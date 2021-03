Pas de faux partisans de Trump ou d’Antifa derrière l’émeute du Capitole, témoigne le directeur du FBI – ajoute que l’agence doit GRANDIR au milieu de la menace terroriste intérieure

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré au Sénat que le «terrorisme intérieur» au cœur de l’émeute du Capitole américain «métastase» depuis des années, mais il n’y a aucune preuve d’implication d’Antifa ou de faux partisans de Donald Trump.

Lors d’une audience mardi devant le Comité judiciaire du Sénat, Wray a clairement indiqué qu’il pensait que l’émeute du 6 janvier était un exemple de «Terrorisme intérieur», un problème qu’il considère comme un problème croissant aux États-Unis.

«Le 6 janvier n’a pas été un événement isolé. Le problème du terrorisme intérieur se métastase à travers le pays depuis longtemps maintenant et il ne disparaîtra pas de si tôt ». Wray a déclaré dans ses remarques liminaires, révélant que le FBI avait arrêté plus de 270 personnes impliquées dans l’émeute du Capitole et que des centaines d’affaires étaient en cours.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, lors de l’insurrection du 6 janvier: "C’est un comportement que nous, le FBI, considérons comme du terrorisme domestique … nous avons déjà arrêté plus de 270 personnes à ce jour … Le 6 janvier n’était pas un événement isolé. Le problème du terrorisme intérieur s’est métastasé." pic.twitter.com/KbDBIunycA – Aaron Rupar (@atrupar) 2 mars 2021

Bien que des théories aient été lancées, des groupes d’extrême gauche comme Antifa ou de faux partisans de Trump auraient pu être à l’origine de certains des événements de la journée, au cours desquels cinq personnes sont mortes, Wray a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait jusqu’à présent aucune preuve de l’un ou l’autre de ces événements.

«Nous n’avons, à ce jour, vu aucune preuve de violence anarchiste extrémistes ou de personnes souscrivant à Antifa dans le cadre de la sixième», Wray a déclaré, à un autre moment, exprimant le même manque de preuves en ce qui concerne les non-électeurs de Trump.

Alors que les membres démocrates du comité se sont concentrés sur « suprémacie blanche » en ce qui concerne le terrorisme intérieur, certains républicains ont insisté pour signaler les manifestations qui sont devenues violentes dans les mois précédant l’émeute du Capitole de janvier, qui comprenaient davantage de groupes de gauche.

«Nous ne voulons pas vraiment attaquer l’extrémisme si nous nous soucions que certains bâtiments gouvernementaux soient attaqués mais pas d’autres. Nous ne voulons pas vraiment attaquer l’extrémisme domestique si nous nous concentrons uniquement sur les mouvements de suprématie blanche, ce qui n’est pas la seule idéologie responsable des meurtres et de la violence ». Le sénateur Chuck Grassley (R-Iowa) a déclaré lors de l’interrogatoire de Wray.

Aussi sur rt.com « Folie de masse »: Daily Beast utilise un survivant de la torture d’Al-Qaïda pour comparer les émeutiers du Capitole aux TERRORISTES ISLAMISTES

Le directeur du FBI affirme que son agence n’a aucun intérêt pour les questions partisanes et regarde « idéologie » seulement en tant que « Un autre élément de l’affaire », mais il a également souligné «Extrémistes violents à motivation raciste» comme constituant « Le plus gros morceau » des personnes qui commettent des crimes liés au terrorisme national. Ce sont ces «Extrémistes violents à motivation raciste», dit-il, qui étaient à l’origine de l’attaque du 6 janvier, avec «Milices extrémistes violents».

Le sénateur Rick Durbin (D-Illinois) a directement riposté aux affirmations selon lesquelles les groupes de gauche constituent une menace aussi importante que les extrémistes plus conservateurs.

«Arrêtons de prétendre que la menace d’Antifa équivaut à la menace suprémaciste blanche. Vandaliser un palais de justice fédéral à Portland est un crime. Il devrait être poursuivi dans toute la mesure de la loi », il a dit. «Mais cela n’équivaut pas à une tentative violente de renverser les résultats des élections, ni à des fusillades de masse visant les communautés minoritaires.»

Tous les républicains n’étaient pas intéressés à mettre en évidence des groupes au-delà des «suprémacistes blancs» perçus pendant leur temps d’interrogation de Wray. Le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) a en fait suggéré d’élargir le FBI pour lutter contre la menace du terrorisme intérieur, demandant à Wray de soumettre une liste des expansions dont son agence a besoin pour lutter contre un problème qui, selon le directeur, a « Grandi de façon spectaculaire. » Graham a même suggéré « international » les terroristes pourraient travailler pour « infiltrer » des groupes terroristes nationaux aux États-Unis à commettre des actes de terreur, en particulier avec le 20e anniversaire du 11 septembre cette année.

« Nous avons besoin de plus d’agents, nous avons besoin de plus d’analystes, nous avons besoin de plus d’analyses de données, » Wray a dit à Graham, ce à quoi le sénateur lui a dit de « Mettre le stylo sur le papier » et demander officiellement des ressources supplémentaires.

Aussi sur rt.com L’ancien directeur de la CIA John Brennan « embarrassé d’être un homme blanc » … et les critiques conviennent qu’ils sont gênés qu’il soit aussi un homme blanc

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!