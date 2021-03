Pas de droits de l’homme sans le droit de savoir

La législation sur l’accès à l’information a été vue pour la première fois en Suède en 1766, avec un intérêt parlementaire pour accéder aux informations détenues par le roi Adolf Frederick. La Finlande a emboîté le pas et a adopté une législation similaire en 1951, les États-Unis en 1966 et enfin la Norvège en 1970.

Aujourd’hui, 98 États souverains ont des lois d’accès; parmi eux, plus de 50 sont incorporés dans leurs constitutions respectives. La Cour interaméricaine des droits de l’homme en 2006 et la Cour européenne des droits de l’homme en 2009 ont toutes deux statué que l’accès à l’information est un droit de l’homme, ce qui a été confirmé en juillet 2011 par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, un sine qua non de la démocratie du 21e siècle.

Les mouvements mondiaux de la société civile ont promu la transparence, les militants et les journalistes rapportant quotidiennement les succès obtenus dans l’obtention d’informations et dénonçant les obstacles et les frustrations dans la mise en œuvre de ce droit. À cette fin, le Conseil de l’Europe s’est inspiré des idéaux pluralistes et démocratiques pour une plus grande unité européenne et a adopté la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents officiels reconnaissant un droit général d’accès aux documents officiels détenus par les autorités publiques. Il apporte une norme minimale pour le traitement équitable des demandes d’accès aux documents officiels avec l’obligation pour les États membres de garantir un examen indépendant des documents soumis à restriction, à moins qu’ils ne soient refusés si la protection des documents est considérée comme légitime.

Le droit à la liberté d’information

L’accès à l’information est un outil de contrôle gouvernemental. Sans elle, les violations des droits de l’homme, les affaires de corruption et les pratiques antidémocratiques ne seraient jamais découvertes. En plus d’exposer les inconvénients, la politique est également connue pour améliorer la qualité des débats publics, tout en augmentant la participation au processus de prise de décision. En effet, la transparence des autorités doit être considérée comme une condition préalable fondamentale à la jouissance des droits fondamentaux, tels que garantis par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La politique dote les citoyens et les ONG de l’outil nécessaire pour contrer le refus des autorités de fournir des informations. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que les documents non divulgués pouvaient être consultés dans des circonstances spécifiques. En principe, toutes les informations doivent être disponibles et celles qui sont confirmées peuvent également être consultées, en particulier lorsque l’accès à ces informations particulières est crucial pour que l’individu ou le groupe puisse exercer ses libertés, sauf si, bien entendu, les informations sont de sécurité nationale ou de nature privée.

L’accès à l’information en temps de crise est une arme de première ligne contre les fausses informations

La pandémie COVID-19 nous a permis de tester les politiques d’accès et de comparer l’efficacité du droit de savoir à des moments insignifiants, comme l’a mentionné la commissaire aux droits de l’homme de l’Union européenne, Dunja Mijatovic.

En fait, avoir un accès facile à des informations fiables protège la population contre la tromperie et la désinformation, une arme de première ligne pour démanteler les fausses nouvelles et les complots populaires. Au lieu de cela, pendant la crise du COVID-19, l’accès à l’information a aidé les citoyens à répondre de manière adéquate à la pandémie. En fin de compte, la transparence est également un exercice de renforcement de la confiance.

Corruption et problèmes environnementaux

L’information est une arme contre la corruption. Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe examine la question spécifique de l’accès aux documents officiels dans le cadre de son cinquième cycle d’évaluation, qui se concentre sur la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux et des services répressifs. Dans environ un tiers des rapports publiés à ce jour, le GRECO a recommandé à l’État d’améliorer l’accès aux documents officiels.

En ce qui concerne l’environnement, la Convention des Nations Unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, communément appelée la Convention d’Aarhus, élargit le droit d’accès à l’information sur les questions environnementales, complétant ainsi le Convention de Tromso. Déclarer ces politiques comme les principaux outils qui permettent aux citoyens et aux défenseurs de protéger l’environnement dans lequel nous vivons.

De bons modèles existent

La plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe disposent de mécanismes adéquats concernant le droit à l’information. Par exemple, en Estonie, «la loi sur l’information publique prévoit une large divulgation des informations publiques», a déclaré Mijatovic, ajoutant: «en Croatie, en Serbie, en Slovénie et dans plusieurs autres pays, il existe un organe de contrôle indépendant – tel qu’un commissaire à l’information – responsable du contrôle et de l’application du droit à l’information, tandis que d’autres pays confient aux médiateurs parlementaires le contrôle du droit d’accès à l’information… les constitutions de plusieurs pays européens garantissent en effet le droit fondamental à l’information.

Néanmoins, il existe toujours des niveaux de transparence incohérents entre les institutions étatiques ou un non-respect de l’exigence de divulgation proactive. L’entrée en vigueur de la Convention de Tromso sera l’occasion de ramener sur la table l’importance du droit à l’information et de réajuster les pratiques des États européens en matière de renforcement.

Obstacles et défis

La numérisation est encore récente et les autorités ne sont pas habituées à traiter les choses ouvertement. Il y a un sentiment de réserve et de prudence. Avant l’avènement d’Internet, les gouvernements jouissaient d’un niveau d’efficacité politique et d’obscurité pratique. La consultation des documents publics nécessitait le temps et les efforts d’une visite à l’emplacement physique des documents et empêchait d’accéder facilement aux détails des fichiers individuels. L’ouverture a allongé le cycle politique, avec un processus de consultation et des débats plus approfondis. La disponibilité des documents numériques a provoqué un conflit inévitable.

