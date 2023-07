Pas de gagnant au tirage du Mega Millions de mardi. Le jackpot atteint 720 millions de dollars

ST. LOUIS (AP) – Le jackpot Mega Millions a atteint environ 720 millions de dollars après qu’aucun billet gagnant n’ait été vendu – encore une fois. C’est maintenant l’une des deux loteries nationales avec d’énormes jackpots mais des chances tout aussi énormes de ne pas les gagner.

Aucun billet pour le tirage Mega Millions de mardi ne correspondait aux boules blanches 19, 22, 31, 37, 54 et à la Mega Ball dorée 18.

Le nouveau jackpot est le cinquième plus gros de Mega Millions, a indiqué la loterie dans un communiqué de presse. Lundi, l’autre grand jeu de loterie du pays – Powerball – s’est également déroulé sans gagnant, et son jackpot s’élève désormais à environ 1 milliard de dollars, le troisième en importance pour ce jeu.

Pour Mega Millions, le jackpot estimé à 720 millions de dollars lors du prochain tirage ne serait distribué qu’à un gagnant qui choisit une rente payée sur 29 ans. Presque tous les gagnants du grand prix choisissent de recevoir un paiement en espèces, qui pour le tirage de vendredi soir est estimé à 369,6 millions de dollars.

Le plus gros jackpot du Mega Millions était de 1,537 milliard de dollars remporté par un joueur anonyme en Caroline du Sud le 23 octobre 2018.

Malgré les longues cotes du jeu de 1 sur 302,6 millions, les joueurs continuent d’acheter des billets à mesure que la taille du grand prix augmente.

La dernière fois qu’un joueur du Mega Millions a remporté le premier prix, c’était le 18 avril.

Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et dans les îles Vierges américaines.

___

L’histoire a été mise à jour pour corriger le fait que le nouveau jackpot est le cinquième plus gros de Mega Millions, et non le septième, et pour corriger que le paiement en espèces estimé à 369,6 millions de dollars serait pour le tirage de vendredi, pas celui de mardi.

The Associated Press