoi de l’Open d’Australie Craig Tiley ont tous déclaré par prudence.

Nous sommes absolument convaincus que l’Open d’Australie va se dérouler, a déclaré Tiley lors d’une conférence de presse jeudi dans le contexte d’un Melbourne Park presque désert. Nous commencerons lundi et nous n’avons pas l’intention de changer les temps.

Les préparatifs ont déjà été perturbants et chaotiques pour le soi-disant Happy Slam, même par rapport à certains troubles récents.

Les organisateurs et les joueurs ont dû faire face à des vagues de chaleur brûlantes depuis quelques années. En 2020, la fumée âcre des feux de brousse meurtriers a éclipsé la préparation du tournoi.

Tout le monde s’est adapté, le spectacle a continué. Novak Djokovic a remporté son huitième titre de l’Open d’Australie fin janvier 2020 et Sofia Kenin a remporté son premier majeur.

Deux mois plus tard, la saison de Formule 1 a eu un faux départ lorsque le Grand Prix d’Australie a été annulé avant qu’une séance d’essais officiels puisse être organisée. Les pilotes et les équipes étaient venus d’Europe. Il y avait des milliers de fans qui faisaient la queue pour entrer dans le circuit Albert Park de Melbourne. Pourtant, le gouvernement l’a fermé.

Tiley était convaincu que le tennis n’irait pas de la même manière que le GP de F1.

L’événement que nous avons planifié et les événements préliminaires étaient absolument convaincus qu’il allait se dérouler », a déclaré Tiley. La probabilité qu’il y ait un problème est très faible. »

Il a dit qu’il s’attendait à ce que les 160 joueurs impliqués aient été testés avant 17 heures et un programme pour vendredi après cela. Le tirage au sort de l’Australien a été repoussé de près de 24 heures à vendredi, quelque part en milieu d’après-midi.

L’incertitude est la seule certitude pour les joueurs et les tournées de tennis.

L’Open d’Australie a affrété 17 vols et utilisé trois hôtels à Melbourne pour la majeure partie des joueurs en quarantaine pendant 14 jours et disposait d’autres hébergements et installations sécurisés à Adélaïde, dans l’État d’Australie-Méridionale, pour certaines des plus grandes stars, dont Serena Williams, Naomi Osaka. , Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Parmi ceux-ci, 72 joueurs ont été contraints à un verrouillage dur après que les passagers de leurs vols aient plus tard retourné des tests positifs pour le virus. Contrairement à la plupart des joueurs, ils n’étaient pas autorisés à sortir pendant cinq heures d’entraînement quotidien supervisé pendant la quarantaine.

Tous les joueurs ont été testés quotidiennement pendant la quarantaine et tous ont été effacés avant le début des tournois de mise au point cette semaine.

Certains ont reçu une notification surprise avant minuit mercredi.

Les organisateurs ont été en contact avec 507 personnes en leur demandant rapidement de s’isoler et en leur donnant des instructions sur la façon de subir des tests peu après que le premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews, a tenu une conférence de presse à 22h30 mercredi pour annoncer le nouveau cas et de nouvelles restrictions pour Melbourne.

Toute personne mise en quarantaine à l’hôtel Grand Hyatt à Melbourne a été considérée comme des contacts occasionnels du travailleur de quarantaine infecté âgé de 26 ans.

Les joueurs et leurs équipes là-bas entre le 16 et le 29 janvier ont été immédiatement informés que lorsqu’ils se levaient à 9 heures du matin, ils commençaient les tests, puis restaient isolés jusqu’à ce qu’ils obtiennent la permission des autorités sanitaires de partir, a déclaré Tiley.

Les autres joueurs, a-t-il dit, ont été autorisés à pénétrer dans Melbourne Park pour s’entraîner ou recevoir un traitement.

Certains ont choisi l’option. Parmi eux, John Millman a été frappé l’après-midi sur le tribunal 16, l’un des tribunaux extérieurs.

Il a utilisé tout son temps, donnant à ceux qui attendaient le court des mises à jour régulières et amicales, cinq minutes de plus. Un jeu de plus. Encore un point!

Il termina dans une brise venteuse assez forte pour renverser des arbres en pot parsemés pour la décoration.

Et cela pourrait aussi être un problème. La prévision est pour le vent et la pluie, peut-être un orage vendredi pour Melbourne. Cela pourrait faire des ravages avec un calendrier déjà surchargé.

Même ce genre de prévisions ne concernait pas Tiley.

Nous sommes en avance sur la planification de ce que nous avons planifié depuis le début pour cet événement, a-t-il déclaré.

Auparavant, le directeur adjoint de la santé de l’État, Allen Cheng, avait expliqué la raison de ces tests soudains.

Nous pensons que le risque pour les autres clients de l’hôtel, donc les joueurs de tennis et leur personnel accompagnateur, est relativement faible car ils étaient dans les chambres à l’époque par rapport au personnel qui se trouvait à l’extérieur des chambres », a déclaré Cheng lors d’une conférence de presse. «Donc, les testaient pour être sûr, et sa précaution.

Cheng a déclaré que six personnes du Grand Hyatt pendant la période de quarantaine de l’Open d’Australie avaient été testées positives et avaient été transférées dans un établissement médical, et il était probable que l’homme, un agent de soutien résident, y ait été infecté.

Nous savons qu’il était à un étage où il y avait des cas, a déclaré Cheng.

Cheng a déclaré qu’il était peu probable que l’Open soit annulé.

Selon les plans actuels, jusqu’à 30 000 spectateurs sont attendus chaque jour à Melbourne Park pour l’événement de deux semaines du Grand Chelem. Jusqu’à présent, il n’y a aucun plan pour changer cela.

Non seulement le dernier numéro testera la résolution des joueurs qui ont déjà traversé deux semaines de quarantaine, mais il donnera également des munitions aux critiques de la décision du gouvernement d’autoriser environ 1200 personnes à voler du monde entier à un moment où les cas de coronavirus augmentaient dans certains pays mais sous contrôle en Australie.

L’Australie compte 909 décès attribués au COVID-19, dont 820 dans l’État de Victoria. La plupart d’entre eux se sont déroulés au cours d’une deuxième vague meurtrière l’année dernière, lorsqu’un verrouillage strict et des couvre-feux de nuit ont été mis en place à Melbourne.

___

Plus de tennis AP: https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports