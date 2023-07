Pas de gagnant au tirage Powerball du samedi ; le jackpot atteint 650 millions de dollars

DES MOINES, Iowa (AP) – Un jackpot estimé à 650 millions de dollars sera en jeu pour le prochain tirage Powerball après qu’aucun billet gagnant n’ait été vendu pour le tirage du samedi.

Le nouveau jackpot du tirage de lundi est le neuvième plus élevé de l’histoire du jeu. Le jackpot du Powerball a été annulé après que personne n’ait trouvé les six numéros tirés au sort – les boules blanches 7, 23, 24, 32, 43 et le Powerball rouge 18, ont annoncé dimanche les responsables du Powerball. Le multiplicateur Power Play était 2X.

Personne n’a gagné au Powerball depuis le 19 avril, lorsqu’un billet dans l’Ohio a rapporté un prix de 252,6 millions de dollars. Il y a eu 34 tirages consécutifs sans gagnant de jackpot.

Les cotes abyssales du jeu de 1 sur 292,2 millions sont conçues pour créer de gros prix qui attirent plus de joueurs. Le plus gros jackpot Powerball de tous les temps était de 2,04 milliards de dollars Powerball en novembre dernier.

Le jackpot de 650 millions de dollars est destiné aux gagnants qui optent pour une rente, versée sur 29 ans. La plupart des gagnants préfèrent l’argent comptant, qui pour le tirage de lundi soir serait de 328,3 millions de dollars.

Powerball est joué dans 45 États, ainsi qu’à Washington, DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

