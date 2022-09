Pas de fin à la crise alors que le Premier ministre irakien met fin au deuxième cycle de pourparlers

Les participants ont convenu de former un comité technique pour élaborer une feuille de route afin de trouver un terrain d’entente et d’organiser des élections anticipées.

Al-Sadr et ses rivaux politiques, les groupes chiites soutenus par l’Iran, sont en désaccord depuis les élections législatives de l’année dernière. Al-Sadr a remporté la plus grande part des sièges lors du vote d’octobre, mais n’a pas réussi à former un gouvernement majoritaire. Il a exigé des élections anticipées et la dissolution du parlement.