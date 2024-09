Pas de « Friday Night Lights » : les matchs de football des lycées annulés dans certaines villes proches de la fusillade inter-États

Alors que les autorités continuent de rechercher un tireur d’autoroute dans le Kentucky, la tradition du vendredi soir, avec ses matchs de football, ses fanfares et ses supporters enthousiastes, a été mise de côté dans certaines villes.

Les matchs ont été annulés dans plusieurs lycées situés près de l’endroit où l’assaillant a ouvert le feu sur l’Interstate 75, dans le sud-est du Kentucky. Douze véhicules ont été touchés et cinq personnes ont été blessées lors de l’attaque survenue samedi dernier près de London, une ville d’environ 8 000 habitants située à environ 120 kilomètres au sud de Lexington.

La sécurité a été renforcée lors des matchs de football des lycées qui se sont déroulés vendredi soir.

Les autorités continuent de fouiller une zone boisée et accidentée où Joseph Couch, le tireur présumé, se cacherait. La zone est parsemée de falaises, de dolines, de grottes et de broussailles denses.

La police a exhorté les habitants du quartier à être vigilants et à surveiller leurs voisins pendant que les chercheurs tentent de retrouver le suspect. Les écoles ont été en première ligne pour mettre en place ces mesures de sécurité.

Les écoles sont restées fermées dans plusieurs districts de la région, les élèves étant passés à l’apprentissage virtuel. Cette perturbation a entraîné l’interruption de toute une série de sports d’automne, notamment le football, le volley-ball et le cross-country, ainsi que le football américain.

Parmi les écoles qui ont annulé les matchs de football figurent les lycées de North Laurel, South Laurel et Corbin. La fusillade a eu lieu dans le comté de Laurel, et Corbin se trouve à 22,5 kilomètres au sud de Londres.

Les supporters ont dû faire face à un vendredi soir inhabituellement calme dans les villes qui se rassemblent autour de leurs équipes de football.

« Les matchs du vendredi soir sont très importants pour notre communauté », a déclaré Tackett Wilson, directeur sportif du lycée Corbin. « C’est une partie importante de notre communauté et de notre école. »

Les pratiques ont été perturbées alors que les écoles ont pris des précautions supplémentaires pendant que la recherche de Couch se poursuit.

« Chaque fois qu’il y a une interruption pendant la saison, c’est un problème », a déclaré Wilson par téléphone vendredi. « Mais il faut faire preuve de prudence. Il en va de la sécurité des élèves. »

Les responsables de Corbin essaieront de programmer un match de football de rattrapage plus tard dans la saison, a-t-il déclaré.

Au milieu des perturbations, les fans soutiennent les forces de l’ordre impliquées dans les recherches.

« En ce moment, nous nous concentrons sur le soutien à nos agents de première ligne et à nos premiers intervenants afin qu’ils puissent faire leur travail pour attraper cet homme et que nous puissions revenir à un environnement sûr et positif pour nos étudiants », a déclaré le directeur sportif de North Laurel, Ethan Eversole.

Il a salué le plan de sécurité élaboré par les administrateurs du district scolaire. Mais les élèves ont vu une grande partie de leur vie mise en suspens, les activités sportives étant interrompues.

« Nos équipes n’ont pas pu s’entraîner toute la semaine », a déclaré Eversole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La police de l’État du Kentucky a déployé des renforts pour aider aux recherches, et les autorités ont intensifié leurs efforts pour assurer la sécurité des habitants de la région pendant que les recherches se poursuivent.

« Nous ne retirerons pas de ressources de la recherche pour ces autres activités », a déclaré jeudi le gouverneur Andy Beshear. « Nous voulons simplement nous assurer que les gens sont prêts à essayer de reprendre leur vie quotidienne, qu’il y a cette présence supplémentaire (des forces de l’ordre) où les gens peuvent se sentir un peu mieux. »

Le lendemain de la fusillade, les forces de l’ordre ont fouillé une zone proche de l’endroit où le véhicule de Couch a été retrouvé, avec vue sur l’autoroute I-75. Ils y ont trouvé un sac de sport de type militaire, des munitions et des douilles de cartouches, ont indiqué les autorités dans un mandat d’arrêt.

Non loin de là, ils ont trouvé un fusil Colt AR-15 avec un viseur monté sur l’arme et plusieurs chargeurs supplémentaires. Le sac de sport portait l’inscription « Couch » écrite à la main au marqueur noir. Couch a tiré entre 20 et 30 balles lors de l’attaque, ont déclaré les enquêteurs.