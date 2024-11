Pas de fin en vue pour les conditions sèches dans le comté de Schuylkill

Les autorités du comté de Schuylkill continuent d’appeler à la prudence et à limiter tout brûlage de débris au milieu d’un automne anormalement sec.

Avec peu ou pas de précipitations au cours du mois dernier, les conditions sèches ont entraîné une augmentation des feux de brousse et un environnement mouvementé pour les pompiers, selon Jake Novitsky, forestier du district de Weiser.

Novitsky a déclaré qu’environ 25 feux de brousse ont été signalés dans le comté depuis le 16 octobre.

« C’est de loin l’automne le plus chargé et le plus sec que j’ai vu au cours des 10 dernières années », a-t-il déclaré.

Novitsky a parlé d’un incendie dans le canton de Barry. lundi, provoqué par des débris en feu, a presque détruit un hangar extérieur.

Paul Shealer, copropriétaire d’Evergreen Acres Tree Farm dans le canton de South Manheim, parle des bébés sapins Fraser qui sont cultivés avec un système d’irrigation au goutte-à-goutte. (Hyun Soo Lee/Photo du personnel)

Des sapins Fraser adultes jouxtent une section de jeunes sapins Fraser dans l’une des trois fermes appartenant à la ferme Evergreen Acres, dans le canton de South Manheim. (Hyun Soo Lee/Photo du personnel)

Un avis de brûlage a été émis pour le comté de Schuylkill le 25 octobre dans une déclaration conjointe publiée par le district forestier de Weiser, le ministère de la Conservation et des Ressources naturelles de l’État et le bureau de gestion des urgences du comté de Schuylkill. L’avis prévient que les incendies incontrôlés dans les broussailles et les zones boisées mettent « une pression énorme sur les pompiers, mettent en danger les bassins versants, obstruent les couloirs de transport et constituent une menace pour les opérations commerciales et les zones résidentielles ».

« Nous recommandons fortement de ne pas brûler de débris ni de feux de camp pour le moment », a déclaré Novitsky.

Novitsky a déclaré que les feux de camp sont interdits sur la propriété du district forestier de Weiser jusqu’à ce qu’elle reçoive « une humidité substantielle ».

Le National Weather Service a rapporté jeudi que 15,03 % de la Pennsylvanie se trouve actuellement dans le statut D2 (grave sécheresse) ou pire. Il s’agit du pourcentage le plus élevé de l’État avec un D2 ou pire depuis le 24 septembre 2002.

Pendant ce temps, selon le service météorologique, 87,16 % de la zone continentale des États-Unis se trouve actuellement en D0 (anormalement sec) ou pire – la superficie la plus élevée depuis le début des enregistrements en 2000. Schuylkill est actuellement en statut D1, ou sécheresse modérée.

Au cours des 30 derniers jours, Schuylkill a connu une profondeur moyenne de précipitations de 0,1 pouce, soit environ quatre pouces, soit plus de 75 %, en dessous de la moyenne pour cette période, selon le service météorologique.

Jeudi, il restait peu de pluie dans les prévisions pour les 10 prochains jours dans le comté ; le service météo prévoit 40 % de chances d’averses dimanche soir et lundi.

Bien que le Département d’État de la Protection de l’environnement n’ait annoncé aucune déclaration de sécheresse dans aucun comté, certaines parties du comté de Schuylkill semblent être exposées à un risque accru, selon l’US Geological Survey.

La carte de l’USGS pour les indicateurs de surveillance de la sécheresse a montré que Schuylkill avait une désignation maximale d’« urgence de sécheresse » pour les niveaux des eaux souterraines, tandis que les précipitations et les niveaux des eaux de surface avaient la deuxième plus haute désignation d’« avertissement de sécheresse » mercredi. L’indice de sécheresse Palmer du comté – pour l’humidité du sol – est resté dans un état normal.

Le DEP formule des recommandations en matière de surveillance de la sécheresse, d’avertissement ou de déclaration d’urgence sur la base de quatre indicateurs numériques : le débit des cours d’eau, le niveau des eaux souterraines, les précipitations et l’humidité du sol.

Fermes d’arbres de Noël

La sécheresse continue de frapper le secteur agricole de Pennsylvanie, y compris les producteurs d’arbres de Noël, qui déplorent le mauvais timing des conditions.

Bill Fetherolf, copropriétaire de Pioneer Evergreen Farms près d’Orwigsburg, a déclaré que 80 % des quelque 4 000 arbres de sa ferme sont morts depuis leur plantation au printemps.

Il a souligné que pour la deuxième année consécutive, un événement météorologique inattendu a constitué un énorme défi pour les producteurs d’arbres de Noël. À la fin du printemps 2023, a-t-il déclaré, de nombreux arbres avaient été endommagés par une vaste et vaste épidémie de gel qui s’était installée dans la région.

Fetherold prédit un coup dur pour l’inventaire global des arbres cette période des fêtes, exacerbant les problèmes de pénurie et d’inflation qui ont tourmenté l’industrie ces dernières années.

« Cela va vraiment nuire au marché des arbres », a-t-il déclaré.

Paul Shealer, copropriétaire d’Evergreen Acres Tree Farm près d’Auburn, a déclaré que les conditions de sécheresse n’ont pas contrecarré sa ferme aussi gravement que d’autres, étant donné que beaucoup de ses arbres sont cultivés avec une irrigation au goutte-à-goutte. Il a déclaré qu’Evergreen Acres a subi une perte totale de moins de 1 %, qui aurait pu être de 50 % ou plus s’il n’avait pas utilisé cette méthode d’irrigation, qui implique l’utilisation de petits tubes en plastique pour nourrir les arbres.

« L’irrigation a fait toute la différence », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la ferme a de la chance qu’environ 75 % de ses sapins du Fraser – qui sont particulièrement sensibles à la sécheresse et à la chaleur – soient soumis au système de ruissellement.

Bien que la ferme se concentre en grande partie sur les sapins du Fraser, une grande partie de l’inventaire est composée de sapins Douglas, de sapins concolor et d’autres arbres originaires d’habitats plus chauds et plus arides. Ces arbres résistent beaucoup mieux aux conditions sèches, a déclaré Shealer.

Shealer est cependant plus préoccupé par la façon dont la sécheresse affectera les opérations de récolte de la ferme, notamment en ce qui concerne la rétention des aiguilles.

« Nous sommes en territoire inconnu en matière de récolte », a-t-il déclaré.