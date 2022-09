Pas de fin à la crise alors que le Premier ministre irakien met fin au deuxième cycle de pourparlers

BAGDAD (AP) – Le Premier ministre intérimaire irakien a convoqué lundi une deuxième série de pourparlers avec les dirigeants irakiens visant à résoudre la crise politique en cours entre les blocs chiites rivaux, mais les représentants d’un religieux influent ont une fois de plus échoué à assister au rassemblement.

Le siège réservé au parti du religieux chiite Muqtada al-Sadr était vide lorsque le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi a rencontré les principaux rivaux politiques d’al-Sadr dans le camp soutenu par l’Iran, ainsi que le président Barham Salih et la représentante de l’ONU Jeanine Hennis-Plasschaert.

L’absence continue d’al-Sadr des pourparlers rendra probablement vains les efforts d’al-Kadhimi pour négocier une solution à la crise de 11 mois en Irak. Les participants ont « renouvelé l’invitation » au camp d’al-Sadr de « participer » aux réunions, selon un communiqué du bureau d’al-Kadhimi.

Les participants ont convenu de former un comité technique pour élaborer une feuille de route afin de trouver un terrain d’entente et d’organiser des élections anticipées.

Al-Sadr et ses rivaux politiques, les groupes chiites soutenus par l’Iran, sont en désaccord depuis les élections législatives de l’année dernière. Al-Sadr a remporté la plus grande part des sièges lors du vote d’octobre, mais n’a pas réussi à former un gouvernement majoritaire. Il a exigé des élections anticipées et la dissolution du parlement.

Ses rivaux soutenus par l’Iran au sein du Cadre de coordination, une alliance de partis majoritairement chiites, sont d’accord en principe pour organiser des élections anticipées mais ne sont pas d’accord sur le mécanisme. Al-Sadr demande que le pouvoir judiciaire dissolve la législature, mais ses rivaux insistent pour que le parlement se réunisse pour le faire. Ils sont également en désaccord sur la loi électorale actuelle qui régirait les scrutins et que le Cadre de coordination veut amender.

Al-Kadhimi, qui a tenu un premier tour de pourparlers le 17 août, a menacé de démissionner si les blocs politiques ne parvenaient pas à trouver une solution, ce qui aggraverait la crise. Le ministre irakien des Finances par intérim a démissionné le mois dernier.

Les loyalistes d’Al-Sadr se sont affrontés la semaine dernière avec les forces de sécurité irakiennes après que les manifestations précédentes de ses partisans se soient révélées meurtrières dans la zone verte fortement fortifiée d’Irak, siège du gouvernement. Au moins 30 Irakiens sont morts et plus de 400 ont été blessés dans les combats qui ont amené l’Irak au bord de la guerre de rue. Les hostilités se sont brusquement arrêtées lorsqu’al-Sadr a ordonné à ses loyalistes de se retirer.

Les partisans d’Al-Sadr ont pris d’assaut le bâtiment du parlement le 30 juillet pour empêcher ses rivaux de former un gouvernement. Depuis lors, le processus de formation du gouvernement est au point mort.

The Associated Press