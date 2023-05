Pas de fin immédiate en vue car un incendie de forêt près de Hay River, KFN continue de brûler

Cela fait une semaine que la réserve de la Première nation Kátł’odeeche et Hay River ont été évacuées en raison d’un incendie de forêt grandissant à proximité – et le danger n’est toujours pas en vue.

S’adressant à Jared Monkman de la CBC sur Le week-end ce dimanche, l’agent d’information sur les incendies des Territoires du Nord-Ouest, Mike Westwick, a déclaré qu’il était « très prématuré » de proposer un calendrier pour le moment où l’incendie pourrait être déclaré sous contrôle.

Cela laisse près de 4 000 personnes sous l’ordre d’évacuation dans les limbes.

« Je sais que c’est très difficile à entendre pour les gens, mais ce sont des conditions sans précédent … que nous voyons en cette période de mai », a-t-il déclaré. « Je veux dire, nous avons une équipe de près de 150 personnes qui travaillent sans relâche chaque jour là-dessus. Et vous savez quoi ? Ils font des progrès. »

L’incendie s’étendait sur environ 3 000 hectares, a déclaré Westwick samedi matin. À midi, NWT Fire avait publié une estimation révisée de 3 200 hectares.

Le gouvernement territorial a dit sur Facebook que les équipes de pompiers ont pu renforcer les lignes de bulldozer, élargir la route à travers la réserve et enlever le carburant autour de l’autoroute 5 près du pont Kátł’odeh. Ils devraient poursuivre ce travail, parallèlement aux efforts de protection des structures de KFN, tout au long du week-end.

Une vue de la partie sud de l’incendie près de Hay River et de la Première Nation de Kátł’odeeche, le samedi 20 mai. (Incendie des Territoires du Nord-Ouest)

Une opération d’allumage autour du Sandy Creek Lodge samedi a également été couronnée de succès, bien qu’un incendie prévu sur le flanc sud-est de l’incendie en direction de l’autoroute 5 ait été abandonné car des « conditions sévères » auraient pu avoir un impact sur le confinement.

Il y a encore des jours difficiles à venir, a averti Westwick. Un temps plus chaud et sec est prévu, et les conditions de vent changeantes rendent plus difficile la prédiction de la direction de l’incendie.

« Nous avons parcouru un long chemin vers [having it] sous contrôle, et nous n’en sommes tout simplement pas encore là », a-t-il déclaré.

Hay River renouvelle l’état d’urgence

Pendant ce temps, la ville de Hay River a prolongé son état d’urgence local – déclaré pour la première fois le 14 mai – pour sept jours supplémentaires.

La ville a précisé dans un Publication Facebook que le renouvellement était « simplement une activité procédurale » et « pas une indication de [a] calendrier de réouverture. »

« Tous les délais de planification de l’évacuation seront communiqués via la mise à jour quotidienne », indique le message.

À Kátł’odeeche, une équipe d’intervention en cas d’incident dirigée par le chef April Martel et le commandant des incidents Alex Gresl aurait formé pour élaborer des plans de logement pour les membres de la communauté, gérer le financement et les dons entrants et tenir les membres des Premières Nations informés de ce qui se passe, entre autres choses.

« KFN est fort et nous sommes tous dans le même bateau », a déclaré l’équipe dans une mise à jour. « Nous reconstruirons notre communauté. »