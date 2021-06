Pas de fin au coup de fouet dans les actions Meme, Crypto et plus

SAN FRANCISCO – Toute l’année, les investisseurs amateurs, poussés par une frénésie des médias sociaux et un peu d’ennui, ont investi de l’argent dans des formes d’investissement risquées comme les actions meme, les SPAC et le Bitcoin. Avec l’atténuation de la pandémie aux États-Unis et la réouverture du pays, de nombreux observateurs du marché s’attendaient à ce que le monde de l’investissement revienne à quelque chose qui ressemble à la normalité. Cela ne s’est pas produit. Au cours du dernier mois, les manies d’investissement qui se chevauchent sont devenues encore plus imprévisibles. Les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, connues sous le nom de SPAC, un moyen à la mode pour les entreprises d’entrer en bourse, se sont taries. Les investissements dans l’art numérique – un autre favori de la pandémie – ont également chuté. Bitcoin a perdu près de 30% de sa valeur la semaine dernière seulement. Mais les soi-disant stocks de mèmes ont grimpé en flèche. Au cours du week-end du Memorial Day, les investisseurs individuels se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour faire grimper le cours des actions d’AMC, la chaîne de cinémas assiégée, faisant grimper les actions de 71%. Sur la lancée, AMC a annoncé un nouvel investissement de 230 millions de dollars d’un fonds spéculatif. Quelques heures plus tard, le fonds a vidé les actions, qualifiant AMC de « surévalué ». L’action a grimpé encore plus haut.

Cela a envoyé un message clair: le coup de fouet qui a défini l’investissement dans la pandémie ne disparaît pas car les personnes ayant de l’argent à brûler passent d’une idée nouvelle à l’autre, gonflant la valeur des actions et des articles numériques au-delà de ce que de nombreux investisseurs traditionnels considéreraient comme rationnel . « La volatilité se déplace d’un marché à l’autre », a déclaré Gavin Baker, investisseur chez Atreides Management, qui soutient les actions et les sociétés privées. « Je le considère comme la nouvelle normalité. » Certains attribuent la volatilité aux caprices de la pandémie. Les ralentissements passés ont nui à l’économie de manière prévisible, entraînant des reprises prévisibles. Mais la pandémie a décimé certains secteurs, comme les voyages, les loisirs et la restauration, tandis que d’autres, comme le commerce électronique, les médias sociaux et les logiciels, ont grimpé en flèche. Le plus grand moteur des manies d’investissement risqué a été un excédent d’argent dans les poches des gens. Les dépôts bancaires ont encore augmenté au cours des trois premiers mois de l’année, atteignant 18,5 billions de dollars, contre 15,8 billions de dollars au cours de la même période de 2020. Bien que cela puisse ralentir avec la reprise des dépenses de loisirs, les taux d’intérêt restent bas, poussant les gens à prendre plus de risques avec leur de l’argent. Des investisseurs de premier plan ont commencé à parler de ces risques, même si le VIX, un indice mesurant la volatilité connu sous le nom de « jauge de la peur », reste faible. Barry Silbert, un investisseur en crypto-monnaie, a prédit que la volatilité augmenterait bientôt en réponse à «feux d’artifice macro” causée par des facteurs aussi variés que les prix des aliments et des crypto-monnaies trop chères. Michael Burry, l’investisseur décrit dans « The Big Short », a prévu « le mère de tous les accidents » et a qualifié l’activité du marché de » contre nature, insensée et dangereuse « .

