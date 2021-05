Pas de jardin pour les héros américains, oui à la censure et à la destruction de monuments? Biden révoque plus de décrets de Trump – RT USA News

Le président américain Joe Biden a révoqué un certain nombre de décrets exécutifs de son prédécesseur Donald Trump, y compris ceux qui cherchent à protéger les monuments et à lutter contre la censure en ligne, et celui qui a mis en place un «jardin de héros américains».

La Maison Blanche a annoncé vendredi qu’elle révoquait une demi-douzaine d’ordres de Trump et modifiait celui visant à placer les bureaucrates fédéraux sous un contrôle plus strict des élus. Parmi les ordres sur le billot, il y en avait deux qui auraient reconstruit des monuments historiques que les démocrates et les militants de la justice sociale ont cherché à détruire et à remplacer, ainsi qu’à établir un «Jardin national des héros américains», célébrant un éventail de personnalités du premier président George Washington au militant des droits civiques Martin Luther King. «Mon administration ne supportera pas un assaut contre notre mémoire nationale collective», Trump avait déclaré, décrivant les statues attaquées «Pas seulement la nôtre, à rejeter au gré de ceux qui sont enflammés par les passions politiques à la mode; ils appartiennent à des générations qui nous ont précédés et à des générations à naître. » L’annonce par Trump en juin 2020 de sanctions sévères pour les émeutiers détruisant des monuments a également été annulée; sa célèbre ordonnance de mai 2020 visant à contrer la censure en ligne; l’ordonnance de décembre 2020 imposant un changement de nom de l’aide étrangère américaine; et l’ordonnance de janvier 2021 visant à protéger les Américains de «Sur-criminalisation» des réglementations gouvernementales. « Dans l’intérêt de l’équité, le droit pénal fédéral devrait être clairement rédigé afin que tous les Américains puissent comprendre ce qui est interdit et agir en conséquence », Trump avait écrit dans celui-là. Biden croit apparemment le contraire.



Aussi sur rt.com

Flip rencontre flop: Biden renverse le cap sur la politique des réfugiés après des critiques, QUADRUPLES CAP à 62500 malgré la crise frontalière





Biden a également annulé le décret de Trump interdisant l’entrée aux États-Unis aux immigrants dépourvus d’assurance maladie, promulgué au début de la pandémie de Covid-19, décrétant que « l’entrée sans restriction aux États-Unis d’immigrants non-citoyens sur la seule base des raisons énoncées dans la proclamation 9945 n’est pas préjudiciable à la intérêts des États-Unis. » Bien qu’aucune explication n’ait été donnée pour les révocations, les modifications qui s’appliquent aux bureaucrates fédéraux sont entrées dans les détails. Biden a aboli la catégorie «Annexe F» que Trump avait créée, cherchant à maîtriser la fonction publique quasi intouchable après avoir passé tout son mandat à traiter de la «résistance» de l’intérieur. Les changements étaient conformes à la promesse de Biden de décembre de reconstruire le « évidée » bureaucratie, dont il a fait l’éloge «Force incroyable» cela l’aiderait, lui et le vice-président Kamala Harris, à gouverner.



Aussi sur rt.com

Biden signe une vague de décrets, à commencer par le mandat de masque, l’accord de Paris sur le climat et l’interdiction de Keystone XL





Les mesures de vendredi ont porté le décompte total des ordres exécutifs de Biden à 45 au cours de ses quatre premiers mois de mandat – plus que tout autre président depuis Franklin Delano Roosevelt. Le décret de Trump sur des sanctions plus sévères pour vandalisme de monuments semblait être efficace, car la destruction généralisée de statues par des militants de la justice sociale à travers les États-Unis s’est brusquement arrêtée dans son sillage. D’autres étaient plus ou moins lettre morte – notamment celle sur la censure en ligne, qui n’a rien fait pour empêcher Big Tech de censurer les gens pour avoir remis en question le récit officiel sur les élections de 2020, y compris Trump lui-même alors qu’il était encore en fonction. Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!