L’un des conflits est la question de l’utilisation de la protection de la vie privée et des garanties politiques qui sont invoquées contre les demandes d’accès à l’information. Les exigences de transparence des activités doivent être atténuées par la sécurité nationale, la sécurité des individus, les intérêts des entreprises et le droit des citoyens à la vie privée. Trouver le bon équilibre est essentiel pour comprendre comment les gouvernements locaux gèrent la dichotomie entre fournir un accès ouvert à leurs dossiers en préservant les droits à la vie privée du public.

Plusieurs gouvernements réfléchissent à deux fois avant de poursuivre des politiques de transparence. L’accès à l’information n’a pas été une priorité pour certains membres de l’Union européenne. Mijatovic a rapporté que «le filtrage des informations et les retards dans les réponses aux demandes de liberté d’information ont été observés dans plusieurs pays de l’UE». Bien qu’il y ait une croissance de la popularité de ces lois, nous sommes toujours un pas en arrière pour atteindre les objectifs d’offre et de demande d’information à l’ère de la numérisation.

Perspectives juridiques

La Convention de Tromso n’a été ratifiée que par onze pays, dont trois pays nordiques (Finlande, Norvège et Suède), ou en Europe de l’Est (Bosnie-Herzégovine, Estonie, Hongrie, Lituanie, Moldavie et Ukraine). À la lecture de cette déclaration, trois questions devraient venir à l’esprit:

Pourquoi tous les pays européens n’ont-ils pas ratifié la Convention de Tromso? Pourquoi trois des cinq pays nordiques ont-ils choisi de ratifier la Convention? Pourquoi la plupart des signataires sont-ils d’Europe de l’Est?

En ce qui concerne la première question, la réponse se trouve dans le fait que ceux qui n’ont pas participé à la Convention ont déjà des lois nationales solides protégeant la liberté d’information et n’ont pas besoin de se soucier d’une protection supplémentaire et d’une surveillance externe. Par exemple, l’Allemagne a adopté une loi en 2005 promouvant le droit inconditionnel à l’accès à l’information. De nombreux autres pays européens, dont la Belgique, la Croatie, le Danemark, la France et la Pologne, ont des lois nationales similaires.

En ce qui concerne la deuxième question, compte tenu du fait que tous les pays nordiques ont déjà des lois nationales évaluant la liberté d’information, la raison la plus probable de leur ratification serait le soutien symbolique à la cause ou parce que le cadre de la Convention est moins restrictif que leurs lois nationales.

Enfin, concernant la dernière question, on pourrait supposer que la plupart des pays d’Europe de l’Est ont intérêt à se montrer plus transparents que leurs homologues occidentaux afin de démontrer qu’ils respectent l’État de droit. Par exemple, si l’on considère le cas du Monténégro, l’adhésion à la Convention de Tromso est un pas de plus vers leur adhésion à l’UE en 2025.

Quant aux réserves qui ont été faites, seules la Finlande, la Norvège et la Suède se sont prononcées. En ce qui concerne la Norvège, le pays a déclaré que les communications avec la famille royale régnante et sa maison resteront privées conformément à l’article 3, paragraphe 1 de la Convention.

Cette limitation couvre quelque chose d’intéressant, étant donné que, comme mentionné précédemment, l’accès au type de données de la législation a d’abord été adopté afin d’accéder aux informations détenues par le roi.

Parallèlement, la Finlande a déclaré que «les dispositions de l’article 8 de la Convention concernant la procédure de réexamen [will] ne s’applique pas à une décision prise par le Président de la République en réponse à une demande d’accès à un document. L’article 8 protège contre les décisions arbitraires et permet aux membres de la population de faire valoir leur droit à l’information.

La Suède a émis une réserve similaire sur l’article 8, paragraphe 1, concernant «les décisions prises par le gouvernement, les ministres et les médiateurs parlementaires».

Réflexions pour une meilleure mise en œuvre

Pour une mise en œuvre plus fluide de l’accès aux données, les gouvernements peuvent agir sur la transparence sans attendre la législation par le biais d’une politique bureaucratique interne. Ces dispositions volontaires d’ouverture peuvent être un exercice vers une transformation culturelle plus organique.

Les longs débats sur le libre accès sont animés par des exceptions à l’accès. Certes, les gouvernements disposent de suffisamment d’outils juridiques et politiques pour retenir des informations, quelle que soit la manière dont les exemptions ont été rédigées. Au lieu de cela, un processus plus productif et efficace est possible si la concentration est axée sur une mise en œuvre et une application positives, y compris les procédures de contestation des exemptions légales.

La phase de mise en œuvre des lois d’accès est difficile en raison d’un manque de motivation des dirigeants et d’un soutien insuffisant pour ceux qui mettent en œuvre ces demandes, d’autant plus qu’elles nécessitent un engagement social et politique à long terme. Pour ce faire, un dévouement général et un changement culturel bureaucratique du gouvernement devraient avoir lieu.

Bien que la mise en œuvre de l’accès à l’information doive être incluse en interne dans tous les départements, envisager une approche centralisée standardisée pour diriger le nouveau régime avec autorité pourrait envoyer un message important.

La tenue et l’archivage des dossiers doivent être mis à jour pour répondre aux demandes grâce à des systèmes de gestion de l’information améliorés. En tant que tel, l’objectif serait de rendre une pléthore d’informations immédiatement et sans condition disponible.