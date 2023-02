Pas de fuite! La capitale mondiale du meurtre ouvre une prison impénétrable dans le cadre d’une importante campagne de répression contre les gangs

El Salvador a doublé sa capacité carcérale après l’ouverture d’un établissement de 40 000 personnes cette semaine dans le but de réprimer davantage le problème de la violence des gangs dans le pays.

“Tous ces garçons à la maison, ces terroristes de l’organisation qui ont fait souffrir notre cher peuple salvadorien, seront logés et soumis à un régime sévère”, a déclaré le directeur des prisons du Salvador, Osiris Luna, à la télévision d’État.

Le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré que la méga-prison du pays, le “Terrorism Confinement Center”, aujourd’hui l’une des plus grandes d’Amérique latine, comptera 37 tours de garde et huit blocs cellulaires auxquels il sera “impossible de s’échapper”, a rapporté le Times of England.

Environ 600 soldats et 250 policiers aideront à sécuriser la prison, qui s’étendra sur quelque 410 acres.

UN HOMME DU TEXAS AURAIT ASSASSINÉ UNE AMIE DJ EN COLOMBIE, UN CORPS EN FARCE DANS UNE VALISE ET JETÉ DANS UNE BENNE

La prison servira de nouvel outil puissant dans la la “guerre contre les gangs” du pays qui s’est avéré populaire auprès de la population assiégée.

Bukele a déclaré l’état d’exception en mars 2022 en autorisant son gouvernement à sévir contre les membres de gangs en assouplissant les règles d’arrestation du pays, comme ne plus exiger de mandat d’arrêt et accorder au gouvernement l’accès aux communications des citoyens.

LE PÉROU ÉVACUE DES CENTAINES DE TOURISTES DU MACHU PICCHU AU MILIEU DE MANIFESTATIONS VIOLENTES GÉNÉRALISÉES ET DE LA RÉPRESSION DU GOUVERNEMENT

Le congrès d’El Salvador a prolongé l’état d’exception à plusieurs reprises, entraînant plus de 46 000 arrestations de membres présumés de gangs. Ce nombre est passé à plus de 62 000 à la fin de l’année, y compris des collaborateurs présumés.

Un sondage réalisé par Cid Gallup l’année dernière a révélé que 91% des personnes interrogées soutenaient la répression la plus agressive, a rapporté Bloomberg.

QU’EST-IL ARRIVÉ AU MOUVEMENT D’OPPOSITION DU VENEZUELA ?

Mais cette répression a conduit environ 2% de la population adulte du pays à se retrouver derrière les barreaux, mettant encore plus à rude épreuve le système pénitentiaire déjà surchargé du pays. El Salvador comptait 20 centres pénitentiaires détenant 35 976 prisonniers dans un espace d’une capacité de 30 000 places d’ici 2021.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les organisations non gouvernementales ont compté plusieurs milliers violations des droits humains et au moins 80 décès en détention de personnes arrêtées pendant l’état d’exception. Les militants des droits affirment que les jeunes hommes sont fréquemment arrêtés simplement en raison de leur âge, de leur apparence ou du fait qu’ils vivent dans un bidonville dominé par des gangs.

Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.