Douglas Boneparth, président de la société de conseil financier Bone Fide Wealth, a déclaré : « C’est l’une des périodes les plus incertaines dans lesquelles nous ayons existé – économiquement, socio-économiquement, du point de vue de la santé. Il a ajouté : « Tant qu’il y aura de l’incertitude, il y aura toujours de la volatilité. » De nombreux investisseurs surfent sur le marché erratique, même lorsque leurs paris ne semblent pas si chauds. Steve Veerman, un développeur de logiciels de 36 ans à Waterloo, en Ontario, a dépensé des milliers de dollars pour créer une collection de cartes de basket-ball numériques appelées « moments » sur un site appelé NBA Top Shot. Le site utilise la technologie blockchain, qui sous-tend les crypto-monnaies, pour authentifier ses objets de collection numériques, appelés NFT, ou jetons non fongibles. La collection de M. Veerman vaut maintenant une somme d’argent qui change la vie sur papier, même si la valeur globale des moments Top Shot a chuté de 64% depuis février. Après les finales de la National Basketball Association le mois prochain, cela pourrait encore baisser. M. Veerman n’a pas l’intention d’arrêter d’acheter ou d’encaisser ; il pense que les objets de collection numériques survivront aux cartes à collectionner. Il a reconnu qu’il y aurait « beaucoup de volatilité des prix » en cours de route. « Ce n’est pas pour les âmes sensibles », a-t-il déclaré.

Les ventes de NFT ont explosé plus tôt cette année, promettant une nouvelle façon pour les artistes, musiciens, artistes et autres de gagner de l’argent en ligne et de faire les gros titres avec des ventes d’un million de dollars. Mais la ruée des gens colportant des NFT a rendu difficile la différenciation des projets, poussant les offres à devenir de plus en plus absurdes, comme la veste en cuir à franges de Joe Exotic, du documentaire « Tiger King ». Les ventes de NFT ont chuté de 90% par rapport au pic euphorique de début mai, selon un analyse par Protos, une société de médias axée sur la cryptographie.

Drew Austin, un entrepreneur et investisseur, a beaucoup investi dans les crypto-monnaies et les NFT, y compris les chevaux numériques, les cartes de sport numériques et certains arts numériques. Il a subi un « coup de liquidité substantiel » lorsque les prix des crypto-monnaies se sont effondrés en mai, a-t-il déclaré. Mais il n’encaisse pas, car il pense que ces nouveaux actifs sont l’avenir. Pourtant, la volatilité peut être stressante. Contrairement à une bourse, ces nouveaux marchés ne ferment jamais. « Il y a des soirs où je vais au lit et je me dis : ‘S’il te plaît, mon Dieu, Chine, ne gâche pas ça’ », a-t-il dit en utilisant un langage plus fort. « C’est 24h/24 et 7j/7. Ça ne s’arrête jamais. » Le mois volatil de Bitcoin – chutant d’environ 65% en mai, récupérant une partie puis diminuant encore cette semaine – n’a pas influencé l’enthousiasme des investisseurs. Une récente enquête par The Ascent, un site de notation de services financiers, a montré que les investisseurs de la génération Z considéraient les crypto-monnaies comme légèrement moins risquées que les actions individuelles. Mais ils apprennent que des fluctuations de prix folles peuvent se produire sur un seul tweet. En février et mars, lorsqu’Elon Musk et sa société Tesla ont adopté Bitcoin, son prix a grimpé en flèche. En mai, lorsque M. Musk a tweeté que Tesla n’accepterait pas les paiements Bitcoin en raison de son impact sur l’environnement, son prix a chuté. Cela a encore sauté cette semaine lorsque M. Musk a suggéré sur Twitter que Tesla accepterait à nouveau Bitcoin un jour. (Ses tweets ont également propulsé Dogecoin, une blague crypto-monnaie basée sur un mème sur un Shiba Inu.) L’appétit soutenu pour les paris risqués a alimenté des entreprises, comme Robinhood, qui permettent aux clients de négocier des actions, des options et des crypto-monnaies. En janvier, le rôle de Robinhood dans le commerce des actions de mèmes l’a mis dans l’eau chaude avec le Congrès, les régulateurs des États et ses clients. L’attention n’a fait que suralimenter la croissance de Robinhood : le chiffre d’affaires a plus que triplé au cours des trois premiers mois de 2021 par rapport à la même période l’année dernière. Robinhood prévoit de devenir public dans les prochains mois.