Pas de FMH ? Des entreprises de Bengaluru interpellées pour avoir demandé aux gens de se présenter au bureau malgré un grave engorgement des eaux

Bengaluru a connu des pluies incessantes et plusieurs régions sont maintenant aux prises avec une situation semblable à une inondation. Outer Ring Road était dans l’eau jusqu’aux genoux et le lac Bellandur a débordé près de la sortie. Les visuels déchirants deviennent viraux sur les réseaux sociaux. Les habitants de Bengaluru ont parlé à ANI de l’engorgement de la ville en raison des fortes pluies. Une section locale a déclaré que cela se produisait chaque année et qu’il n’y avait pas de solution permanente. Un autre a dit qu’ils avaient dû pomper de l’eau sur la route après qu’elle ait inondé leur sous-sol.

Les images des employés des entreprises informatiques, ceux qui travaillent dans des startups, essayant de se rendre à leurs bureaux sur des tracteurs ont rendu les internautes furieux. Au milieu de l’aggravation de la situation, plusieurs entreprises de la région sont interpellées pour avoir demandé aux gens de se présenter au bureau malgré les inondations. « Seules quelques entreprises autorisent désormais le travail à domicile/les modèles hybrides. La plupart veulent que vous veniez à Bangalore. La FMH ne peut être qu’un engagement léger et tout le monde ne peut pas voyager 2/3 jours par semaine à Bengaluru. Malheureusement, les transports en commun ici ne nous permettent pas de le faire », a écrit un utilisateur de Twitter. Jetez un œil aux tweets :

Seules quelques entreprises autorisent désormais le travail à domicile/modèles hybrides. La plupart veulent que vous veniez à Bangalore. La FMH ne peut être qu’un engagement léger et tout le monde ne peut pas voyager 2/3 jours par semaine à Bengaluru. Malheureusement, les transports en commun ici ne nous permettent pas de le faire – SiliconValley (@BlrMysSiliconV) 6 septembre 2022

Mon entreprise nous a demandé à la FMH jusqu’à la prochaine annonce de rester à l’abri des inondations de Bengaluru. Nous avions un travail hybride, seulement 2 jours pour aller au bureau à Manyata. Vous vous demandez pourquoi les entreprises de l’ORR demandent aux gens de se rendre au bureau ? Ou est-ce que ce sont des gens qui font partie du drame ? — Indresh#SimbaRajya (@narayaindi) 6 septembre 2022

Si #Bengaluru les entreprises technologiques insistent toujours pour que les employés se rendent au bureau, c’est une mauvaise gestion et un manque de prévoyance. Ce n’est pas 2005 mais nous sommes en 2022 et malgré le COVID qui change nos vies. Pourquoi quelqu’un insisterait-il pour faire la navette ? #WFH #bengalururains — Selva (@itsselvahere) 6 septembre 2022

Lorsque le télétravail est faisable, efficace et productif, pourquoi les entreprises appellent-elles les employés au bureau ? Donnez-leur de la flexibilité. Le message ci-dessous s’applique à toutes les villes du monde, arrêtez de nommer Bengaluru partout, en particulier les attaquants WA https://t.co/eccvohXoAZ — Indresh#SimbaRajya (@narayaindi) 5 septembre 2022

Le ministre en chef du Karnataka, Bommai, a déclaré que le gouvernement parlerait aux entreprises informatiques et discuterait de l’indemnisation des pertes dues aux dommages liés à la pluie. L’engorgement causé par des averses torrentielles dimanche a provoqué de graves embouteillages lundi matin.

Un embouteillage massif a été causé sur la route de jonction Marathahalli-Silk Board à Bengaluru au milieu d’un grave engorgement des eaux. Plusieurs zones de Mahadevpura et de Bommanahalli ont signalé des inondations lors de fortes pluies. L’IMD a lancé une alerte jaune dans la ville et dans plusieurs districts du Karnataka, et a mis en garde contre de fortes pluies jusqu’au 9 septembre.

