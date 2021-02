Alors que le Royaume-Uni entre dans la sixième semaine de son troisième verrouillage national, pas moins de quatre propriétaires d’entreprises hôtelières sur dix craignent d’échouer d’ici le milieu de l’année, selon leur groupe industriel.

Les espoirs que le pays commence à se débloquer ont été déçus lorsque le gouvernement britannique a déclaré qu’il n’envisageait plus de rouvrir ce mois-ci, malgré la baisse du nombre de morts quotidiens de la pandémie.

Aujourd’hui, de nombreux acteurs de l’industrie se demandent combien de temps encore ils pourront survivre.

Luke Garnsworthy, propriétaire du restaurant Hertfordshire, ‘Crockers ‘ dit que la recette de la survie est «une détermination obstinée et des poches profondes».

«Notre entreprise coûte environ 20 000 000 euros par mois pour rester fermée. Je pense que nous obtenons peut-être 5 000 000 euros par mois en subventions au total. C’est un manque à gagner de 15 000 euros (17 100 euros).

Contrairement au premier verrouillage, dit-il, le soutien de l’État n’est plus aussi généreux.

« Le gouvernement a tout payé. Nous avons juste fermé la porte et tout a été réglé. Cette fois, c’est beaucoup plus difficile. Le gouvernement paiera l’élément salarial réel, mais nous devons quand même payer l’assurance nationale et les pensions. Donc, c’est 10 grands (11400 euros) par mois juste pour garder l’équipe et gagner de l’argent. »

Lorsque le troisième verrouillage a commencé, on a espéré qu’il pourrait être terminé maintenant. Mais le gouvernement suit les conseils des experts de la santé pour ne faire aucune estimation du moment où les entreprises peuvent rouvrir.

« Personne ne peut planifier. Vous ne pouvez pas aller à la banque pour obtenir de l’argent supplémentaire. Vous ne pouvez pas vous adresser à votre propriétaire pour demander de l’aide sur votre loyer, car personne ne sait quand cela prendra fin », déclare Kate Nicholls, chef cadre de Hospitalité au Royaume-Uni.

«Je peux comprendre que les experts de la santé veuillent prendre cette décision plus tard, mais personne ne s’attend à ce que le gouvernement fixe une date exacte et s’y tienne», dit-elle.

« Mais (au moins) une indication du moment où nous pourrions être en mesure de rouvrir, le phasage, le séquençage de la réouverture pour mettre fin à l’incertitude afin de donner aux entreprises une chance de survivre.

Beaucoup dans ce secteur disent qu’ils feront tout leur possible pour maintenir leur entreprise en vie.

Garnsworthy, qui a créé son entreprise avec sa femme il y a six ans, veut «continuer à se battre» et prévoit d’ouvrir ses portes d’avril à septembre. Mais il admet que sauver cela pourrait être hors de son contrôle:

« Quiconque à qui nous devons de l’argent pourrait venir frapper à la porte à tout moment. Nous avons emprunté beaucoup pour ouvrir notre restaurant Henley l’année dernière, juste au début de la pandémie. Cela n’a jamais vraiment commencé. Et nous devrions les rembourser maintenant. Ils ‘ont été bons jusqu’à présent, mais tout pourrait changer. «