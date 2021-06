Pas de jab, pas de téléphone: les cartes SIM non vaccinées seront bloquées, selon le gouvernement pakistanais du Pendjab

La décision extrême a été prise lors d’une réunion de hauts responsables civils et militaires présidée par le ministre de la Santé du Pendjab Yasmin Rashid.

Rashid a déclaré que la politique désactiverait les cartes SIM appartenant à ceux qui ne se font pas vacciner « au-delà d’un certain temps. »

« Nous faisons tout notre possible pour obliger les gens à se faire vacciner… Le gouvernement ne peut pas permettre à des individus, qui ne veulent pas se faire vacciner, de risquer la vie de ceux qui sont déjà vaccinés », a déclaré le ministre de la Santé à l’Express Tribune du Pakistan. Elle a déclaré que le gouvernement provincial établirait un calendrier pour la mise en œuvre de la politique une fois qu’elle aurait reçu l’approbation formelle du Centre national de commandement et d’opération, qui coordonne la réponse nationale du Pakistan à Covid-19.

Le département de la santé primaire et secondaire du Pendjab a annoncé la mesure jeudi dans un tweet détaillant les résultats de la réunion.

« Les SIMS mobiles des personnes qui ne se font pas vacciner peuvent être bloqués », a écrit le ministère.

Les SIMS mobiles des personnes qui ne se font pas vacciner peuvent être bloqués, a-t-il été décidé lors d’une réunion du Cabinet sous la présidence du ministre de la Santé, le Dr Yasmin Rashid au Secrétariat civil. Le gouvernement ouvrira la vaccination sans rendez-vous des plus de 18 ans. pic.twitter.com/VXJWAWGzkd – Département de soins de santé primaires et secondaires Punjab (@PSHDept) 10 juin 2021

Les responsables ont signalé plus tard que le plan avançait.

« [A] la décision finale a été prise de bloquer les cartes SIM mobiles des personnes ne se faisant pas vacciner », Le porte-parole du Département des soins de santé spécialisés du Pendjab, Syed Hammad Raza, a déclaré à Dawn, un quotidien pakistanais.

Citant un haut responsable du ministère de la Santé, le journal a déclaré que le gouvernement du Pendjab demanderait l’aide de la Pakistan Telecommunications Authority (PTA) afin de mettre en œuvre la politique.

La mesure vise à contrer « propagande négative » sur le vaccin et s’assurer que les objectifs de vaccination sont atteints, a rapporté Dawn, citant le responsable. Le gouvernement provincial vise à vacciner 40 millions d’habitants d’ici novembre.

En plus des restrictions sur les cartes SIM, les autorités pourraient également interdire aux personnes non vaccinées de se rendre dans les parcs, les restaurants et les centres commerciaux, selon les médias.

Le Pendjab est la province la plus peuplée du Pakistan, contenant plus de la moitié de la population totale du pays, ainsi que la deuxième ville du pays, Lahore. Le gouvernement régional a commencé sa campagne de vaccination en mars, mais a eu du mal à susciter l’enthousiasme pour l’initiative de santé publique. Des camps de vaccination mobiles sont déployés près des sanctuaires religieux à travers la province dans le but de rendre le vaccin plus accessible.

Les gouvernements du monde entier ont adopté une série de mesures pour promouvoir les efforts de vaccination, mais certaines politiques ont été critiquées comme étant fantaisistes ou lourdes.

Dans l’État américain de Washington, les détaillants légaux de marijuana donnent des joints gratuits à ceux qui ont pris au moins une dose du vaccin Covid. Des restrictions ont également été utilisées pour obliger les gens à se faire vacciner. Dans certains pays, comme Israël, les citoyens non vaccinés ne sont pas autorisés à entrer dans certains lieux.

Le Pendjab n’est pas la seule région du Pakistan à adopter une approche plus extrême de la vaccination. Dans la province du Sindh, des plans ont été annoncés pour arrêter les salaires des employés du gouvernement qui refusent de recevoir le jab.

